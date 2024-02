Niełatwo wskazać najlepsze gry na PC, bo i przez lata doczekaliśmy się olbrzymiej liczby produkcji, które na ten tytuł zasługiwały. Ostatnia dekada przyniosła jednak w tyle świetnych gier na PC, że chyba nie ma co sięgać dalej w przeszłość. Oto nasz redakcyjny ranking gier na PC.

Choć rosnąca popularność konsol ostatnich dwóch generacji nieco zmarginalizowała granie na komputerach to jednak od jakiegoś czasu pecety wyraźnie odzyskują należne im miejsce w świecie elektronicznej rozrywki. Można wręcz powiedzieć, że na nowo wyznaczają standardy dla całej branży gier przy okazji podnosząc też poprzeczkę w kwestii oprawy wizualnej największych produkcji. Wiadomo – żadne PlayStation 5 czy Xbox Series X nie mają startu do porządnie „dopakowanego” peceta z potężną kartą graficzną na pokładzie. To jak na takich maszynach potrafią wyglądać tytuły znane również z konsol możecie zobaczyć choćby w naszym zestawieniu TOP 20 najbardziej wymagających gier na PC.

Komputery mają jednak dużo bardziej bogatą historię, przez co ewentualny wybór najlepszych gier na PC niemal zawsze wzbudza wielkie emocje wśród graczy. Za każdym razem pojawiają się pytania – „dlaczego w zestawieniu nie ma Half-Life 2 czy Portal 2?” albo „a gdzie jest Command & Conquer, Counter-Strike: Global Offensive czy choćby Minecraft? Przecież to wielkie, pecetowe tytuły, które zmieniły branże.” A i owszem, zmieniły. Ba, niektóre z nich nierzadko do dziś pozostają fenomenem wciąż ciesząc się sporą estymą wśród graczy. Nie oznacza to jednak automatycznie, że chcielibyśmy w nie teraz zagrać. Niektóre rzeczy powinny pozostać miłym wspomnieniem, bo „spotkanie” po latach może totalnie zburzyć nasze wielkie o nich wyobrażenie.

Najlepsze gry na PC ostatnich lat:

Z tego właśnie powodu na naszej liście najlepszych gier na PC nie znajdziecie tytułów, które choć zapisały się złotymi zgłoskami w historii elektronicznej rozrywki, pochodzą z czasów królowania takich sprzętów jak PlayStation 3, Xbox 350 czy Nintendo Wii, czy też dalej w przeszłość. Siódma generacja konsol skończyła się grubo ponad dekadę temu i mając pod bokiem nowe świetne tytuły chyba nie ma sensu kurczowo trzymać się nostalgii. Czas ruszyć dalej, bo i świat elektronicznej rozrywki nie stoi przecież w miejscu.

I choć ostatnio branża gier przeżywa spory kryzys, co widać choćby w bardzo ostrożnych planach na najbliższe miesiące (i czekających nas tam premierach najbardziej oczekiwanych gier 2024 roku), to jednak przez ostatnie lata co nieco działo się na pecetowym podwórku. Stąd też, nie ujmując niczego pecetowym grom wszechczasów, w naszym zestawieniu znajdziecie wyłączenie tytuły z ostatnich lat, nierzadko takie, które dodatkowo całkiem niedawno dostały spore ulepszenia. Każda z nich jednak w swoim czasie spotkała się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem przez samych graczy, zdobywając przy okazji liczne wyróżnienia i pochwały od mediów. Każda z nich też doczekała się sporej rzeszy fanów i, co najważniejsze, po każdą wciąż niezmiennie chętnie sięgamy.

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z tego, że taki a nie inny wybór to w dużej mierze kwestia mocno subiektywna, szczególnie jeśli weźmiemy tez pod uwagę ostatnie niespodziewane hity wczesnego dostępu pokroju Palworld. Lethal Company czy Enshrouded. Dlatego gorąco zachęcamy Was do dzielenia się Waszymi TOP 10 najlepszych gier na PC w komentarzach. Stwórzmy razem listę pecetowych tytułów, w której absolutnie każdy fan komputerowej rozrywki znajdzie coś wyjątkowego dla siebie.



