Dinozaury wcale nie wymarły. Pojawiły się na gali The Game Awards 2023 w formie gry komputerowej Jurassic Park: Survival. Jeśli znasz filmowe pierwowzory, to koniecznie obejrzyj najnowszy materiał.

Jurassic Park - ta marka zadomowiła się w branży gier

Jeśli marzyłeś o tym, by stworzyć dobrze prosperujący park jurajski z prawdziwego zdarzenia, to najprawdopodobniej nie są Ci obce gry z serii Jurassic World Evolution. Jeśli chcesz bawić się paleontologa, to zapewne znasz polski symulator Dinosaur Fossil Hunter. A co jeśli cenisz sobie dreszczyk emocji?

Idealną propozycją wobec tego będzie Jurassic Park: Survival. W trakcie The Game Awards 2023 ujawniono nową grę dla pojedynczego gracza z akcją osadzoną w tym legendarnym uniwersum. Tytuł doskonale podpowiada, czego należy się spodziewać - przetrwać za wszelką cenę.

Data premiery Jurassic Park: Survival pozostaje tajemnicą

Widzimy wyraźnie, że gra chce bezpośrednio nawiązywać do filmowych odsłon Jurassic Park. Wierność wobec oryginalnych założeń jest widoczna gołym okiem, a klimat wylewa się z ekranu. Czego chcieć więcej? Zapewne daty premiery Jurassic Park: Survival. Ta jednak pozostaje tajemnicą. Wiemy natomiast, że produkcja trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.