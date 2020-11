Ogromna liczba graczy posiadających konsole PlayStation 4, obiecujące zapowiedzi dotyczące PlayStation 5 i ostatecznie dobrze wypadające testy, a także niemałe nakłady na kampanię reklamową. To ważne, ale nie jedyne powody, które wpłynęły na bardzo duże zainteresowanie nowym sprzętem japońskiego producenta. Dokładne liczby trzyma jeszcze w tajemnicy, ale jedno jest już pewne, ma powody do zadowolenia.

W oficjalnych komunikatach zainteresowanie PlayStation 5 określane jest jako bezprecedensowe. Potwierdzono już, że można mówić tutaj o największej premierze konsol w historii Sony. Nieoficjalne informacje sugerują, iż pierwszego dnia sprzedaży klienci nabyli około 2,1 - 2,4 mln egzemplarzy PlayStation 5 i PlayStation 5 Digital Edition. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że mowa nie o jednym, ale o dwóch dniach, ponieważ na wybranych rynkach premiera miała miejsce 12 listopada, na pozostałych 19 listopada.

Niezależnie od tego, jakie liczby zostaną podane jako oficjalne to już teraz pewne jest, że mogły być wyższe. Sony nie zadbało bowiem o wystarczające nakłady i nowe konsole zostały błyskawicznie wyprzedane. Nie inaczej było w Polsce, tak naprawdę sprzedaż trwała tylko kilkanaście minut i towarzyszyło jej sporo problemów technicznych.

Z tego powodu nie brakuje osób zastanawiających się, kiedy można będzie kupić PlayStation 5. Obecnie jest to niestety niemożliwe, ale być może niektórzy uszczęśliwią siebie lub kogoś innego jeszcze w tym roku. Sony obiecuje bowiem, że w grudniu do sklepów trafi kolejna partia konsol. Trudno jednak przewidzieć, jak duża będzie. Z pewnością nie tak duża, aby wystarczyło dla wszystkich. Problemy z dostępnością Xbox Series X mają występować nawet do kwietnia 2021 roku, można typować, że tutaj nie będzie lepiej.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year - please stay in touch with your local retailers.