Jakie wydarzenia w ciągu minionych miesięcy zapamiętaliśmy najbardziej? Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie (nie tylko) technologiczne, aby przypomnieć sobie, jak wiele działo się w 2022 roku i już teraz móc powiedzieć, że „kiedyś to było…”.

Kolejny trudny rok za nami

Kiedy pisałem podobne podsumowanie dokładnie rok temu - w pierwszym akapicie nie mogło zabraknąć odniesienia do tego, co dyktowało życie wielu z nas. Wówczas żyliśmy pandemią, która miała ogromny wpływ na naszą codzienność.

Rok temu nie spodziewałem się, że dziś - siedząc przed komputerem i podsumowując 2022 rok, znów będę mógł użyć określenia „trudne” w kontekście minionych miesięcy. Wojna za naszą wschodnią granicą była kolejnym ważnym wydarzeniem, zaraz po pandemii, która wpływała (i wpływa nadal) na cały ten rok. Niemniej, przypomnijmy co działo się w każdym miesiącu roku, który żegnamy z nadzieją, że 2023 będzie dużo lepszy.

Dla osób, które pałają ogromną sympatią do procesorów, kart graficznych i szeroko pojętego hardware postanowiłem poprosić osobę dużo bardziej kompetentną, aby wypowiedziała się o najważniejszych wydarzeniach ubiegłych miesięcy. Dlatego też sam tę tematykę pominąłem w podsumowaniu, a w zamian dzielę się tym, co Paweł Maziarz sądzi o 2022 roku w kontekście tego, na czym zna się najlepiej.

Paweł Maziarz Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy Trzeba przyznać, że miniony rok był dużo lepszy od poprzedniego, co odczuli nie tylko entuzjaści sprzętu, ale też osoby z mniejszym budżetem. Warto wyróżnić tutaj kilka wydarzeń. Przede wszystkim karty graficzne. Skończyły się problemy z dostępnością sprzętu, a ceny kart wróciły do normalnego poziomu. Nie ma problemu, by kupić dobrą kartę w dobrej cenie.

Mało tego! Pod koniec roku zadebiutowały topowe modele z nowych generacji GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000, które będą królować w kolejnych miesiącach. Nie sposób też nie wspomnieć o debiucie Intela, czyli trzeciego gracza na rynku kart graficznych. Wprawdzie początki modeli Arc nie były najłatwiejsze, ale z biegiem czasu powinno być coraz lepiej.



Miniony rok to też premiery nowych procesorów. AMD zaprezentowało całkowicie nowe modele Ryzen 7000 pod płyty główne AM5. Ma to istotne znaczenie, bo nowa platforma powinna powinna pozostać z nami przez kolejne lata.

Intel nie pozostawał jednak w tyle, bo pochwalił się układami Core 13. generacji - może nie były one aż tak rewolucyjne, jak modele konkurencji, ale za to okazały się bardziej opłacalną propozycją. Przy okazji doczekaliśmy się nowych, szybszych pamięci DDR5, czego zdecydowanie brakowało przy premierze modułów.



Niestety nie obyło się bez wtop. Chyba wszyscy będziemy mieli w pamięci problemy z wtyczką zasilającą w kartach GeForce RTX 4090. Zabrakło zapowiadanych dysków SSD pod PCI-Express 5.0. Szkoda też, że sprzęt komputerowy jest coraz droższy, co boleśnie odczuwają nasze portfele.

Styczeń

Wydarzenie w pierwszym miesiącu 2022 roku, które mi osobiście zapadło w pamięć to premiera elektrycznego Mercedesa Vision EQXX. Elektryk o genialnej specyfikacji i niesamowitej sylwetce to nowinka, z którą weszliśmy w nowy rok.

Nowe, kolorowe Samsungi S21 FE 5G. Od takiej premiery zaczęliśmy rok 2022

Oprócz tego, premierę miał Samsung Galaxy S21 FE 5G, a zaraz obok niego, z mobilnego świata - ale tego nieco mniejszego - pojawił się Garmin fenix 7 z dotykowym ekranem, który bez dwóch zdań mógł tego roku pojawić się pod choinkami wielu z Was.

