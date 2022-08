W końcu jest! Firma MSI oficjalnie zaprezentowała płytę główną MEG X670E Godlike, czyli swój topowy model X670E pod procesory AMD Ryzen 7000. Sprzęt powinien spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Firma MSI już wcześniej chwaliła się płytami głównymi AMD X670 i X670E, ale topowy model Godlike długo pozostawał tajemnica. Teraz możemy Wam zdradzić wszystkie najważniejsze szczegóły o sprzęcie.

MSI MEG X670E Godlike – topowa płyta pod AMD Ryzen 7000

Płyta MSI MEG X670E Godlike już na pierwszy rzut oka wygląda na wyjątkową konstrukcję. Producent postawił na efektowne wzornictwo, które powinno wpaść w oko graczom i entuzjastom – uwagę zwracają masywne, żebrowane radiatory, osłony tylnego panelu oraz płytka backplate na rewersie laminatu.

Dla procesora przewidziano podstawkę AMD AM5, natomiast dla pamięci cztery banki DDR5 DIMM. Uwagę zwraca tutaj potężna sekcja zasilania – to konstrukcja w układzie 24+2+1 z dławikami o obciążalności 105A (!). Nie zabrakło też przycisków i przełączników ułatwiających podkręcanie.

Na laminacie przewidziano trzy wzmocnione złącza PCI-Express 5.0 x16, które mogą działać w trybie (x16/-/x4 lub x8/x8/x4). Dla dysków udostępniono zaś osiem zwykłych gniazd SATA 6 Gb/s oraz cztery nowsze gniazdka M.2 (jedno PCIe 5.0 x4 i trzy PCIe 4.0 x4). Dodatkowo w zestawie dodawany jest adapter M.2 XPANDER-Z GEN5 DUAL PCI-Express do montażu dwóch nośników SSD PCIe 5.0 x4.

Na uwagę zasługuje też szybka łączność - do dyspozycji oddano karty sieciowe 10G LAN i 2.5G LAN oraz bezprzewodowe Wi-Fi 6E. Graczy zainteresuje też dobrej jakości układ dźwiękowy Realtek ALC4082 z przetwornikiem ESS ES9280AQ.

To jednak nie wszystko! W zestawie dodawany jest jeszcze moduł M-Vision Dashboard. To zewnętrzna przystawka z 4,5-calowym dotykowym ekranem IPS LCD, z której można uruchamiać komputer oraz wyświetlać informacje diagnostyczne czy zaprogramować jako panel do sterowania multimediami.

Specyfikacja płyty głównej MSI MEG X670E Godlike

podstawka: AMD AM5

chipset: AMD X670 Extreme

banki pamięci: 4x DDR5 DIMM

złącza PCIe: PCIe 5.0 x16, PCIe 5.0 x16 @ x8, PCIe 5.0 x16 @ x4

złącza SATA: 8x SATA 6 Gb/s

złącza M.2: PCIe 5.0 x4, 3x PCIe 4.0 x4

audio: Realtek ALC4082 + ESS ES9280AQ

sieć: 10G LAN, 2.5G LAN, Wi-Fi 6E

format: E-ATX

Szczegóły dotyczące dostępności płyty MSI MEG X670E Godlike jeszcze nie zostały ujawnione. Nie należy jednak oczekiwać, że płyta będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców (wersje Godlike to jedne z najlepszych i najdroższych konstrukcji dostępnych na rynku).

Źródło: MSI