Palworld wszedł co prawda dopiero co do wczesnego dostępu, ale dobitnie pokazuje jak wielki potencjał wciąż drzemie w pecetowym rynku gier

Oto najlepsze gry na komputer:

Red Dead Redemption 2 Ocena benchmark.pl









4,9/5 Długo czekaliśmy na kontynuację (a w zasadzie prequel) westernowego hitu Rockstara, a gracze pecetowi jeszcze dłużej, bo przecież między wersją konsolową a komputerową był rok różnicy. Gdy jednak Red Dead Redemption 2 w końcu pojawiło się na najpotężniejszej platformie z miejsca okrzyknięto ją tu prawdziwym arcydziełem. I nie chodzi tylko o to, że graficznie ten tytuł na pecetach naprawdę wymiata. To co w RDR2 robi największe wrażenie to niesamowity poziom immersji. Przygody rewolwerowca Artura Morgana rozgrywają się w bowiem olbrzymim, tętniącym życiem, otwartym świecie, w skład którego wchodzą nie tylko prerie Dzikiego Zachodu, ale także zaśnieżone górskie przełęcze, surowe pustynie czy obfitujące w zwierzynę lasy i bagna. I cały ten świat nieustannie nas zaskakuje – a to napotykanymi postaciami, a to rozgrywającymi się na naszych oczach wydarzeniami, a to znowu niesamowitym przywiązaniem twórców do detali. I tylko trochę szkoda, że twórcom nie wyszło przeniesienie tego wszystkiego do trybu wieloosobowego, który zapowiadał się świetnie, ale niestety został tu potraktowany nieco po macoszemu. Jeśli jednak skupić tylko i wyłącznie na przygodzie dla jednego gracza to Red Dead Redemption 2 to prawdziwa pecetowa perełka. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Rockstar Games

Producent Rockstars Games

Data premiery 2019-11-05 Zobacz recenzję

Wiedźmin 3: Dziki Gon Ocena benchmark.pl









4,9/5 Śmiejcie się, śmiejcie – ten „staroć”, jak go pewnie teraz w myślach nazwaliście, sprzedał się w iście kosmicznej ilości ponad 50 milionów egzemplarzy, co stawia go wśród najlepiej sprzedających się gier wszechczasów. Co więcej, pomimo niemal 9 lat od premiery gracze wciąż bawią się przygodami Białego Wilka, tworzą do niego mody (choćby słynny już Witcher 3 HD Reworked), a i sami twórcy nie zapominają o swoim jak na razie najdonioślejszym dziele nadal je poprawiając i ulepszając kolejnymi aktualizacjami. I choć pecetowa wersja Wiedźmina 3 od dawna miała to wszystko co w 2023 roku dostały konsole pod postacią nextgenowego ulepszenia, to jednak CD Projekt nadal mocno się stara by edycje pecetowa była tą najpełniejszą i najładniejszą. I tak od jakiegoś czasu wiadomo o nowych, znacznie bardziej rozbudowanych narzędziach moderskich, którą mogą sprawić, że ten tytuł jeszcze nie raz o sobie przypomni. I dobrze, bo Wiedźmin 3: Dziki Gon to naprawdę świetna produkcja. Produkcja, która misjami pobocznymi i sposobem ich powiązania z głównym wątkiem fabularnym odcisnęła swoje piętno na gatunku RPG. Jeśli więc dotąd nie grałeś/nie grałaś, koniecznie nadrób zaległości, bo warto! Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa polska dubbing, polska kinowa (napisy)

