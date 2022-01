Ruszają ferie, a wraz z nimi Komputronik organizuje wyprzedaż. Sprawdź, jakie urządzenia możesz kupić w promocji – warto!

Każda okazja jest dobra, by zrobić promocję? Obserwując działania sklepów, można dojść do wniosku, że jak najbardziej tak. Komputronik na przykład uznał, że rozpoczynające się właśnie ferie to dobry czas, by urządzić wyprzedaż i – nie oszukujmy się – nikt nie będzie miał mu chyba tego za złe. Szczególnie że obniżki są całkiem, całkiem. Zresztą spójrzmy…

Promocja na sprzęt Logitech – wpisujesz „FERIE” i oszczędzasz

Wpisując podczas składania zamówienia kod „FERIE” można sporo zaoszczędzić na zakupie sprzętu gamingowego z logo marki Logitech. I to naprawdę zacnego, bo jest wśród tych urządzeń na przykład myszka Logitech G502 Hero z ultraprecyzyjnym sensorem oferującym czułość aż do 25 600 DPI (którą można płynnie regulować). Do tego dochodzi 11 programowalnych przycisków, przełączniki o żywotności na poziomie 50 milionów wciśnięć, efektowne podświetlenie i system regulacji wagi. Normalnie gryzoń kosztuje 259 zł, ale teraz możesz go kupić za 199 zł.

Ta sama myszka jest również dostępna w wersji bezprzewodowej – z technologią Lightspeed, która absolutnie minimalizuje opóźnienia. Dobra wiadomość jest taka, że z okazji ferii ona także została przeceniona – z 489 zł do 439 zł. Jeśli to cię zainteresowało, to sprawdź Logitech G502 Lightspeed w sklepie Komputronik.

Nie samymi grami człowiek żyje i nie samym gamingowym sprzętem oferta tego szwajcarskiego producenta stoi. Na liście przecenionych produktów odnajdujemy też na przykład zestaw głośników 2.1 w sam raz do komputera. Logitech Z333 może zaoferować moc RMS na poziomie 40 W oraz dźwięk cechujący się czystą górą i mocnym dołem. Promocyjna cena wynosi 199 zł (zamiast 279 zł).

Krótko wspomnijmy też o przecenionej kamerce internetowej Logitech HD C720. Jej matryca rejestruje obraz w rozdzielczości 720p i 30fps, a mikrofon przechwytuje głos bez szumów, dzięki czemu wideorozmowy odbywają się w całkowicie komfortowych warunkach – czy to w pracy, w szkole czy też prywatnie. Na ferie cena spadła z 149 zł do 99 zł.

A czasem nie potrzeba kodu – sprawdź te promocje w Komputronik.pl

Zostawmy już firmę Logitech, bo w sklepie Komputronik przeceniono też sporo sprzętu innych producentów. Co więcej – w przypadku urządzeń, o których tu wspomnimy, nie trzeba podawać żadnych kodów. Tak jest na przykład z zestawem inteligentnego oświetlenia Philips Hue, w skład którego wchodzą dwie „żarówki” RGBW o mocy 9 W i mostek. Cena została obniżona z 549 zł do zaledwie 349 zł.

Promocją objęta została również pamięć Crucial Ballistix Red 16GB, złożona z dwóch ośmiogigowych kości DDR4 o taktowaniu 3200 MHz. To niezła opcja do gier, a teraz nawet lepsza, bo kosztująca nie 349 zł, a tylko 274 zł.

Jeśli potrzebujesz pojemnego dysku zewnętrznego, to rzuć też okiem na Seagate Expansion Portable 2TB, który przy okazji osiąga całkiem przyzwoite transfery. Jego promocyjna cena wynosi 239,90 zł, co stanowi drobną obniżkę z normalnych 269 zł.

I na koniec jeszcze jeden produkt, który może cię zainteresować. Tylko tutaj uważaj, bo promocja trwa wyłącznie dzisiaj. Mowa mianowicie o płycie głównej Gigabyte B450M DS3H V2 o niewielkich wymiarach i dużych możliwościach. W promocji standardowa cena 249 zł została zastąpiona obniżoną do 199 zł.

I jak? Udało ci się wybrać coś dla siebie? Jeśli nie, to zerknij na stronę promocji, gdzie znajdziesz także inne ciekawe oferty.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.