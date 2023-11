Pośród sprzedawców serwujących nam promocje na Black Week, platforma Allegro zdecydowanie przoduje w dobrych ofertach. Niemal codziennie pojawiają się nowe okazje i nie trzeba wcale czekać do Black Friday by znaleźć coś dla siebie.

Płatna współpraca z Allegro

W okresie Black Week oferty promocyjne wyrastają jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Oczywiście najczęściej to muchomory albo zwykłe purchawki, stąd w okazyjnym gąszczu poczucie zawodu bywa częstym zjawiskiem. Tym milsze jest pozytywne zaskoczenie, gdy zagląda się na platformę Allegro. Polski gigant e-commerce jak co roku bowiem nie zawodzi i wcale nie musimy czekać do Black Friday by natrafić na dobre okazje cenowe.

Rozpoczęta 13 listopada akcja Allegro Black Weeks już od pierwszych dni dowozi. Mieliśmy promocje na najbardziej opłacalny aktualnie smartfon Apple - iPhone 14, kultowy zegarek sportowy Garmin Fenix 6X Pro Solar, telewizory od Samsung i LG, a nawet bardzo dobrą cenę na konsolę Nintendo Switch OLED.

Oczywiście tak dobre oferty znikają zazwyczaj w kilka godzin, a nawet minut, stąd warto śledzić strony Allegro Black Weeks w miarę na bieżąco. Zwłaszcza, że obok gwiazdorskich ofert można znaleźć też setki innych, które się inflacji nie kłaniają. Przykłady? Ależ oczywiście.

Motorola Edge 30 Fusion w cenie jak nigdy

Motorola coraz chętniej brana jest pod uwagę przez Polaków jako dobry, budżetowy telefon. I słusznie, bo marka zostawiła za sobą złe czasy i wypuszcza na rynek coraz lepsze smartfony, także ze średniej i wyższej półki. Poszukując taniego smartfona warto zatem zerknąć chociażby w kierunku Motoroli Moto G52 czy Motoroli Edge 30 Neo. Pierwsza, wyceniona na spektakularnie niskie 699 złotych oferuje 6GB RAM i 256GB pamięci, wyświetlacz OLED, długi czas pracy na baterii i całkiem szybkie ładowanie tejże. Druga jest niewątpliwie jednym z najbardziej wartych polecenia smartfonów do 1000 złotych.

Prawdziwą perełką promocyjną jest jednak model Motorola Edge 30 Fusion w wersji z 12GB RAM i 256GB pamięci, w cenie niższej niż kiedykolwiek. Za ten smukły i dobrze wykonany telefon, oparty na procesorze Snapdragon 888+ 5G i wyposażony w ekran P-OLED 144Hz oraz szybkie ładowanie, zapłacimy teraz jedynie ....1499 złotych.

Telewizory za mniej niż się spodziewasz

TCL niepostrzeżenie stał się jedną z ulubionych marek Polaków w kategorii TV. W wypadku telewizora TCL 55C635 mamy do czynienia ze sporym, 55-calowym urządzeniem, wyposażonym w wyświetlacz QLED, Google TV i łącze HDMI 2.1. Obejrzymy na nim oprócz telewizji naziemnej również filmy czy seriale z platform streamingowych, a gracze mogą wykorzystać go jako monitor do konsoli. Otrzymujemy zatem sporo opcji małym kosztem, bo za 1699 złotych.

Ma być jeszcze taniej? Zatem oto niedrogi telewizor 4K od marki Philips, o przekątnej 50 cali i odświeżaniu 60Hz. W cenie zaledwie 1499 złotych możemy liczyć na całkiem sporo - Philips 50PUS7607/12 ma Smart TV, sterowanie głosowe poprzez asystenta Google, Dolby Vision i Dolby Atmos, a nawet port HDMI 2.1, dzięki czemu spokojnie możemy podpiąć pod niego konsolę i zagrać w ulubione gry.

De'Longhi dla fanów dobrego espresso

Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi ESAM 2900 to model nieco starszy i prostszy niż większość modeli tej często goszczącej w polskich domach marki. Nie znajdziemy w nim gotowych programów kawowych i automatycznego spieniania mleka, co nie znaczy że to kiepska oferta. Dlaczego? Bo czarną kawę ten ekspres robi znakomitą, mleko można spienić dyszą, a do tego jest to model "nie do zdarcia". Użytkownicy korzystający z niego od wielu lat niezmiennie chwalą jego bezawaryjność i jakość zaparzanego espresso. Słowem - za solidny ekspres ciśnieniowy, który przetrwa lata, zapłacimy w promocji zaledwie 899 złotych. Nie mówiąc już o tym, że zaoszczędzone pieniądze możecie spożytkować na dużo ciastek do kawy.

