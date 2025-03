Nie dwie, a cztery darmowe gry. Epic Games Store z nową ofertą

Epic Games Store aktualizuje ofertę na darmowe gry. Przyzwyczajeni jesteśmy, że platforma oferuje bezpłatne gry wyłącznie na PC. Tym razem jest inaczej.

Mamy dwie wiadomości dla kolekcjonerów darmowych gier od Epic Games Store: dobrą i jeszcze lepszą. Dobra wiadomość jest taka, że platforma nie rezygnuje z wirtualnego rozdawnictwa. Ba, nawet przybiera ono na sile, gdyż Epic Games Store dokłada darmowe gry mobilne, co zapowiedziano na początku tego roku – i to jest właśnie wspomniana “jeszcze lepsza wiadomość”.

Epic Games Store – dwie darmowe gry na PC

Jeśli chodzi o darmowe gry na PC, to tym razem nie otrzymujemy wielkich tytułów AAA. Mowa raczej o skromnych, lecz nadal ciekawych grach. Użytkownicy platformy mogą odebrać urocze RPG Cat Quest (PEGI 3, więc jest to dobra propozycja dla najmłodszych graczy) oraz platformówkę Neko Ghost, Jump!, która wyróżnia się mechaniką przełączania perspektywy między 2D i 3D.

Obie gry przypiszemy do swojego konta na stałe, ale należy pamiętać, że oferta wygaśnie 3 kwietnia o godzinie 17:00 czasu polskiego. Co zastąpi omawiane tytuły? Tego nie wiemy, gdyż Epic Games Store szykuje “tajemniczą grę”.

Darmowe gry mobilne od Epic Games Store

Na początku roku Epic Games Store zapowiedziało darmowe gry mobilne i teraz je otrzymujemy. Pierwsza z nich to Evoland 2: A Slight Case of Spacetime Continuum Disorder. Jest to ciekawy miks gatunkowy:

“Na tym polega cała magia: przemierzając różne ery w Evoland 2, zobaczysz, jak świat gry ulega transformacji. Choć w gruncie rzeczy jest to gra RPG, płynnie przechodzi między różnymi gatunkami i nostalgiczną estetyką.” – czytamy w opisie gry na Epic Games Store.

Evoland 2 będzie czasem wyglądać jak “gra z ery NES lub PSOne”, czasem będzie to świat 3D lub bijatyka. Słowem: gra ewoluuje na naszych oczach.

Drugą darmową grą mobilną od Epic Games Store jest Out There: Omega Edition. Tu również mamy do czynienia z miksem gatunkowym. Produkcja ta łączy elementy sci-fi, roguelike oraz zarządzania zasobami. Wskazane gry mobilne są dostępne za darmo w aplikacji Epic Games Store do 3 kwietnia.

Źródło: Epic Games Store