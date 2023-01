Czytelnicy benchmark.pl znani są jako pasjonaci, entuzjaści i specjaliści od nowych technologii. To od nich, wróć: od Was zależy, do kogo trafią nagrody w plebiscycie Produkt Roku 2022. Pomożecie nam wybrać najlepsze produkty minionych dwunastu miesięcy?

Plebiscyt Produkt Roku 2022 trwa – nominuj i głosuj na najlepsze produkty

Wybieramy najlepsze smartfony i laptopy, komputerowe peryferia i podzespoły, telewizory i akcesoria, małe i duże AGD, wideorejestratory i sprzęt fotograficzny, a także gry na komputery i konsole. Wystartował plebiscyt Produkt Roku 2022, w którym eksperci benchmark.pl i czytelnicy wspólnie wyłonią najlepsze produkty ostatnich dwunastu miesięcy. Jak co roku, my tylko podpowiadamy, a to Wy, użytkownicy, macie decydujący głos!

Aktualnie trwa pierwszy etap plebiscytu, podczas którego zbieramy nominacje do tytułu Produkt Roku 2022. Eksperci benchmark.pl przedstawili kilka swoich propozycji w każdej z 26 kategorii, a jeśli uważasz, że brakuje wśród nich tych najlepszych urządzeń, możesz je nominować do 9 stycznia (wystarczy kliknąć ikonkę z plusikiem). Po weryfikacji wszyscy użytkownicy benchmarka będą mogli oddać na nie głos.

Głosowanie właśnie to etap drugi naszego plebiscytu. Między 11 a 19 stycznia będzie można oddawać głosy na najlepsze produkty minionego roku. W każdej kategorii możesz oddać maksymalnie dwa głosy, a jeśli w którejś z nich nie masz żadnego typu, to spokojnie możesz po prostu ją pominąć. Już 20 stycznia zaprezentujemy oficjalne wyniki, czyli poznamy Produkt Roku 2022 w 26 kategoriach.

Trzy etapy plebiscytu Produkt Roku Podsumowując: nominacje przyjmujemy do 9 stycznia 2023 roku,

głosy zbieramy od 11 do 19 stycznia 2023 roku,

a wyniki przedstawimy 20 stycznia 2023 roku!

Twój głos wiele znaczy

Twój głos ma znaczenie, a przyznawanym od wielu lat znaczkiem „Produkt Roku” producenci chętnie się chwalą. Umieszczając go na grafikach promocyjnych, jasno dają do zrozumienia, że zakup produktu rekomendują czytelnicy benchmark.pl – wiedzą, że to wiele znaczy!

To jak, dołączysz do zabawy i pomożesz wybrać najlepsze produkty roku 2022? Nie zwlekaj, klikaj:

Źródło: informacja własna