Świat technologiczny na początku 2022 roku żył jeszcze nowinkami w Windows 11, kiedy to odświeżenia doczekała się aplikacja Notatki, Zdjęcia, ale też Eksplorator plików. Nieco mniej cieszyli się kosowscy górnicy kryptowalutowi, którym zakazano kopania wirtualnej waluty, a chwilę później panowie w kominiarkach zaczęli robić im „wjazdy na chatę”.

Luty

Drugi miesiąc 2022 roku zaczął się dość spokojnie. HBO Max otrzymało datę premiery w Polsce - no i poznaliśmy też ceny nowego wówczas na naszym rynku streamingu wideo. Pozostając w kontekście cen i pieniędzy - Allegro zapowiedziało nowe stawki dla sprzedawców, z kolei system poboru opłat eTOLL był szeroko krytykowany przez polskich kierowców, którzy nazywali go wprost: „patologią”. Na szczęście niedługo później rząd zaprezentował nową opcję zakupu biletu na przejazd płatnym odcinkiem drogi.

W lutym dość dużo narzekaliśmy na system poboru opłat eTOLL

Niedługo musieliśmy czekać na premierę kolejnych smartfonów Samsunga. Wówczas premiery doczekał się Galaxy S22. Premierę w lutym miał również konkurent Netflix i HBO Max - TVP GO. Dziś już wiemy, że konkurowanie tej platformie idzie dość mizernie.

Podczas gdy Bill Gates straszył, że „czeka nas kolejna pandemia” - niespodziewanie zaskoczyła nas wojna w Ukrainie, która wywróciła Internet o 180 stopni. Temat wojny zaczął pojawiać się wszędzie - i trudno się temu dziwić. Sytuacja za naszą wschodnią granicą sprawiła, że wielu producentów wycofało się z Rosji, a na agresora zaczęto nakładać szereg kolejnych sankcji.

Marzec

Wojny w Ukrainie ciąg dalszy - ale gdybym miał w tym podsumowaniu w każdym miesiącu nawiązywać do wojny i tego, jakie działania podejmowały firmy z branży technologicznej wobec działań Rosji, zabrakłoby miejsca na technologię jako taką.

Pozwólcie zatem, że technikę wojskową odłożę nieco na bok i skupimy się na innych tematach. Niech będzie to na przykład Wiedźmin 4, który został zapowiedziany właśnie w marcu 2022. Kawał czasu, prawda? Sam miałem wrażenie, że mogło to być może z 3 miesiące temu.

Zapowiedź Wiedźmina 4 w marcu 2022 roku była czymś, czego absolutnie nikt się nie spodziewał

Poza tym Netflix rozpoczął testowanie opłat za współdzielenie konta, które od stycznia 2023 roku będą już funkcjonować „na żywym organizmie”.

W marcu ważnym tematem był też serial WIkingowie: Walhalla, który nie sprostał oczekiwaniom i dla wielu okazał się potężną porażką. Porażką dla wielu był też fakt, że kolejny raz trzeba było zmieniać czas - wówczas z zimowego na letni, a więc z harmonogramu snu wypadła jedna godzina.

Kwiecień

A co działo się na początku drugiego kwartału 2022 roku? Elon Musk zapowiedział pojawienie się taniej Tesli (która w praktyce była nieco biedniejszą wersją Modelu Y), natomiast Toyota wytoczyła właśnie działa przeciwko marce Muska przygotowując do sprzedaży nowy, całkowicie elektryczny model bZ4X. Dziś wiemy doskonale, że działa raczej nie wypaliły.

Toyota bZ4X miała konkurować z Teslą. Skończyło się na tym, że producent długo walczył z problemem odpadających kół w nowym elektryku

Polskiej premiery w kwietniu doczekał się też projektor Samsung Freestyle, który mógł być świetnym dodatkiem do nadchodzących spotkań ze znajomymi latem. Z ciekawostek: dowiedzieliśmy się też, że na Facebooku jednak istnieje limit znajomych.

