Jesteśmy po premierze wydajniejszych kart graficznych Radeon RX 6000, ale ciągle czekamy na pojawienie się dobrych modeli ze średniej półki. Taką propozycją mogą być karty Radeon RX 6600 i RX 6600 XT – właśnie poznaliśmy szczegóły dotyczące specyfikacji i wydajności układów.

AMD podczas premiery karty Radeon RX 6700 XT zapowiedziało, że jeszcze w tym kwartale planuje wydać kolejne konstrukcje z serii Radeon RX 6000. Czy chodzi o modele Radeon RX 6600 i RX 6600 XT? Producent tego nie potwierdził, ale wszystko wskazuje na to, że tak.

Specyfikacja kart graficznych Radeon RX 6600 i Radeon RX 6600 XT

Czego możemy się spodziewać po nowych Radeonach? Jeden z użytkowników chińskiego forum ChipHell opublikował rzekomą specyfikację kart.

Model Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6700* Radeon RX 6600 XT* Radeon RX 6600* Układ graficzny Navi 22 XT Navi 22 XL Navi 23 Navi 23 Jednostki cieniujące 2560 2304 2048 1792 Jednostki teksturujące 160 144 128 112 Jednostki rasteryzujące 64 64 32 32 Jednostki Ray Accelerators 40 36 32 32 Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Pamięć Infinity Cache 96 MB 96 MB 64 MB 64 MB Cena $479 ??? ??? ??? *specyfikacja nieoficjalna

W obydwóch przypadkach producent zastosuje układ graficzny AMD Navi 23, ale w innych konfiguracjach – Radeon RX 6600 ma oferować 1792 jednostki cieniujące, a Radeon RX 6600 XT już 2048 takich jednostek. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy 8 GB pamięci GDDR6 128-bit.

Radeon RX 6600 - średniaki, ale niekoniecznie do koparek kryptowalut

Źródło informuje też o orientacyjnej wydajności akceleratorów w benchmarku 3DMark Time Spy (Graphics Score – składowa odpowiedzialna za wydajność samej karty graficznej). Testy podobno zostały przeprowadzone na próbkach inżynieryjnych, więc ostatecznie może ona jeszcze ulec zmianie.

Słabszy Radeon RX 6600 ma osiągać tutaj 7805 punktów, a Radeon RX 6600 XT już 9439 punktów. Mówimy zatem o wydajności zbliżonej do modeli Radeon RX 5700 i Radeon RX 5700 XT, czyli topowych modeli z poprzedniej generacji – jak na średniaki powinno być naprawdę dobrze.

Co ważne, nowe modele nie będą oferować zbyt dobrych osiągów przy kopaniu Ethereum – ma być to odpowiednio 27 MH/s i 30 MH/s. Daje to nadzieję, że karty nie będą aż takim łakomym kąskiem dla górników budujących koparki kryptowalut.

Kiedy premiera kart graficznych Radeon RX 6600 i Radeon RX 6600 XT?

Pojawienie się przecieków z testów próbek inżynieryjnych może sugerować, że premiera kart zbliża się coraz większymi krokami. Spekuluje się, że nowe modele mogą zostać zaprezentowane na początku czerwca podczas konferencji AMD na targach Computex 2021.

Warto dodać, że karty będą dostępne w niereferencyjnych wersjach (a przynajmniej na to wskazują ostatnie wpisy z bazy EEC na temat planowanych modeli ASRocka).

Źródło: VideoCardz, ChipHell

Zobacz więcej o kartach graficznych: