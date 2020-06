Aleksiej Burkow został skazany na 9 lat więzienia. Przez lata Rosjanin zarządzał „elitarnym” forum dla cyberprzestępców.

Operator elitarnego forum dla cyberprzestępców skazany na 9 lat więzienia

Prowadzone przez Burkowa forum DirectConnection było przestrzenią, w której cyberprzestępcy mogli sprzedawać dane, które udało im się wykraść oraz kupować narzędzia i usługi, dzięki którym mogli wchodzić w posiadanie takich plików i informacji. Niełatwo było się tam dostać – trzeba było wpłacić 5000 dolarów i mieć zaproszenie przynajmniej od trzech innych użytkowników. Krótko mówiąc: osobom spoza cyberprzestępczego światka wstęp wzbroniony.

30-letni dziś Burkow kierował również witryną Cardplanet, za pośrednictwem której sprzedawane były numery kart płatniczych. Szkody z tytułu tego procederu wyceniono na ponad 20 milionów dolarów. Także do tej strony dostęp był utrudniony, przez co i dotarcie do samego Rosjanina nie należało do najłatwiejszych.

Burkow został aresztowany pięć lat temu, a to wciąż nie koniec sprawy

Ostatecznie jednak Burkow został aresztowany w 2015 roku w Izraelu i miał być ekstradowany do Stanów Zjednoczonych w 2017 roku, ale ze względu na działania rosyjskich władz doszło do tego dopiero dwa lata później. W tym roku wreszcie został skazany – za działalność cyberprzestępczą groziło mu nawet 15 lat, ale za kratami spędzi ich dziewięć.

Więzienie grozi także dwóm innym Rosjanom, posądzanym o zaangażowanie w projekt DirectConnection – Maksimowi Jakubcowi i Piotrowi Lewaszowi. FBI zaoferowało 5 milionów dolarów nagrody dla osoby, która pomoże wskazać miejsce przebywania tego pierwszego.

Źródło: Engadget, The United States Department of Justice