Preferujecie kawki mleczne i macie do dyspozycji większy budżet? Trwa świetna zniżka na ekspres De'Longhi ECAM 370.95.T - jedną z najlepszych ciśnieniówek z automatycznym spienianiem mleka. Za ekspres oraz dwa kilogramy kawy Kimbo De'Longhi Classic zapłacimy dobre 400 złotych mniej niż zwykle, bo 2599 złotych.

Planowałeś zakup Xboxa? To całkiem dobry moment

Osoby poszukujące konsoli Xbox w dobrej cenie mogą cieszyć się aż dwoma opcjami do wyboru. Niedzielni gracze oraz osoby z ograniczonym budżetem mogą pokusić się o zakup XboX Series S 512GB w cenie 1079 złotych. Dla zwolenników klasyki dostępny jest też model Xbox Series X 1B w cenie 1999 złotych. Zalet oby urządzeń właściwie nie trzeba opisywać.

Zestawy LEGO w cenach najniższych na rynku

Nie zabrakło na Allegro Black Weeks klocków Lego, niezmiennie uwielbianych przez dzieci i dorosłych. Zestawy promocyjne znikają dość szybko, jednak jeśli spóźnicie się z zakupem, to nic strasznego. Codziennie bowiem pojawiają się nowe okazje dotyczące tej marki. W przypadku ofert, które jeszcze nie wystartowały, polecamy oznaczyć je jako "ulubione". Dzięki temu otrzymamy powiadomienie gdy tylko ruszy sprzedaż interesującego nas zestawu.

Depilator laserowy IPL Braun Pro 3 3233 za 1099 zł

Propozycja dla osób spragnionych gładkiej skóry, ale stawiających cierpliwość i regularność zabiegów ponad cierpienia związane z klasyczną depilacją. IPL Braun Pro 3 oferuje 3 poziomy intensywności i wyposażony jest w czujnik odczytujący odcień skóry i dopasowujący moc zależnie od obszaru ciała. W komplecie otrzymujemy aż 3 nasadki. Cena 1099 złotych jest zdecydowanie promocyjna - normalnie za ten sprzęt zapłacilibyśmy przynajmniej 25% drożej.

Szczoteczki soniczne tanie jak barszcz

Choć szczoteczki elektryczne kojarzą się najczęściej z takimi markami jak Oral-B czy Philips Sonicare, nie tylko one warte są uwagi i nie tylko one zapewnią nam skuteczne i sprawne mycie zębów. Urządzenia spod znaku Oclean czy Vitammy to często sprzęty znacznie tańsze, a równie godne polecenia. Pośród promocji na Black Week znajdziemy między innymi zestaw dwóch szczoteczek Oclean Flow w cenie 199 złotych, czy Vitammy Symphony za 107,89 złotych. Oba modele sprzedawane są przez sklepy producenta.

Wideorejestrator 70mai Dash Cam Pro Plus+ A500s za 289 zł

Ulrapopularna kamera samochodowa 70mai Dash Cam Pro Plus+ A500s, z kartą pamieci w komplecie. Jest to jeden z najchętniej wybieranych przez Polaków wideorejestratorów, zwłaszcza do jazdy w dzień. Nic dziwnego - jest łatwy w montażu, mało awaryjny i wygrywa z konkurencją stosunkiem ceny do jakości. W cenie 289 złotych to wręcz złota okazja. Zwłaszcza, jeśli brać po uwagę ile może kosztować nas wypadek bez świadków czy nagrań.

Lampka biurkowa Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro

Minimalistyczny i praktyczny gadżet od popularnego chińskiego producenta. Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro dysponuje szerokim zakresem ustawień jasności i temperatury barwowej, które możemy regulować za pomocą aplikacji. Możemy też podłączyć lampkę do ekosystemu Xiaomi, jeśli mamy kilka sprzętów tej marki w swoim domu. Cena 199 złotych brzmi jak dobry deal.

Powyższe oferty to oczywiście zaledwie ułamek tego, co w najbliższych dniach znajdziecie na stronach Allegro. Do Black Friday będzie więc mnóstwo okazji, aby znaleźć coś dla siebie lub dokonać świątecznych zakupów odpowiednio wcześniej, w korzystnych dla Waszego portfela cenach. Najlepsze oferty można śledzić na bieżąco na stronie głównej promocji.

