Udało Ci się kupić PlayStation 5? Jeśli tak to jesteś w gronie szczęśliwców. Dla wielu graczy dzisiejsza premiera zakończy się głównie frustracją.

Konsole PlayStation 5 wyprzedane w kilka minut

To do świąt przylgnęła łatka, iż są długo wyczekiwane, a gdy już nadejdą to mijają tak szybko i nie zawsze spokojnie, że nie można się nimi nacieszyć. Idealnie pasuje to również do dzisiejszej premiery PlayStation 5 w Polsce. Tak jak pisaliśmy, sklepy wystartowały ze sprzedażą punktualnie o godzinie 10:00. Zgodnie z tym co sugerowaliśmy zainteresowanych nie zabrakło i na serwerach rozegrała się istna walka. Na tyle intensywna, że niekiedy serwery nie dały rady.

Wystarczyło kilka, może kilkanaście minut i stało się jasne, że problemów z dostępnością, o których mówiło się już podczas przedsprzedaży nie rozwiązano. Sony nie udało się zadbać o wystarczającą liczbę egzemplarzy i w efekcie sklepy bardzo szybko zaczęły wydawać komunikaty, iż zainteresowanie było gigantyczne i zakupu PlayStation 5 dokonali nieliczni szczęśliwcy.

Nie wszystkim się udało, ale ostrzegaliśmy, że tak będzie. Zainteresowanie było GIGANTYCZNE!

Prawdopodobnie będzie jeszcze dogrywka po walidacji zamówień.

— Media Expert (@MediaExpert_PL) November 19, 2020

Gdzie kupić PS5?

Dla wielu graczy to kluczowe pytanie na dziś i być może także na kolejne dni. Niestety, odpowiedź nie jest przyjemna. Sprzedaż PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Digital Edition jest prowadzona w zdecydowanej większości najpopularniejszych sieci z elektroniką, w tym chociażby Media Expert, Komputronik, Media Markt czy RTV EURO AGD. Problem w tym, iż na chwilę obecną wszędzie brakuje dostępnych egzemplarzy.

Co robić? Można liczyć na łut szczęścia i odświeżać strony poszczególnych sklepów. Nie jest wykluczone, że w ciągu dnia pojawi się przynajmniej kilka dodatkowych sztuk. Wprost wspomina o tym chociażby Media Expert w oficjalnym komunikacie. W chwili pisania tego newsa jedyna dostępna oferta to zestaw PlayStation 5 + dodatkowy DualSense + FIFA 21 Edycja Mistrzowska + Steelbook w Media Markt oferowany w cenie 2749 złotych.

Sytuację trzeba bez wątpienia monitorować. W najbliższym czasie powinny pojawić się obszerniejsze komunikaty, które dokładniej przybliżą nam kwestię dostępności konsol PlayStation 5, a właściwie to, kiedy można się jej spodziewać. Dzisiejsze wydarzenia to premiera głównie z nazwy, bo sądząc po komentarzach w sieci zdecydowanie więcej jest rozczarowanych niż szczęśliwych po zakupie.

Źródło: własne, @MediaExpert_PL