Maj

Za oknem jakoś przyjemniej, słońce świeci coraz mocniej, z sąsiedztwa coraz częściej czuć zapach grilla, a i zimowe ubrania można już na dobre schować do szafy. Tak wyglądał miniony maj. W technologii przebiegał on natomiast pod symbolem kilku marek.

Przede wszystkim: POCO, którego nowy model F4 GT testowaliśmy dla Was i okazał się być genialny dla mobilnego gamingu. Oprócz tego znów pojawił się Samsung - tym razem A53 5G - najbardziej opłacalny telefon tego producenta.

Stranger Things 4 - pamiętacie, jakie piosenki dostały nowe życie dzięki tej produkcji?

W maju nieco rozgłosu na temat Tesli w Polsce nadała prezenterka telewizyjna, która narzekała na niemal 6-miesięczny okres oczekiwania na naprawę jej uszkodzonego Modelu 3 po kolizji. W maju dowiedzieliśmy się też, że Xiaomi i Leica nawiązują współpracę - a na jej efekt trzeba było poczekać kilka tygodni.

Na dużym ekranie szał robił natomiast 4 sezon Stranger Things, który przedpremierowo mieliśmy okazję oglądać i przewidywaliśmy, że będzie to ogromny hit nadchodzących miesięcy. Tak też było. Teraz przejdźmy do kolejnego miesiąca.

Czerwiec

Aj, ileż tutaj się działo w kwestiach związanych z kartami graficznymi! O tym napisał mój redakcyjny kolega Paweł Maziarz, który wyłuskał te rzeczywiście najistotniejsze tematy dotyczące hardware’u, a więc ja skupię się na tej zdecydowanej mniejszości tematów, które w czerwcu były dla nas ciekawe.

A najciekawsze były spadki - i to nie spadki masy mięśniowej podczas letniego lenistwa, a spadki na rynku kryptowalut. „Tak źle nie było od lat” - informowały media, no i tak też było naprawdę. Jednocześnie górnicy zaczęli masowo wyprzedawać swoje karty graficzne, których ceny spadały do rekordowo niskich poziomów.

Śmieci są wszędzie - nawet na Marsie, co udowodniła wyprawa łazika Perseverance

Poza tym Łazik Perseverance udowodnił, że nieporządek i śmieci to nie tylko domena mieszkańców naszej planety. Na Marsie znaleziono kosmiczne śmieci, a wraz z końcem czerwca dodatkowe śmieci mogły trafić na komputery graczy, którzy nie mogą powstrzymać się od odbierania darmowych gier, których w życiu nie wypróbują. Epic Games Store oddało wówczas do dyspozycji graczy aż 3 tytuły. Jeśli je odebraliście, przyznajcie się - graliście w cokolwiek?

Lipiec

Sztuczna inteligencja na dobre przejęła Internet w lipcu 2022 roku. Tysiące przeróżnych grafik stworzonych przez DALL-E nie dało się odzobaczyć i właściwie do dziś mam w głowie obraz m.in. Elona Muska pożerającego kredki albo Dartha Vadera będącego… ekspresem do kawy.

Mam też w głowie wielkie polowanie na okazje w ramach Amazon Prime Day 2022, podczas których zdecydowałem się na zakup czytnika e-booków zaraz po tym, jak promocja przestała obowiązywać. No nic, może innym razem się uda i dam o tym znać w podsumowaniu kolejnego roku.

DALL-E i grafiki stworzone przez sztuczną inteligencję. Tego nie da się odzobaczyć

W lipcu debiutował też trzeci sezon uwielbianego przez wielu serialu The Boys, który według naszego recenzenta, Łukasza - był „najbardziej niepoprawnym politycznie serialem od lat”. Dla mnie niestety był serialem, w który trudno było się wciągnąć i nie dotarłem nawet do drugiego sezonu.

