Gry Sekiro: Shadows Die Twice oraz Ghost of Tsushima zrobiły na tobie dobre wrażenie? W takim razie nie omiń tej produkcji – oto Project: The Perceiver.

Zobacz zapowiedź gry Project: The Perceiver

Ekipa Papergames tworzy coś, co wydaje się wyjątkowo smakowitym daniem. W swoim przepisie na sukces łączy dwie spośród najgorętszych produkcji ostatnich lat, utrzymanych w – nazwijmy to – azjatyckich klimatach, mianowicie Sekiro: Shadows Die Twice oraz Ghost of Tsushima. Nazywa się to Project: The Perceiver i na pierwszym, siedmiominutowym zwiastunie wygląda naprawdę świetnie. Zresztą nie musisz wierzyć na słowo, po prostu to zobacz:

Osadzony w otwartym świecie Project: The Perceiver reprezentuje gatunek gier akcji. Zaprasza nas do fantastycznej, pogrążonej w chaosie krainy, byśmy jako Master of Varietas odkrywali sekrety odwiedzanych wiosek i miast, poznawali ich wyjątkowych mieszkańców i gładzili tych, którzy zakłócają ich spokój. Połączy eksplorację w stylu Ghost of Tsushima i intensywną akcję rodem z Sekiro.

„Made in China” w świecie gier zaczyna brzmieć dumnie

Project: The Perceiver to kolejna chińska gra na horyzoncie, mająca niemałe szanse na stanie się hitem. Spośród innych wypada wymienić przede wszystkim Wo Long: Fallen Dynasty, a także Where Winds Meet czy też Black Myth: Wu Kong. Która z nich jak na razie podoba ci się najbardziej?

Źródło: Push Square, Gematsu