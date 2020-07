Co to jest DLSS? DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling to technologia dostępna na kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX, która ma na celu przyśpieszenie działania gier, kosztem małego spadku jakości obrazu.

DLSS było jedną (obok ray-tracingu) z "ekskluzywnych" technologii dostępnych wyłącznie na kartach NVIDIA GeForce RTX (architektura Turing). Przypomnijmy, że ray-tracing w czasie rzeczywistym wykorzystuje rdzenie RT, natomiast DLSS rdzenie Tensor, odpowiedzialne za uczenie maszynowe. Aktualna wersja NVIDIA RTX DLSS nosi numer 2.0. DLSS przynosi szybsze działanie gier dzięki renderowaniu w niższej rozdzielczości, przy niewielkim spadku jakości obrazu.

Co to jest NVIDIA DLSS (2.0)?

O ile kwietniowy update sterowników NVIDII udostępnił ray-tracing również użytkownikom kart GTX (od GTX 1060 6GB w górę - ale cudów nie należy się spodziewać), to DLLS pozostał funkcją kart RTX - jak widać rdzeni Tensor nie da się tak łatwo zastąpić jak RT. Więcej na temat architektury NVIDIA Turing znajdziecie w publikacji na naszych łamach.

Na jakich kartach graficznych działa DLSS?

Wyłącznie na kartach NVIDIA GeForce RTX od 2060 wzwyż (2060 Super, 2070/Super, 2080/Super i 2080 Ti). Technologia będzie oczywiście obecna w kolejnej generacji kar NVIDII.

Jak włączyć DLSS?

W ustawieniach jakości grafiki gier, które obsługują tę technologię.

Które gry obsługują technologię DLSS?

Na razie jest ich niewiele, ale ich liczba sukcesywnie rośnie. Tymczasem można wymienić Battlefield V, Control, Minecraft RTX, Shadow Of The Tomb Raider, Final Fantasy XV, Metro: Exodus, Wolfenstein: Youngblood czy Anthem. Technologia DLSS 2.0 będzie obecna również w grze Cyberpunk 2077.

Czy DLSS przyśpiesza działanie gier?

Tak, właśnie po to powstała ta technologia. Geneza jej powstania prawdopodobnie leży o obok ray-tracingu, który miał duży wpływ na szybkość działania gier. Nawet najwydajniejsze modele GeForce RTX mogły nie pozwolić na płynną rozgrywkę w rozdzielczości 4K z włączonym ray-tracingiem. Często dopiero równoczesne wykorzystanie DLSS to umożliwia.

Jakiego wzrostu wydajności można się spodziewać?

Wszystko zależy od danej gry i rozdzielczości. Poniżej możecie zobaczyć wpływ technologii DLSS na wydajność w Metro: Exodus na karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti oraz na laptopie z kartą GeForce RTX 2060

Metro: Exodus - 3840 x 2160, ultra, Hairworks, Adv. PhysX

[kl./s.] NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE

Bez ray-tracingu 61

50 RT wysoki + DLSS 54

46 Ray-tracing wysoki 37

31 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood – 1920 x 1080, uber

[kl./s.] mobilny układ NVIDIA GeForce RTX 2060

Bez ray-tracingu 123

80 RT + DLSS 2.0 97

71 Ray-tracing włączony 74

53 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Czy DLSS poprawia jakość obrazu?

Generalnie nie, chyba, że porównamy jej działania z temporalnym wygładzaniem krawędzi (TAA) - w niektórych przypadkach DLSS działa znacznie lepiej. Wersja 2.0 tej technologii przynosi jednak kolejne ulepszenia obrazu, choćby w ruchu.

Czy DLSS to po prostu upscaling?

Upscaling to tylko jedna z technik z których korzysta DLSS. Jeśli już chcemy to nazwać upscalingiem - bo gra faktycznie renderowana jest w niższej rozdzielczości - to jest to najbardziej zaawansowany upscaling na rynku, do którego działania wykorzystuje się nie tylko rdzenie Tensor i superkomputery NVIDII.

Z jakich technik korzysta DLSS?

Uczenie maszynowe, upscaling, generowanie brakujących pikseli i wygładzanie krawędzi.

Źródło: informacja własna, NVIDIA