Gatunek gry cRPG

Wydawca CD Projekt RED

Producent CD Projekt

Data premiery 2015-05-19 Zobacz wyniki

Elden Ring Ocena benchmark.pl









4,4/5 Chyba nikt już dziś nie zaprzeczy, że Elden Ring to opus magnum studia FromSoftware, twórców serii Dark Souls, ojców doskonałego Bloodborne’a, świetnego Sekiro: Shadows Die Twice i nieco niedocenionego Armored Core VI. Dwa lata od premiery, a Elden Ring wciąż pozostaje na ustach fanów trudnych, wymagających gier. Oczywiście niemała w tym zasługa od dawna wyczekiwanego dużego dodatku DLC - Elden Ring: Shadow of Erdtree, który wciąż zmierza do gry, ale ja na razie (przynajmniej gdy piszemy te słowa) do końca nie wiadomo kiedy możemy go oczekiwać. A nawet i bez tego Elden Ring to prawdziwe dzieło sztuki. Dzięki współpracy z autorem Gry o Tron - George’m R.R. Martinem powstały niesamowite podwaliny pod świat tejże gry nazwany tu Ziemiami Pomiędzy. I to właśnie on, jego tajemniczość, mitologia i projekty niezwykle zjawiskowych lokacji tak mocno oczarował tu pecetowych graczy, że po prostu nie ujęcie tego tytułu pośród najlepszych gier na PC byłoby śmiertelnym grzechem. Zresztą skądś przecież wzięło się te ponad 21 milionów sprzedanych egzemplarzy, czyż nie? A przecież trzeba pamiętać, że Elden Ring to tytuł, przez który można pokłócić się z rodziną, pogryźć teściową, a nawet w porywie irytacji wyrzucić klawiaturę i myszkę za okno. Dobra rada – lepiej trzymajcie nerwy na wodzy! Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry cRPG

Wydawca Bandai Namco Entertainment / Cenega

Producent From Software

Data premiery 2022-02-25 Zobacz recenzję

God Of War

Jeszcze parę lat temu myśl o God of War na PC wydawała się czymś absolutnie niedorzecznym. No bo jeden z największych hitów Sony na konsole PlayStation miałby zerwać z dotychczasową ekskluzywnością? Toż to niemożliwe. No ale czasy się zmieniły i gry najpierw z PS4, a teraz i PS5 powoli trafiają na pecety. Wszak mamy tu już i The Last of Us Part 1 Remake, i Spider-Mana i Horizon Zero Dawn. Dlaczego więc na naszej liście najlepszych gier na komputery znalazło się akurat God of War, a nie któryś z wymienionych tytułów?

Ano dlatego, że po pierwsze to naprawdę fantastyczna produkcja, a po drugie to port niemal doskonały. Pecetowa edycja God of War może bowiem pochwalić się nie tylko lepszymi cieniami i obiciami czy całą masą rozdzielczości do wyboru (jest nawet wsparcie dla formatu 21:9), ale też wsparciem technologii NVIDIA DLSS/AMD FidelityFX Super Resolution, dodatkami w postaci efektów GTAO czy SSDO oraz 120 klatkami na sekundę. Innymi słowy – jeśli zawsze marzyło Ci się sprawdzić czym tak naprawdę zachwycali się konsolowi fani PlayStation, teraz możesz samemu to sprawdzić, i to w dużo ładniejszej oprawie.

A Plague Tale: Requiem

W 2019 roku niepozorne A Plague Tale: Innocence narobiło niezłego szumu. Zupełnie niespodziewanie średnio budżetowa gra o dwójce dzieciaków uciekających przed Inkwizycją, w średniowiecznych, niezwykle mrocznych czasach zarazy okazała się nie lada hitem. Wszystko przez nietuzinkową fabułę i hordy szczurów, które były niemym bohaterem tamtej gry.

W A Plague Tale: Requiem, będącej kontynuacją tamtej opowieści owych rozszalałych gryzoni jest jeszcze więcej. Mało tego, tym razem potrafią one narobić takiego bałaganu, że pod ich naporem padają wieże i mury zamkowe wprawiając nas w niezłe osłupienie. Do tego jeszcze klimat mocno się tu zagęszcza, bo i opowiadana historia wkracza w nową, dużo mroczniejszą fazę. Nasi młodociani bohaterowie muszą bowiem stawić czoła o wiele bardziej brutalnej i ponurej rzeczywistości… choć cudownie kolorowe lokacje sugerowałby zupełnie co innego. Jedna mała uwaga nim zasiądziecie do tej gry – choć A Plague Tale: Requiem na pecetach potrafi wyglądać przepięknie to potrzeba do tego całkiem potężnej maszyny. Czujcie się więc ostrzeżeni!

Crusader Kings III

Fenomen tego tytułu może zadziwiać. Nie oszukujmy się, gry z gatunku Grand Strategy, a już szczególnie te spod szyldu Paradox Interactive, były dotąd postrzegane jako produkcje niszowe, kierowane do wąskiego kręgu odbiorców. Nie żeby były złe, bynajmniej – wśród zagorzałych fanów uchodziły za jedne z najlepszych w swoim gatunku. Pozostałych jednak potrafiły przytłoczyć ilością najróżniejszych ekranów opcji i ogólną zabawą „w kolorowanie mapy”, jak to zwykli mawiać niektórzy złośliwcy.