Netflix w tym czasie oficjalnie wprowadził opłaty za współdzielenie konta w różnych krajach, a dzieło Friza - Ekipa zaliczyła niespodziewany upadek. Ot, „była Ekipa, ni ma Ekipy”. Zostały za to opakowania po lodach, które swoją drogą z uwagi na lipcowe upały cieszyły się zapewne większą popularnością niż filmy członków byłej już Ekipy na YouTube.

Sierpień

To kolejny już miesiąc, kiedy Samsung odpala swoje rakiety i prezentuje ciekawe urządzenia. Z uwagi na to, że technologia w wakacje też często urlopuje, premiera rozkładanego Galaxy Flip 4, Fold 4, Watch 5 i Buds 2 Pro była jednym z ciekawszych wydarzeń sierpnia, zaraz obok wpadki robota Żabki, któremu nie udało się złożyć hot-doga.

Wystarczy, że robot zaliczy wpadkę i nie złoży prawidłowo hot-doga, a Internet natychmiast zrobi z tego hit

Co jeszcze „grzało” nas w sierpniu oprócz gorącej pogody? W sumie to… pierwsza informacja sugerująca, że twórcy Stranger Things pracują nad kolejnym, piątym sezonem serialu.

Jeśli jednak sierpień kojarzy Wam się tylko z upałem, to Maciej Piotrowski udowodnił, że i w 35-stopniowym skwarze można mieć ciarki na plecach. Tak właśnie zadziałał na niego premierowy remake The Last of Us: Part I.

Wrzesień

Młodzież do szkoły, studenci na tańsze niż w sierpniu i lipcu wakacje, a wszyscy pozostali - jak każdego dnia - do pracy. Do pracy w tym roku wzięło się też Apple, które prezentując nowe iPhone’y pokazało, że Pro naprawdę jest pro.

Premiery razem z nowymi iPhone’ami serii 14 we wrześniu doczekał się też zupełnie nowy Apple Watch Ultra. Pozostałe premiery obiły się w mediach bez większego echa. A, no i pojawił się też iOS 16 z całkiem ciekawymi funkcjami.

Jak wrzesień, to i premiery Apple. W tym roku zaskoczył iPhone 14 Pro oraz Watch Ultra

We wrześniu świat obiegła przykra wiadomość dotycząca śmierci królowej Elżbiety II, która została pochowana w ołowianej trumnie. Wrzesień był również przykry dla Chomikuj.pl, który przegrał sprawę w sądzie dotyczącą nielegalnie udostępnianych treści, ale też dla widzów zebranych przed telewizorami chcących obejrzeć Ligę Mistrzów. Polsat Box Go zaliczył wówczas awarię, która uniemożliwiła kibicowanie zawodnikom FC Barcelony i Beyernu.

Październik

Ten miesiąc przyniósł graczom zakochanym w FIFA wiele przykrości. Tegoroczna odsłona, FIFA 23 jest ostatnią z serii, a w hołdzie dla poprzednich wydań - Maciej przygotował dla Was interesujące podsumowanie jej historii.

Złośliwi stwierdzą, że FIFA nie zmienia się od lat i ciągle wygląda tak samo. Maciej przygotował jednak podsumowanie, jak zmieniała się przez wiele generacji

Premiery w październiku doczekał się też smartwatch Huawei Watch D, który potrafi mierzyć ciśnienie gdyby na przykład strach podczas oglądania nowego horroru M3GAN przerósł wszelkie oczekiwania.

CD Projekt RED ostudziło też oczekiwania graczy i poinformowało, że remake pierwszego Wiedźmina nie powstanie przed 2025 rokiem. Powstanie natomiast Avatar: Istota wody - film, którego długość wymusi zakup minimum jednego największego zestawu nachosów w kinie.

Listopad

Przedostatni, deszczowo-zimowy miesiąc 2022 roku zaczęliśmy od informacji, z której wynikało że nowy dyrektor generalny Twittera, Elon Musk - postanowił obudzić trupa, aby konkurować z TikTok. To jednocześnie początek wielu działań Muska, na temat których można napisać kilkuset stronicową książkę, a później ją wyrzucić, bo wszystkie działania okazały się być porażką. Niemniej, Musk nadal nie wie co robi w Twitterze i sam nie wie, czy chce być jego dyrektorem generalnym. Wie jednak, że „ma za dużo pracy na głowie”.

