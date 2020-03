Smartfony Poznajcie nowe smartfony Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max. Znów tanio, a czy dobrze? z dnia 2020-03-12

Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max to kolejni przedstawiciele popularnej serii, w składzie której lądowały do tej pory bardzo ciekawe smartfony z niższej i średniej półki cenowej. Co producent przygotował tym razem?

Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max oficjalnie zaprezentowane Jak zawsze w przypadku tej serii pojawiają się wzmianki o dobrej relacji ceny do możliwości. Czy słusznie? Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max mają bardzo dużo cech wspólnych, jest ich zdecydowanie więcej niż różnic. I tyczy się to nie tylko stylistyki, ale również specyfikacji. Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max to smartfony z 6.67-calowymi ekranami Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), które pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 5. W obydwu przypadkach zdecydowano się na ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G, poczwórny aparat główny, 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1), dual SIM i baterie o pojemności 5020 mAh. Jeśli chodzi o przewagi modelu Redmi Note 9 Pro Max to dotyczą one przede wszystkim większych zasobów pamięci RAM oraz możliwości fotograficznych - zastosowano tu lepszy obiektyw podstawowy w głównym aparacie oraz lepszy aparat do selfie. Poza tym, chociaż bateria ma tutaj tę samą pojemność co w Redmi Note 9 Pro, wspiera szybsze ładowanie. Specyfikacja Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max Android 10 z MIUI 11

6.67-calowy ekran 20:9, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), Corning Gorilla Glass 5

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G, 8nm

4 GB / 6 GB pamięci RAM RAM - Redmi Note 9 Pro

6 GB / 8 GB pamięci RAM RAM - Redmi Note 9 Pro Max

64 GB / 128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1)

kamera główna 48 Mpix f/1.79 + 8 Mpix 120° + 5 Mpix macro + 2 Mpix do wykrywania głębi - Redmi Note 9 Pro

kamera główna 64 Mpix f/1.89 + 8 Mpix 120° + 5 Mpix macro + 2 Mpix do wykrywania głębi - Redmi Note 9 Pro Max

kamera przednia 16 Mpix - Redmi Note 9 Pro

kamera przednia 32 Mpix - Redmi Note 9 Pro Max

Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz)

dual SIM

bateria 5020 mAh z ładowaniem 18W - Redmi Note 9 Pro

bateria 5020 mAh z ładowaniem 33W - Redmi Note 9 Pro Max

wymiary 165.7 x 76.6 x 8.8 mm Ceny Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max Podobnie jak zdecydowana większość smartfonów Redmi, omawiane nowości w pierwszej kolejności oferowane będą na rynkach azjatyckich. Indyjskie ceny, przynajmniej w prostym przeliczeniu wyglądają kusząco. Jeśli Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max pojawią się w oficjalnej polskiej dystrybucji będą oczywiście droższe. Redmi Note 9 Pro 4GB + 64GB - 12 999 rupii (około 670 złotych)

Redmi Note 9 Pro 6GB + 128GB - 15 999 rupii (około 840 złotych)

Redmi Note 9 Pro Max 4GB + 64GB - 14 999 rupii (około 790 złotych)

Redmi Note 9 Pro Max 6GB + 128GB - 16 999 rupii (około 890 złotych)

Redmi Note 9 Pro Max 8GB + 128GB - 18 999 rupii (około 990 złotych) Źródło: fonearena Warto zobaczyć również: Xiaomi idzie za ciosem - Redmi K30 i Redmi K30 5G zaskakują ekranami, ale i tak są kuszące

Redmi Note 8 Pro jest dobry, ale czy warto go kupić? Sprawdzamy!

Gwiazda średniej półki - Redmi Note 8T dotarł do Polski