Tego jeszcze chyba nie było, żeby najjaśniejszą gwiazdą premier gier miesiąca była niemal 15-letnia produkcja. Oczywiście powraca ona po mocnym liftingu, ale i tak pokazuje to, że początek 2023 roku w świecie gier szczególnie burzliwy nie będzie. Ale uwaga – to się szybko zmieni!

Cisza przed burzą

Jeden rok się kończy, następny zaczyna. Czy 2023 pod względem premier gier będzie lepszy niż minione 12 miesięcy? To się jeszcze okaże. Bo choć 2022 rok obfitował w głośne opóźnienia od dawna wyczekiwanych premier, to jednak dostaliśmy tam kilka naprawdę potężnych hitów. Wystarczy wspomnieć choćby okrzyknięte grą roku - Elden Ring, znakomite Horizon Forbidden West i God of War Ragnarok czy choćby niepozorne, ale sprawiające niesamowitą frajdę Stray.

Nawet pożegnanie 2022 roku odbyło się z przytupem, bo najpierw w ręce graczy trafiło niezłe The Callisto Protocol (no dobra, z przebojami), a potem jeszcze Epic Games Store dorzucił do tego prezent w postaci 15 gier – niespodzianek, które przez kolejne dni udostępniane nam były za darmo. By to wszystko przebić rok 2023 będzie miał więc sporo do zrobienia. Już teraz wiemy jednak, że sporo się w nim będzie działo, choć na pierwszy rzut oka, sądząc po czekających nas w styczniu premierach gier, początek będzie raczej niemrawy. Dlaczego? A to już sami się przekonajcie oglądając styczniowy odcinek najciekawszych premier gier. Miłego seansu!

Najlepsze premiery gier stycznia 2023

A na jakie gry w styczniu 2023 Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! :)

Źródło: własne