Przejęcie Twittera przez Elona Muska sprawiło, że właściciel Tesli miał jeszcze więcej pracy na głowie

Poleciłbym Muskowi krótki odpoczynek, choćby przed ekranem Netfliksa z filmem Troll, który w listopadzie został zapowiedziany i obudził we mnie wiele oczekiwań. A jeśli nie Troll, to chociaż zwiastun next-genowego Wiedźmina 3: Dziki Gon, który również pojawił się w listopadzie. Ewentualnie kilka dłuższych godzin przed God of War: Ragnarok.

Przy okazji też rynek kryptowalut znów zaliczył upadek. Tak to jest z tymi „bitkojnami” - raz lepiej, później gorzej, a później jeszcze gorzej. Bardziej mnie wówczas interesowało, kiedy w końcu do produkcji trafi elektryczna Tesla Cybertruck. Dziś niestety nadal tego nie wiem. Wiem natomiast, że udany start zaliczyła misja NASA Artemis 1.

Grudzień

W grudniu były moje urodziny, jeśli kogoś z Was to interesuje. A piszę o tym tylko dlatego, że choć to niezwiązane z technologią - to zapełni ten akapit przynajmniej jednym zdaniem. Właściwie to trzema, jak się okazuje.

Poza tym grudzień przebiegał raczej spokojnie. Branża technologiczna w tym czasie przygotowuje się na nadchodzący rok i dopina wszystko, z czym można wystartować wraz z początkiem stycznia.

Dostawy elektrycznych ciężarówek Tesli Semi. Pierwsze egzemplarze trafiły do klientów na początku grudnia

Nie dziwi zatem, że jednymi z popularniejszych nowinek w grudniu okazało się być wydarzenie z przekazaniem elektrycznych ciężarówek Tesli Semi albo też doniesienia o możliwości usunięciu radia z samochodów, bo przeszkadza ono elektrykom.

Poza tym trochę postraszył nas rząd, który przedstawił nowelizację ustawy usprawniającej kontakt z urzędami i instytucjami państwowymi. Mamy dostawać SMS-y od NFZ, ZUS i KRUS - ale nie będzie w tym nic strasznego, ot - zwykłe komunikaty. Aby jednak jeszcze bardziej rozruszać Polaków przed świętami - dowiedzieliśmy się, że w nadchodzących miesiącach zapomnimy o dzwonieniu do rejestracji, aby umówić się na wizytę u lekarza. Zamiast tego zarejestrujemy się przez Internet.

Czy ten rok mógł być lepszy?

Jasne, że tak. Zupełnie inaczej wyglądałoby to podsumowanie, gdyby Rosja nie zdecydowała się zaatakować Ukrainy. Takie posunięcie jednak drastycznie wpłynęło na gospodarkę światową - a to, jak wiadomo - oznacza, że i technologii się oberwało.

Czy jednak 2022 rok zapamiętamy na długie lata z uwagi na jakieś przełomowe wydarzenia i rewolucje w branży? Raczej nie - przynajmniej sam mam trudność z wybraniem takiego wydarzenia.

Działo się wiele, to fakt. Trudno jednak z pełną odpowiedzialnością użyć tutaj popularnego na YouTube zwrotu „wspaniały był to rok, nie zapomnę go nigdy”. Nie był wspaniały, ale działo się w jego trakcie sporo. Niemniej, nie na tyle, aby wspominać go z tęsknotą przez nadchodzące miesiące.

Jeśli jest coś, o czym zapomniałem wspomnieć w całym podsumowaniu - a Waszym zdaniem koniecznie powinno trafić na listę - dajcie znać w komentarzu. Podzielcie się z innymi, jakie wydarzenia (nie tylko) związane z technologią zapadły Wam w pamięci przez ostatnie 12 miesięcy.