A jednak Crusader Kings 3 podbiło serca graczy, i to na tyle gra dostała nawet swoje wersje konsolowe – dla nextgenowego PS5 i Xbox Series X|S. Co więcej, tytuł stale się rozwija nie tylko dzięki prężnie działającej scenie moderskiej, która tworzy w Crusader Kings 3 takie projekty jak choćby Waracraft: Guardians of Azeroth 2 czy Lord of the Rings: Realms of Exile, ale także dzięki samym twórcom gry. Postawili oni bowiem na częste dodatki, które dorzucają do zabawy nowe opcje i możliwości, takie jak choćby podróże po średniowiecznym świecie, wielkie rycerskie turnieje czy starcie z Czarną Śmiercią. Co tu dużo pisać – w tej grze ciągle coś się dzieje. To też jedyna produkcja, w której można zjeść papieża, przespać się z własną siostrą, zamordować teściową i wszystko ujdzie nam płazem. No, przynajmniej w większości przypadków.

Baldur's Gate 3

Tego tytułu w zasadzie nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Wiadomo, stoi za nim seria, która u growych dinozaurów z miejsca uruchamia tryb nostalgii. Tym większe jednak oklaski należą się twórcom z Larian Studios, że nie tylko potrafili wskrzesić tę wyjątkową, bo liczącą już sobie niemal ćwierć wieku markę, ale też zrobili to z takim pietyzmem, że Baldur’s Gate 3, mimo klasycznego podejścia do RPG, okrzyknięte zostało jedną z najlepszych gier w swoim gatunku, i to nie ostatnich lat, a wszechczasów.

A skąd to się wzięło? Ano stąd, że twórcy nie podążali tu za panującą w branży modą i zamiast wszystko upraszczać postawili na swobodę działania, pogłębiająca się z każdą minuta immersję i niesamowite bogactwo podejmowanych przez gracza decyzji. Co więcej, tu niemal każdy nasz wybór ma swoje daleko idące konsekwencję, które w ten czy inny sposób potrafią wpłynąć na dalszy przebieg naszej rozgrywki. Dość powiedzieć, że każde podejście do Baldur’s Gate 3 potrafi być inne. Każde też kryje w sobie olbrzymie pokłady frajdy.

Cyberpunk 2077 (PC) + dodatek Widmo Wolności Ocena benchmark.pl









4,5/5 Trzeba to CD Projekt Red oddać – nie schowało głowy w piasek po raczej średnio udanej premierze Cyberpunk 2077, a mocno wzięło się do roboty, by grę poprawić i ulepszyć. Efekt? Po ponad 3 latach od swojego pierwotnego debiutu to już niemal zupełnie inna gra. Wystarczy spojrzeć na zmiany wprowadzone największą dotąd aktualizacją 2.0, która totalnie przemodelowała wiele rządzących tym RPG akcji mechanik, z drzewkami atutów i umiejętności na czele. A to przecież nie koniec atrakcji dla pecetowych fanów tejże gry. W połowie 2023 roku Cyberpunk 2077 otrzymał bowiem nie byle jakie wsparcie w postaci potężnie ulepszonego ray tracingu. Co prawda tryb RT Overdrive zarezerwowany jest dla tych najbardziej wypasionych maszyn to jednak naprawdę miło zobaczyć jak fenomenalnie potrafi obecnie wyglądać ten tytuł. Siłą Cyberpunk 2077 nie jest jednak wyłącznie grafika. To co w tym tytule nas oczarowuje to opowiadana przezeń historia, z masą świetnych postaci i wątków pobocznych oraz wyjątkowo klimatycznym światem przyszłości. I to razy dwa, bo przecież całkiem niedawno dostaliśmy też fenomenalny dodatek – Widmo Wolności, z charyzmatycznym Idrisem Elbą jako jednym z jego bohaterów. Czy Cyberpunk 2077 zdołał już doścignąć inne wielkie dzieło CD Projekt Red, czyli Wiedźmina 3? No, nie da się zaprzeczyć, że jest już całkiem blisko. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry cRPG

Producent CD Projekt

Format nośnika wersja cyfrowa Zobacz recenzję

Alan Wake 2

Niesamowite, ile przyszło nam czekać na drugą odsłonę przygód Alana Wake’a, zaginionego w tajemniczych okolicznościach autora horrorów. Ale może to i dobrze, bo „dwójka”, dzięki licznym nawiązaniom w The Control (wcześniejszej grze studia Remedy Entertainment) ma już znacznie bardziej rozbudowane uniwersum. Lepiej wykorzystuje też obecne możliwości pecetów serwując nam prawdziwie mroczną, wręcz duszącą klimatem, wizualną ucztę.

