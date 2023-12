PS5 Pro to główny bohater najnowszych branżowych przecieków. Do zakulisowych informacji dotarł Jeff Grubb, który potwierdza istnienie sprzętu i porusza temat rzekomo “najważniejszej funkcji” konsoli.

PS5 na sterydach, czyli doniesienia o PS5 Pro

Jak wyglądają plany Sony na przyszłość w kontekście konsol? Formalnie tego nie wiemy, ponieważ brakuje oficjalnych informacji (wiemy jedynie, że sprzedaż PS5 w Europie wystrzeliła w kosmos).Niemniej w ostatnich dniach wypływają branżowe plotki, nad którymi warto się pochylić. Dość wspomnieć, że wyciekła nieoficjalna specyfikacja PS5 Pro, ale to nie wszystko.

Swoje “kilka groszy” postanowił wtrącić Jeff Grubb w trakcie audycji Game Mess Decides. I chociaż porusza on wiele tematów - np. The Last of Us Multiplayer - tak na szczególną uwagę zasługuje fragment o PS5 Pro. Znany branżowy dziennikarz jest przekonany, że poprzedni przeciek jest prawdziwy i również przypuszcza, że prezentacja PS5 Pro nastąpi we wrześniu 2024 r.

Sony i technologia podobna do DLSS

Daniem głównym w PS5 Pro, zdaniem dziennikarza, będzie autorska technologia Sony podobna do Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling). W ramach formalności, mowa o specjalnej technologii skalowania obrazu. DLSS zapewnia szybsze działanie gier poprzez generowanie obrazu w niższej rozdzielczości, by następnie odpowiednie algorytmy skalowały go do wyższej.

Sony ma podobno asa w rękawie w postaci technologii wzorowanej na DLSS - zauważa Jeff Grubb. Autorska technologia ma bazować “na własnym uczeniu maszynowym do ulepszania obrazów, by zapewnić lepszą jakość obrazu w naprawdę dużych rozdzielczościach przy zachowaniu wysokiej liczby klatek na sekundę”. Aby tego dokonać, Sony będzie musiało umieścić w PS5 Pro “własny układ sprzętowy”, co wydaje się logiczne.

Lepszy ray tracing?

Dziennikarz dodaje przy tym, że omawiana technologia znajdzie zastosowanie w wspomaganiu ray tracingu, ponieważ "to właśnie tam pojawi się w dwukrotne wsparcie sprzętowe ray tracingu, ale taki sprzęt będzie miał większy potencjał niż tylko lepszy sprzętowy ray tracing". Tak to ma wszystko rzekomo wyglądać. Czy te doniesienia mają znamiona prawdy? Czas pokaże. A czy Wy uważacie, że w najnowszych plotkach o PS5 Pro jest ziarnio prawdy? Dajcie znać w komentarzach!