Choć branża gier zaczyna już zwalniać przed sezonem ogórkowym raczej nikt nie powinien narzekać na nadchodzące premiery gier. Dwa największe majowe hity – jeden spod znaku PlayStation, drugi – Microsoftu, zwiastują zaś starcie gigantów. Ciekawe który tytuł zbierze większe laury.

Czekając na nieuniknione

No niestety, nie sprawdziły się za bardzo nasze optymistyczne prognozy, że branża gier ma jeszcze w rękawie jakieś niespodzianki, którymi pozamiata listy nadchodzących premier. Już w kwietniu było widać stopniowe wygaszanie oczekiwań graczy przed zbliżającym się nieubłaganie sezonem ogórkowym, bo przecież prawdziwie wielkich hitów było tam jak na lekarstwo. Owszem, mieliśmy całkiem niezłe Stellar Blade na PlayStation 5, Horizon Forbidden West na pecety czy choćby wczesną wersję świetnie zapowiadającego się No Rest for the Wicke. Tak po prawdzie jednak to miniony miesiąc należał do tych mniejszych, niezależnych produkcji, z których największą furorę zrobiło polskie Manor Lords.

Czy w maju będzie podobnie? Ciężko powiedzieć. Lista premier na najbliższe tygodnie jest spora, ale coś mi mówi, że i tak większość z Was za najbardziej interesujące uzna owe dwa, od dawna oczekiwane tytuły z rywalizujących ze sobą konsolowych obozów. Oczywiście możemy się mylić i dlatego gorąco zachęcamy Was najpierw do obejrzenia naszego majowego zestawienia najciekawszych premier, a potem wzięcia udziału w naszej zabawie mającej wyłonić najbardziej oczekiwane przez Was gry nadchodzącego miesiąca.

Najlepsze premiery gier maja 2024

A na jakie gry w maju 2024 Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie - gry, które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! I pamiętajcie - głosować możecie na wiele pozycji jednocześnie! :)

Żródło: własne