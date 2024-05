Rewelacyjna promocja Acer. Popularny Chromebook w niższej cenie

Potężna promocja Acer oznacza, że Chromebooki stają się tańsze. Atrakcji jest jednak znacznie więcej: W ramach promocji można zdobyć m.in. karty paliwowe, zwrot gotówki czy karty podarunkowe.

Schludny, klasyczny, nieskomplikowany, a przy tym niezwykle optymalny względem swojej ceny - tak swego czasu oceniliśmy Acer Chromebook 315, czyli laptop, który z powodzeniem wykorzystać można w codziennej pracy. Tak się składa, że omawiany model można kupić teraz w niższej cenie. Oto szczegóły promocji Acer.

Acer Chromebook 315 taniej

Acer Chromebook 315 jest dostępny za mniej niż 1000 zł. Oferta ma ograniczony czas i ilość dostępnych produktów, więc warto się pospieszyć. Ten model zyskał uznanie wśród tysięcy użytkowników, w tym profesjonalistów, uczniów i nauczycieli. Dzięki mocnemu procesorowi oraz odpowiednio dobranej ilości pamięci RAM, Chromebooki firmy Acer umożliwiają efektywną pracę, bezpieczne przeglądanie internetu i są niezwykle proste w konfiguracji.

Najpopularniejszy model Chromebooka w Polsce można teraz nabyć w bardzo korzystnej cenie - tylko 999 zł. Promocja na wybrane modele Acer Chromebook 315 trwa, dopóki nie skończą się zapasy. Promocyjne ceny znajdziesz w sklepach takich jak X-KOM czy Komputronik. To świetna szansa, aby stać się właścicielem wydajnego urządzenia z nowoczesną technologią w przystępnej cenie.

Korzystaj z darmowego tankowania dzięki Acer Chromebook Plus

Acer ma propozycję dla osób, które często podróżują samochodem i szukają atrakcyjnych promocji. Kupując model Acer Chromebook Plus od 01.05.2024 do 31.05.2024, warto zachować dowód zakupu, czyli paragon lub fakturę VAT.

W terminie do 14 dni od zakupu wystarczy wypełnić dostępny formularz zgłoszeniowy. Po rejestracji, na podany adres wysłana zostanie karta paliwowa BP o wartości 500 zł do wykorzystania w ponad 550 stacjach w całej Polsce.

Przy nabyciu Acer Chromebook Plus 515 otrzymasz kartę podarunkową o wartości 500

Laptopy z serii Acer Chromebook Plus to doskonała propozycja dla osób szukających zarówno wydajności, jak i stylu. Dzięki dużemu dyskowi SSD oraz rozbudowanej pamięci RAM, umożliwiają one rozwijanie kreatywności i zwiększanie efektywności pracy.

Do 31 maja, zakupując Acer Chromebook Plus 515 w sklepach RTV EURO AGD, otrzymać można kartę podarunkową wartą 500 zł do wykorzystania na dowolne zakupy. Jak można skorzystać z tej oferty? Wystarczy do końca maja 2024 roku zakupić wybrany model Acer Chromebook Plus 515, a kartę otrzymamy natychmiast w formie fizycznej lub cyfrowej przy zakupie online.

Otrzymaj zwrot 500 zł - bezpośrednio na konto

Obecnie, zakupując w sieci sklepów X-KOM jeden z promocyjnych modeli Acer Chromebook Plus 515 lub 514, można uzyskać cashback o wartości 500 zł. Proces uzyskania tego zwrotu jest prosty i wymaga wykonania tylko kilku kroków, co pozwoli odzyskać pieniądze bezpośrednio na konto.

Inicjatywa "Laptop dla nauczyciela", która ruszyła w październiku 2023 roku, oferuje nauczycielom możliwość otrzymania bonu o wartości 2500 zł brutto przeznaczonego na zakup laptopa, w tym także modeli Chromebook Plus 515 i 514 objętych promocją cashback. Bon ten może być zgłoszony przez nauczycieli klas IV-VIII, pedagogów, wychowawców świetlic, nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycielki przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Źródło: Acer