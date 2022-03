Uważajcie na kolejne ataki z użyciem spoofingu. Ktoś wrabia ludzi w dzwonienie na 112, co może skończyć się problemami, w tym wizytą policji.

Każdy może stać się ofiarą spoofingu

To poważny problem w naszym kraju, a kreatywność oszustów rośnie. Niestety, zwykły użytkownik nie jest w stanie skutecznie wykryć i obronić się przed atakiem z użyciem spoofingu. Warto uważać gdzie podajemy nasz numer telefonu. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie go ochronić i może wpaść w niepowołane ręce. Oszust nawet nie musi włamywać się do naszego telefonu – wystarczy, że pozna numer i przy pomocy łatwo dostępnych narzędzi przeprowadzi atak. Często wykorzystywane są do tego głosy generowane automatycznie, więc rozmówca jest w stanie rozpoznać, że rozmawia z maszyną.

Znane są nam oszustwa na fałszywego pracownika banku, kiedy cyberprzestępcy próbują uzyskać dostęp do konta bankowego. Bywały też sytuacje, że spoofing wykorzystywano do głupich żartów. Ale okazuje się, że takie żarty mogą skończyć się nawet wizytą policji w sobotni wieczór.

Spoofing i numer 112

Historię jednej z ofiar takiego ataku opisał Sekurak. W tym przypadku nie skończyło się na groźbach czy wyzwiskach od „znajomego” jak to było w przypadku niektórych polityków, ale na... wizycie policji.

Okazało się, że ktoś zadzwonił na 112 podszywając się pod numer telefonu pechowego mężczyzny i przyznał się do zabicia całej rodziny. Około godziny 23:00 pojawiła się policja, a zaskoczony właściciel numeru wyjaśnił, że nie dzwonił na 112 i żadne morderstwo nie miało miejsca.

Co zrobić, jeżeli odwiedzi nas policja?

W przypadku wizyty policji należy spokojnie wyjaśnić całą sytuację, pokazując historię połączeń, która będzie dowodem, że to nie my dzwoniliśmy na wybrany numer (oczywiście bez nakazu nie musicie tego robić, ale zdecydowanie lepiej od razu oczyścić się z podejrzeń). To może również ochronić nas przed konfiskatą telefonu przez służby.

Niedawno rząd zobowiązał się opracować rozwiązania, które umożliwią skuteczną walkę z phishingiem i SMS-ami wyłudzającymi dane. Przy okazji obiecano zająć się problemem spoofingu. Miejmy nadzieję, że wkrótce powstaną skuteczne narzędzia do walki z oszustami.

Źródło: Sekurak