Już jest. Polska w Fernbus Simulator staje się faktem. Wszystko za sprawą nowego DLC do gry, które pozwoli graczom przemierzać kilkanaście polskich miast. Trzeba przyznać, że całość odwzorowano naprawdę solidnie.

Polska wkracza do gry. Dosłownie, bowiem gra Fernbus Simulator - symulator prowadzenia autobusów - otrzymuje dodatek z naszym krajem w roli głównej. Tym samym Polska jest kolejnym po Francji, Holandii, Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu krajem, który doczekał się własnego DLC.

Zwiastun Ternbus Simulator Poland DLC i zawartość

Tradycyjnie na “rozgrzewkę” warto rzucić okiem na zwiastun Fernbus Simulator Poland DLC. Nie trzeba dodawać, że lokacje wyglądają podejrzanie znajomo.

Dodatek odkrywa polskie miasta w oszałamiającej liczbie, bo na potrzeby dodatku deweloperzy z TML-Studios dodali ich aż 15. Oto pełna lista:

Warszawa

Kraków

Gdańsk

Szczecin

Koszalin

Olsztyn

Białystok

Lublin

Rzeszów

Katowice

Częstochowa

Łódź

Bydgoszcz

Poznań

Wrocław

Łącznie są to 682 kilometry dróg służących do wirtualnej zabawy. Co więcej, w toku rozgrywki napotkamy oryginalne znaki drogowe, a całość dopełnia autentyczna dynamika ruchu.

Jak zagrać w Fernbus Simulator - Poland?

Po pierwsze, aby zagrać w dodatek, trzeba posiadać podstawową wersję gry, czyli "zwykłe" Fernbus Simulator. Gra kosztuje aktualnie na platformie Steam 51,15 zł. To jest promocja, która obowiazuje do 28 marca 2024 r. Potem cena wróci do 102,30 zł.

Mając podstawową wersję gry, oddzielnie należy kupić dodatek zatytułowany Fernbus Simulator - Poland. Jego koszt na platformie Steam to 118,14 zł. To również jest promocja, która potrwa do 28 marca 2024 r. Później zacznie obowiązywać cena 138,99 zł.

Źródło: informacja prasowa