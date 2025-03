PS5 ma problem z VRR. Te gry nie działają poprawnie

Konsole do gier

Użytkownicy konsol PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro skarżyli się w ostatnich miesiącach na niepoprawne działanie niektórych gier. Te miały się zacinać po włączeniu funkcji VRR i odblokowaniu liczby klatek na sekundę. Sprawę zbadali branżowi eksperci.

Redakcja Digital Foundry postanowiła przyjrzeć się skargom użytkowników PS5 i PS5 Pro. Zacinające się gry to poważny zarzut: stuttering potrafi skutecznie zniechęcić do dalszej rozgrywki. I wygląda na to, że istnieje kilka tytułów, które w określonych okolicznościach mogą zawodzić.

Stuttering w niektórych grach na PS5 i PS5 Pro z opcją VRR

Problem pojawia się wtedy, gdy włączona zostaje opcja VRR przy jednoczesnym odblokowaniu liczby klatek na sekundę. Digital Foundry ustaliło, że po ok. dwudziestu minutach grania pojawia się rzeczony stuttering i powtarza się co mniej więcej osiem sekund.O jakich tytułach mowa? Digital Foundry wskazuje następujące produkcje:

The Last of Us Part One

The Last of Us Part Two Remastered

Diablo IV

Hogwarts Legacy

Elden Ring

Resident Evil 4

Ratchet and Clank: Rift Apart

Marvel's Spider-Man Remastered

Metaphor: Refantazio

Kingdom Come Deliverance 2

Co na to Sony?

Inne gry, takie jak np. Gran Turismo 7 czy God of War Ragnarok, nie wykazują problemów z płynnością. Co więcej, podkreślono, że problem nie występuje na Xbox Series X, co pozwoliło Digital Foundry wyciągnąć wniosek, że wina leży po stronie konsol Sony.

Twórcy analizy poprosili japońską korporację o komentarz, więc sprawa jest rozwojowa. Jeśli macie problem z płynnością rzeczonych gier na PS5, to logika podpowiada, aby wyłączyć opcję VRR do czasu, aż pojawi się konkretne rozwiązanie.

Źródło: Wccftech