To wszystko jednak i tak nic przy niesamowicie opowiadanej historii, w której wcielamy się nie jednego, a aż w dwóch bohaterów. Obok tytułowego Alana Wake’a mamy tu też bowiem agentkę FBI – Sagę Anderson i sterowanie każdą z tych postaci to jakby osobna, absolutnie, wyjątkowa opowieść. Ciężko nawet opisać emocje towarzyszące nam podczas tejże gry, bo jest to dzieło naprawdę nietypowe, w wielu aspektach wręcz eksperymentalne. Niestety też z tego właśnie powodu nieco niedocenione przez graczy. A szkoda, bo to prawdziwy top topów pośród gier na peceta i jeden z najlepszych survival horrorów ostatnich lat, który zdołał już zgarnąć kilka prestiżowych nagród.

Tekken 8 Ocena benchmark.pl









4/5 Umarł król, niech żyje król! Tekken 8 bez cienia wątpliwości wstąpił na tron bijatyk choć konkurencja jest tu ostatnio niezwykle silna. A jednak nowej odsłonie legendarnej serii udało się przebić popularnością i Street Fightera 6, i wydane całkiem niedawno Mortal Kombat 1. Co zaważyło? Może to, że to faktycznie stary, dobry Tekken w dużo bardziej nowoczesnym wydaniu, z genialnym systemem walki, znakomitą oprawą wizualną (Unreal Engine 5 robi tu niezłą robotę) i całą masą zawodników dostępnych już na starcie. Jest to tu też całkiem niezła kampania dla jednego gracza stanowiąca rozwiniecie znanej historii i szereg innych, nie mniej ciekawych trybów, które z pewnością wystarczą na długie godziny świetnej zabawy. I to dla każdego, niezależnie od stopnia zaawansowania, bo twórcy Tekkena 8 postawili sobie za cel uczynić ten tytuł bardziej przystępnym także tych nowych graczy, nieobeznanych jeszcze zbyt dobrze z tą legendarną już serią. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry Bijatyki

Wydawca Bandai Namco Entertainment

Producent Bandai Namco Entertainment

Data premiery 2024-01-26 Zobacz recenzję

Inne fajne gry na PC

Przy tak bogatej bibliotece tytułów jaką mogą pochwalić się komputery PC wybór spośród nich jedynie 10 najlepszych gier to nie lada wyzwanie, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie ostatnie kilka lat. Stąd też zapewne nie każdy zgodzi się naszym wyborem, jeśli pod bokiem będzie miał tuzin innych, nie mniej atrakcyjnych produkcji. Dlatego też starym zwyczajem postanowiliśmy do głównego zestawienia najlepszych gier na PC dołożyć dodatkowe – z godnymi polecenia tytułami, które może nie zmieściły się w naszym rankingu, ale jak najbardziej zasługują na uwagę. Zresztą zobaczcie sami – może okryjecie tu perełki, które dziwnym trafem Wam umknęły.

Horizon Zero Dawn Complete Edition – tego tytułu chyba przedstawiać nie trzeba, bo hit z PlayStation 4 i na komputerach spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem, choć jak to zwykle nie od razu, przez dość średnią jakość portu. Teraz jednak postapokaliptyczny świat opanowany przez maszyny w wydaniu pecetowym naprawdę błyszczy, a i sama rozgrywka dostarcza masę frajdy.

Microsoft Flight Simulator –nie jest to co prawda tytuł dla każdego, bo i swobodne latanie w najpiękniejszych nawet przestworzach potrafi co poniektórych uśpić szybciej niż kubek melisy, ale fani lotnictwa i samolotów z pewnością będą wniebowzięci. O ile już nie są, bo przecież tytuł ten liczy już sobie niemal 4 lata. I przez cały ten czas tylko zyskiwał na atrakcyjności, dzięki napływie świeżej zawartości.

