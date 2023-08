Jeśli grasz głównie w takie gry jak CS, CoD czy Battlefield, to twoim zakupowym celem powinna być możliwie lekka myszka gamingowa. Świetnym wyborem może okazać się ta propozycja polskiego producenta: SPC Gear LIX Plus. Nazwa wzięła się od rzymskiego zapisu liczby 59 – dokładnie tyle gramów wazy bowiem ten gryzoń. Reprezentuje więc wagę piórkową. Błyskawiczną reakcję na to, co dzieje się na ekranie, umożliwiają także teflonowe ślizgacze i sensor PMW3360 o szybkości sięgającej 250 IPS i rozdzielczości do 12 000 DPI. A gdyby przyszło ci dzierżyć snajperkę, czułość możesz obniżyć nawet do 200 DPI. Klikać zaś możesz do woli, bo żywotność przełączników to 80 mln kliknięć.

Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 12000 dpi

Liczba przycisków 6

Łączność przewodowa, USB

Częstotliwość odświeżania 1000 Hz

Profil myszki dla praworęcznych