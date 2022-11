Płyty główne do koparek kryptowalut odchodzą do lamusa. Przy okazji oznacza to też ogromne wyprzedaże takiego sprzętu – sprytni klienci mogą trafić na naprawdę ciekawe oferty!

Kopanie kryptowalut na kartach graficznych po aktualizacji Ethereum stało się nieopłacalne, przez co na rynku pojawia się coraz więcej pokoparkowych kart graficznych. Przy okazji sklepy wyprzedają też specjalne płyty główne do budowania takich koparek.

Duże obniżki cen płyt głównych do koparek kryptowalut

Przeglądając oferty polskich sklepów, natrafiliśmy na ciekawe oferty płyt głównych do budowy koparek kryptowalut.

Model Biostar TB360-BTC D+ to ciekawa konstrukcja pod starsze procesory Intel Core 8. i 9. generacji pod gniazdo LGA 1151 i pamięć DDR4 SO-DIMM. Płyta pozwoli na budowę koparki z ośmioma kartami graficznymi - sloty zostały tutaj mocno oddalone od siebie, dzięki czemu nie trzeba stosować riserów.

Standardowo model ten kosztuje 899 złotych, ale w promocji można go dorwać za 99 złotych.

Bardzo ciekawie wypada też model ASRock H510 PRO BTC+ z nowszym gniazdem LGA 1200 pod procesory Intel Core 10. i 11 generacji. Płyta pozwala na zbudowanie koparki z sześcioma kartami graficznymi (też producent zwiększył odległości między slotami, co ułatwia budowanie konfiguracji z wieloma kartami).

Płyta ASRock H510 PRO BTC+ kosztuje jakieś 700 - 800 złotych, ale można ją znaleźć w wyprzedaży za 199 złotych.

Czy warto kupić płytę główną do koparki kryptowalut?

Płyty główne do koparek kryptowalut to nietypowe konstrukcje, które zostały zaprojektowane typowo z myślą o stacjach z wieloma kartami graficznymi. Taki model oczywiście może także posłużyć do budowy zwykłego komputera (np. z jedną kartą graficzną), ale jego funkcjonalność jest dosyć nietypowa, co nie każdemu będzie odpowiadać. Zwykłe złącza zostały ograniczone do niezbędnego minimum, ale za to przewidziano więcej slotów PCI-Express czy dodatkowe gniazda zasilania. Do tego takie płyty często mają inny, nietypowy format, przez co nie zmieszczą się do standardowych obudów.



Płyty główne do koparek kryptowalut to nietypowe konstrukcje, których funkcjonalność różni się od zwykłych, konsumenckich modeli

Jeśli planujecie budowę zwykłego komputera, zakup płyty do koparki nie będzie dobrym pomysłem. Jeśli jednak lubicie eksperymentować, taki sprzęt może Was zainteresować (szczególnie jeśli jest w naprawdę atrakcyjnej cenie).

Źródło: Ceneo, inf. własna