Resident Evil 4 Remake - jak się powinno robić remake’i? Ano właśnie tak. Nowe wydanie kultowej „czwórki” poprawia niedoskonałości oryginału, ulepsza to co powinno być ulepszone (z grafiką na czele) i zmienia bądź urozmaica to co dawno temu nie za bardzo przypadło nam do gustu. Najważniejsze jednak, że wciąż czuć tu ducha oryginału. Lubicie survival horrory i chcielibyście poczuć nutkę nostalgii? To już wiecie po jaki tytuł powinniście sięgnąć.

Dziedzictwo Hogwartu (Hogwarts Legacy) – a oto i spełnienie marzeń całej rzeszy fanów uniwersum Harrego Pottera. Co prawda, długo przyszło nam czekać na całkowicie nową historię ze Szkołą Magii i Czarodziejstwa w tle, ale sądząc po całkiem entuzjastycznym przyjęciu tejże gry było warto. Ta niezwykła przygoda zdobyła nawet tytuł najlepiej sprzedającej się gry w 2023 roku deklasując nową odsłonę Call of Duty, co samo w sobie jest nie lada wyczynem.

Disco Elysium: The Final Cut – gra, którą niełatwo sklasyfikować. To niezwykłe pomieszanie RPG z przygodówką oczarowuje klimatem, oryginalnymi postaciami i nieliniową fabułą, której nie powstydziłby się sam Raymond Chandler. Co więcej, niebagatelną rolę odgrywa tu nawet psychika głównego bohatera, z którą nie raz przychodzi nam konwersować. A że tytuł ten doczekał się polskiej wersji językowej nie ma już żadnej wymówki by w niego nie zagrać!

Doom Eternal – ostatnia, duża odsłona legendarnej już serii strzelanek znakomicie łączy klasyczne rozwiązania z nowymi pomysłami. Oto bowiem szaleńcza wojna z piekielnymi zastępami nabrała jeszcze większego tempa, a sama rozgrywka we wprawnych rękach przypomina nieco zabójczy taniec między demonami – upojny festiwal brutalnej przemocy, eksplozji, strzałów i krwi, od którego nie sposób odwrócić wzroku.

Forza Horizon 5 – szukacie zręcznościowych wyścigów na peceta, które nie tylko dadzą Wam masę frajdy, ale też z miejsca oczarują oprawą audiowizualną? No to proszę, oto one. Na miejsce akcji tym razem wybrano Meksyk, z całą charakterystycznych dlań miejscówek – on malutkich miejscowości, poprzez pustynne, las deszczowy i bagna, aż po aktywny wulkan. Na brak niesamowitych fur też z pewnością narzekać tu nikt będzie.

Dave the Diver – niby mało znaczący indyczek - staroszkolnie wyglądająca przygodóweczka o nurku łowiącym ryby na potrzeby restauracji sushi, a jednak zdołała zrobić nie lada szumu w branży gier. Nie dość bowiem, że to jedna z najlepiej ocenianych na Steam tegorocznych produkcji to jeszcze szalona popularność tego całkiem oryginalnego miszmaszu gatunkowego wkrótce zaprowadzi go na pozostałe duże platformy.



Dave the Diver "nawiedzony" został ostatnio przez innego, znakomitego indyka - Dredge. Ot, ciekawy crossover:)

Remnant II – kojarzyć się może z wakacyjnym hitem, bo i wówczas tytuł ten święcił swoje największe triumfy. Nie da się jednak zaprzeczyć, że ten kooperacyjny akcyjniak ze strzelaniem i elementami RPG miał na siebie doskonały pomysł – oto strzelankowy souls-like dla fanów wspólnej, nieco bardziej wymagającej zabawy. Jeśli zaliczasz się do tego grona możesz brać w ciemno!

Death Stranding: Director’s Cut – niby rozgrywka w tej nieco dziwacznej grze opiera się na najbardziej znienawidzonych schematach typu „przynieś, zanieś, pozamiataj”, a jednak gracze ją pokochali. I to na tyle, że niedawna, filmowa zapowiedź „dwójki” wywołała niemałe emocje wśród graczy. Nim jednak ona nadejdzie warto przypomnieć sobie to niezwykłe doświadczenie, w najlepszej możliwej jakości – właśnie na pecetach.

