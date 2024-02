Marcowe premiery gier to dla wielu starszych graczy niemal sentymentalna podróż w przeszłość. Po latach powracają bowiem niegdyś kultowe marki, które gdzieś po drodze rozmieniły się na drobne bądź totalnie zniknęły z horyzontu. Będzie też kilka wyjątkowo gorących nowości.

Marzec pełen nostalgii

Chyba sami przyznacie, że w lutym sporo się w świecie elektronicznej rozrywki działo. W końcu, po ponad 10 latach produkcji, piracki projekt Ubisoftu – Skull and Bones przywitał pierwszych graczy. Podobnie zresztą jak wielokrotnie opóźniane Suicide Squad: Kill The Justice League. Co ciekawe jednak, najlepszymi tytułami minionego miesiąca nie został żaden z tych wielkich, głośno reklamowanych tytułów. Całą śmietankę spiły bowiem dwie niepozorne produkcje – Banishers: Ghosts of New Eden i Helldivers 2. Ten ostatni przywitany wręcz został przez graczy owacjami na stojąco.

Niestety, są też i złe wieści - coraz więcej informacji o masowych zwolnieniach i kasowaniu projektów potwierdza, że branża gier tonie w kryzysie. Może się więc okazać, że nadchodzące wielkimi krokami marcowe premiery gier to jeden z ostatnich tak dużych wysypów potencjalny hitów. Bo nie da się ukryć, że najbliższe tygodnie dostarczą graczom sporo emocji, a już na pewno tym growym dinozaurom, którzy pamiętają jeszcze czasy akceleratorów graficznych, pierwszego Dooma czy klasyków pokroju Another World. Chcecie wiedzieć co oznacza wspomniana wyżej sentymentalna podróż w przeszłość? No to koniecznie zobaczcie najnowszy odcinek naszego zestawienia najciekawszych premier gier.

Najlepsze premiery gier marca 2024

A na jakie gry w marcu 2024 Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie - gry, które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! I pamiętajcie - głosować możecie na wiele pozycji jednocześnie! :)

Źródło: własne