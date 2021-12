Pomysłowość przestępców chyba nigdy nie przestanie nas zadziwiać. Coraz powszechniejsze staje się oszustwo na tzw. fałszywego pracownika banku, ale ostatnio pojawiły się też nowe, podstępniejsze warianty ataku.

Oszustwo na fałszywego pracownika banku

Oszustwo na fałszywego pracownika banku jest znane co najmniej od kilku miesięcy, ale ciągle trafiają się osoby, które dają się naciągnąć – jak informuje serwis Niebezpiecznik, skala ataków nadal jest ogromna i rośnie. Nieoficjalnie mówi się o dziesiątkach lub nawet setkach atakowanych osób. Dziennie!

Jak działa oszustwo na fałszywego pracownika banku? W pierwszych przypadkach oszuści dzwonili do ofiar ze spoofowanych numerów telefonów (wykrywanych jako prawdziwe numery telefonów banku!), przedstawiali się jako pracownicy banku i przestrzegali o nieautoryzowanej operacji na koncie – żeby zapobiec rzekomemu oszustwu, konieczne było zainstalowano specjalnej aplikacji (AnyDesk lub TeamViewer QuickSupport).

Problem w tym, że owa aplikacja dawała przestępcom nieograniczony dostęp do telefonu, dzięki czemu mogli oni przechwycić wiadomości autoryzacyjne z banku i rzeczywiście wyczyścić konto. Oszuści naciągnęli w ten sposób masę osób (nierzadko wykradając z ich kont kwoty opiewające na setki tysięcy złotych).

Polecamy zapoznać się z materiałem przygotowanym przez redakcję Niebezpiecznik.pl, w którym opisano scenariusz ataku, a także umieszczono fragmenty prawdziwych rozmów z jednym z oszustów (warto zwrócić uwagę na wschodni akcent rozmówcy).

Przestępcy coraz bardziej podstępni – nowy wariant ataku

Oszustwo na fałszywego pracownika banku staje się coraz bardziej znane (całe szczęście!). Niestety, od niedawna przestępcy zaczęli stosować nowy schemat ataku, w którym już nie wymagają instalacji aplikacji na telefonie - zamiast tego proszą o wypłatę środków za pomocą transakcji BLIK i zabezpieczenie ich na specjalnym koncie.

Jak łatwo można się domyślić, specjalne konto należy do przestępców, a „zabezpieczone” pieniądze przepadają. Problem w tym, że nie każdy jest świadomy mechanizmu ataku i daje się podejść (do redakcji Niebezpiecznika zgłosiły się osoby, które dały się oszukać nowym wariantem ataku).



Niektóre banki zaczęły informować o próbach oszustwa (foto: Niebezpiecznik)

Jak bronić się przed oszustami?

Dlaczego oszustwo działa i ma taką skuteczność? Metoda jest bardzo sprytna – przestępcy potrafią podszyć się pod prawdziwy numer banku (wykorzystywany jest tutaj atak na przestarzały protokół komunikacji), co dla nieświadomych klientów często jest wystarczającym dowodem, aby uwierzyć oszustom i dać się okraść.

W takiej sytuacji warto pamiętać o jednej bardzo prostej i bardzo ważnej zasadzie – banki nie dzwonią do swoich klientów i nie proszą ich o instalację aplikacji lub wypłatę środków. Jeżeli zatem kiedykolwiek ktoś zadzwoni do Was z banku - rozłączcie się, a następnie zadzwońcie na infolinię swojego banku i powiedzcie, że ktoś do Was dzwonił z banku i chcielibyście wiedzieć w jakiej sprawie się kontaktował.

Spotkaliście się z oszustwem na fałszywego pracownika banku? Koniecznie poinformujcie o metodzie ataku znajomych.

Źródło: Niebezpiecznik