Czy odbierając graczom wybór, można im go tak naprawdę dać? Przykład Sony i nowej wersji PlayStation 5 zdaje się sugerować twierdzącą odpowiedź.

Nowe PlayStation 5 tylko w wersji bez napędu optycznego?

Gdy marzy się o PlayStation 5 można obecnie kupić (przynajmniej w teorii) standardowy wariant konsoli albo też nieco tańszą wersję pozbawioną napędu Blu-ray, a przez to uniemożliwiającą korzystanie z gier na płytach. Niewykluczone, że wkrótce ta druga będzie jedyną opcją. Choć tylko w pewnym sensie.

Z najnowszych doniesień ze strony Insider Gaming wynika, że Sony pracuje nad nowym modelem konsoli PlayStation 5 i (w przeciwieństwie do obecnego) będzie on dostępny wyłącznie w wersji Digital, czyli bez napędu optycznego. Będzie za to wyposażony w dodatkowy port USB, do którego to z kolei będzie można podłączyć (sprzedawany oddzielnie) zewnętrzny czytnik płyt i tym samym wzbogacić urządzenie o taką funkcjonalność.

rozwiń

To wcale nie taki zły pomysł, jak można by pomyśleć

Nie brzmi to wcale jak takie złe rozwiązanie – oczywiście o ile cena tego akcesorium nie byłaby kosmiczna. Pozostaje też pytanie, czy w takim razie posiadacze aktualnej wersji PlayStation 5 Digital Edition również mogliby skorzystać z zewnętrznego napędu Blu-ray, bo aktualnie takiej możliwości nie ma. Na razie jednak to zostawmy, bo…

Na dobrą sprawę więc to, co brzmi jak odebranie wyboru, może więc w rzeczywistości być daniem go graczom. Równocześnie może oznaczać oszczędność dla Sony, które będzie musiało produkować tylko jeden, a nie dwa warianty urządzenia – to też nie powinno dochodzić do sytuacji, w których na rynku obecna jest tylko jedna wersja i tego wyboru nie ma.

Źródło: Insider Gaming, Push Square