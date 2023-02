Powiadają, że od przybytku głowa nie boli, ale patrząc na zbliżające się w lutym premiery gier można mieć co do tego wątpliwości. No bo jak tu zmierzyć się z takim nagromadzeniem potencjalnych hitów bez zamartwiania się o stan naszego portfela?

Wszyscy jesteśmy czarodziejami

Chyba nie ma co owijać w bawełnę – w lutym większość uwagi skupi na sobie w zasadzie jedna gra. Chyba już nawet wiecie która, nieprawdaż? To ona od dłuższego czasu rozpala do czerwoności świat elektronicznej rozrywki i to ona będzie zapewne błyszczeć w rankingach sprzedaży. W odróżnieniu jednak od stycznia, gdzie Dead Space Remake nie miał w zasadzie żadnej konkurencji, najbliższe tygodnie co rusz będą wystawiać na próbę naszą silną wolę podsuwając nam pod nos całą masę różnych pokus.

Co najlepsze, pośród sporej liczby od dawna wyczekiwanych tytułów w lutym pojawi się też coś co można byłoby nazwać nowym rozdaniem dla wirtualnej rzeczywistości. Dość powiedzieć, że Sony wydając w zeszłym miesiącu super wypasiony kontroler DualSense Edge nie podziało jeszcze ostatniego słowa w kwestii sprzętu dla PlayStation 5. Inny słowy, następne tygodnie będą naprawdę gorące. A jeśli chcecie wiedzieć dokładnie co nas tam czeka koniecznie zobaczcie przygotowany przez nas materiał z najciekawszymi premierami gier lutego. Miłego oglądania.

Najlepsze premiery gier lutego 2023

A na jakie gry w lutym 2023 Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! :)

