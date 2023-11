W Niemczech powstają domy drukowane na drukarkach 3D, a w Polsce mamy zorze polarne. Jakby tego było mało, to Elon Musk promuje swoje AI z poczuciem humoru, a Microsoft będzie robił gry z wykorzystaniem AI. Czas na 20. odcinek SięKlika!

Maciej i The Invincible

Maciej grał w The Invincible i uważa, że to gra dla kogoś, kto kocha twórczość Stanisława Lema i symulatory chodzenia.

Czy gra jest dobra? No, Maciej dał 4 na 5. Ja nie grałem, więc się nie wypowiem, ale coś czuję, że to może być tytuł, który skopie mi 4 litery, bo klimatu tam jest na kilogramy.

Zachęcam do lektury Maciejowej recenzji The Invincible. Maciej się zna na robocie, więc może jak ktoś się waha, nie wie - grać/nie grać, to tekst pomoże w podjęciu właściwej decyzji.

Norbert w Helsinkach i Huawei w tle

Norbert śmignął sobie do Finlandii i odwiedził Huawei Health Lab w Helsinkach. To placówka, w której Huawei testuje najnowsze technologie: ogarnia pomiary biegaczy, rowerzystów, pływaków i tak dalej, testując dokładność swojej aparatury, czujników i takich tam.

Są tam naukowcy, są sportowcy, a czasem jak widać na przykładzie Norberta - są i dziennikarze zaproszeni przez Huawei. Jeśli kogoś ten naukowo-sportowo-badawczy temat interesuje, to zapraszam do lektury tekstu Norberta, który ładnie nam opisał, co tam się w tych Helsinkach działo.

Wielka jasna kropka na wieczornym niebie

1 listopada na niebie pojawiła się wielka jasna kropka. Nawet w sumie nie tyle, że się pojawiła, ale właśnie 1 listopada ta wielka jasna kropka była największa i najjaśniejsza. I podobno zwróciła waszą uwagę. Tak przynajmniej uważa Karol, który popełnił był tekst o tej kropce.

Ta wielka jasna kropka to Jowisz, który właśnie 1 listopada znalazł się w najbliższym położeniu względem Ziemi w ciągu roku. Co ciekawe, 2 dni później Jowisz był w opozycji, czyli był w maksymalnym stopniu oświetlony przez padające na jego powierzchnię światło słoneczne… Nie ma za co - benchmark bawi i uczy!

Zorzę widzę!

Była jasna… Wielka jasna kropka, to niech będzie i zorza. I to w Polsce, a jak! W weekend, 4 i 5 listopada, można było w naszym kraju oglądać zorzę polarną. Nie będę wam wyjaśniał, czym jest zorza polarna, bo taki ze mnie ekspert, jak z koziego kupra wiolonczela - Karol wam wyjaśnił. Tekst napisał i w tekście tym wyjaśnił. Zachęcam do zerknięcia, bo tekst konkretny, zdjęcia z Twittera, znaczy z X tam powrzucał. Jest na czym oko zawiesić i jest co poczytać.

AI od Elona Muska

Elon Musk jakiś czas temu apelował, żeby jakieś regulacje w rozwoju AI wdrażać, czy coś takiego. Tak przynajmniej kojarzę. Świat go uprzejmie, ale jednak olał, chyba. Wielki wizjoner pisał, apelował, straszył, a teraz sam promuje - kręci marketing swojego własnego AI. Grok, bo tak ma się nazywać AI od Elona Muska, ma mieć poczucie humoru i ma mieć stały dostęp do portalu X - w czasie rzeczywistym. Po co? Pewnie po to, by być na czasie i w odpowiedziach na zadawane pytania posiłkować się tym, co aktualnie ważne, tym, co akurat się dzieje na świecie.

Chciałbym to jakoś skomentować, ale - no ja jestem raczej umiarkowanym entuzjastą całej tej rewolucji, całej tej nadmuchanej sztucznej inteligencji, więc nie skomentuję…

Skomentowałem na filmie, żeby było, że tekst się od filmu jednak czymś odróżnia ;)

ChatGPT-4 Turbo

Nazywa się ten nowy ChatGPT-4 Turbo jak z polskich tłumaczeń tytułów amerykańskich filmów akcji sprzed lat… ale dobra, nie nazwą to coś stoi. Co potrafić ma nowa wersja, poza tym, że jak wszyscy dobrze wiemy - usprawni korzystanie ze sztucznej inteligencji od OpenAI?

Po pierwsze, wersja Turbo dysponuje nowszymi informacjami ze świata, datowanymi na kwiecień 2023 roku. Model GPT-4, ten bez Turbo, pracował na informacjach z września 2021 roku.

Po drugie, Turbo potrafi przetworzyć więcej danych wejściowych - niby jakieś 128 kilobajtów, co ma być odpowiednikiem 300 stron tekstu pisanego. Dlaczego ta zmiana jest realnie istotna? W dużym skrócie - im więcej danych AI może łyknąć, tym lepiej zrozumie zadane pytanie i wygeneruje trafniejszą odpowiedź.

Microsoft będzie tworzyło gry przy wsparciu AI

Skoro dzisiejszy odcinek zdominowała sztuczna inteligencja… To na szybko zerkniemy sobie w plany Microsoftu, który chce, by AI pomagało przy tworzeniu postaci, dialogów, a nawet fabuły gier.

Microsoft nawiązał wieloletnie partnerstwo z firmą Inworld, którego celem jest opracowanie narzędzi odpowiedzialnych za narrację czy wątki fabularne w grach. Korzystając z tych patentów, twórcy będą mogli generować historie, drzewka dialogowe, zadania, no takie tam ważne elementy.

Nie kupuję tego… Myślę, że wykorzystanie AI sprawi, że prace nad grami będą tańsze, gry będą tak samo nijakie, ale za to będą kosztowały tyle samo albo i więcej niż dzisiaj.

Niemieckie domy z drukarki 3D

W niemieckim mieście Lünen firma Peri 3D Construction wraz z producentem drukarek 3D o nazwie COBOD opracowuje pierwszy w Niemczech mieszkalny budynek socjalny wykonany technologią druku 3D.

Coby być szczegółowym i co by nie sprzedawać niesprawdzonych informacji - 2 pierwsze piętra powstającego bloku zostaną wydrukowane, o co zadba urządzenie o nazwie COBOD BOD 2. Wykorzystując masę cementopodobną drukarka wydrukuje piętra warstwa po warstwie.

Ludzie mają w tym projekcie ogarnąć ostatnie piętro, które ma być drewniane oraz położyć instalację, zrobić zadaszenie i inne takie detale. Ciekawy temat co nie? Nie znam się, ale mówię wam - jest w tym potencjał!