Marvel’s Spider-Man Remastered - i kolejny tytuł, który debiutował wpierw na konsolach PlayStation, ale to na pecetach mógł dopiero rozwinąć skrzydła. Wersja przeznaczona na komputery otrzymała lepszą grafikę, większą płynność animacji i całe bogactwo najróżniejszych ustawień. Co tu dużo pisać, Spider-Man jeszcze nigdy nie wyglądał tak dobrze.

Prince of Persia: The Lost Crown – niesamowite, ale wielu spisało ten tytuł na straty „bo grafika nie taka”, „bo beznadziejny bohater” i „w ogóle nie ma to startu to dawnej, kultowej już serii”. Tymczasem Utracona korona okazała się całkiem miłą niespodzianką i prawdziwym powrotem do zręcznościowych korzeni tego cyklu. Jeśli więc lubisz wyzwania, a do tego nie boisz się dostawać „bęcków” od mocniejszych przeciwników – spróbuj, może ten tytuł miło cię zaskoczy.

Age of Empires IV - co prawda miło powspominać dawne czasy grając w nieco leciwe już Age of Empires II, ale jeszcze milej ujrzeć „stare, dobre” Age of Empires w nowoczesnej odsłonie – z o wiele lepszą grafiką, świetnie zaprojektowanymi misjami, fortyfikacjami i całą dokumentalną otoczką, którą nam tu zaserwowano.

Hades - nie każdy musi lubić Soulsy, nie każdy musi przepadać superwymagającą rozgrywką i ciągłym umieraniem, mimo to Hades potrafi rozkochać w sobie nawet tych największych narzekaczy i frustratów. Ogromna w tym zasługa fenomenalnie prowadzonej narracji, ciekawego systemu rozwoju naszego bohatera, miłej dla oka komiksowej oprawy graficznej i piekielnie satysfakcjonującej walki. Spróbujcie, bo warto!

Divinity: Orginal Sin II - Definitive Edition – co prawda ten tytuł przyćmiła już nieco sława Baldur’s Gate 3, ale jeśli ktoś wciąż ma za mało klasycznych RPG’ów to ten tytuł z pewnością nie zawiedzie. Gdziekolwiek bowiem się nie spojrzy, to na Steam czy GOG, wszędzie zbiera on wielkie pochwały. Za co? A choćby za świetną fabułę, ciekawych bohaterów czy cudownie zaprojektowane lokacje. Nic tylko brać i grać!

Pentiment – ta niepozorna, dość klasyczna gra przygodowa wyglądająca jak średniowieczny manuskrypt ma tak niesamowicie zawiązaną intrygę, że chyba nawet Hercule Poirot miałby tu nie lada zagwozdkę. Wszystko opiera się tu bowiem na naszych wyborach, których jest tu całe mnóstwo, a które faktycznie wpływają na zakończenie całej tej niezwykłej opowieści. „Niezwykłej”, bo obejmującej okres aż 25 lat! Jedno jest pewne – drugiej takiej gry nie znajdziecie.

Teardown - to chyba najlepszy przykład tego, że ciekawy pomysł na grę potrafi obronić się sam. Bo choć ten tytuł nie wygląda może szczególnie okazale to jednak specyficzne połączenie nieco minecraftowej grafiki (opartej na wokselach) z niesamowicie realistycznie wyglądającą destrukcją otoczenia okazało się prawdziwym strzałem w 10-tkę. Szczególnie po dodaniu do tego nietypowego celu, czyli wykonywania różnych, „szemranych” zleceń – od nielegalnych wyburzeń, po widowiskowo wyglądające napady.

A jakie najlepsze gry PC Wy polecacie?

To pytanie paść musiało, bo i wybór gier na komputerach mamy przeogromny. Ba, jesteśmy prawie pewni już za kilka tygodni do naszego zestawienia najlepszych gier na PC dobijać się będą kolejne fajne tytuły. W blokach startowych już czekają przecież takie pewniaki jak choćby Horizon Forbidden West Edycja Kompletna czy Dragon’s Dogma 2. I choćby dlatego jesteśmy bardzo ciekawi Waszych wyborów owej najlepszej 10-tki. Podzielcie się nimi w komentarzach.

