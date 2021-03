Przed wami recenzja Radeona RX 6700 XT - po topowym modelu 6900 XT i bardzo wydajnych 6800 i 6800 XT, firma AMD prezentuje w końcu tańszą kartę graficzną z rodziny RDNA2.

Portfolio NVIDII powiększyło się ostatnio o modele z niższego segmentu wydajnościowego, więc pora na ruch AMD. Oto i Radeon RX 6700 XT - najmłodsza i najmniej wydajna z rodziny kart opartych na architekturze RDNA2. Sytuacja ta nie potrwa długo, bowiem za rogiem czai się Radeon RX 6700 (bez XT), ale o nim... opowiemy następnym razem.

Przypomnijmy, że na naszych łamach znajdziecie zarówno testy Radeonów RX 6800 i 6800 XT, jak i recenzję Radeona RTX 6900 XT - aktualnie najwydajniejszej kart ze stajni AMD.

AMD Radeon RX 6700 XT - wciąż mocna, ale tańsza karta graficzna

Radeon RX 6700 XT ma to być kartą która świetnie nadaje się do rozgrywki w rozdzielczości 2560 x 1440. Stawialibyśmy więc na coś o wydajności zbliżonej do RTX 3070, niż do RTX 3060... ale nie uprzedzajmy faktów. W odróżnieniu od topowych Radeonów RX 6800 i 6900 jest ona wyposażona "tylko" w 12 GB pamięci VRAM, a więc tyle co konkurencyjny GeForce RTX 3060.

AMD Radeon RX 6700 XT - taniej i z 12 GB pamięci VRAM

AMD Radeon RX 6700 XT - cena

Radeon RX 6700 XT debiutuje w sugerowanej cenie 2280 złotych (479 USD). Jak to ma się do konkurencji? GeForce RTX 3060 Ti startował w cenie 399 dolarów, a GeForce RTX 3070 w cenie 499 dolarów. Radeon RX 6700 XT powinien więc ulokować się wydajnościowo pomiędzy tymi modelami. Oczywiście ceny sugerowane można od jakiegoś czasu włożyć między bajki, ale sytuacja kiedyś w końcu musi się unormować...

AMD Radeon RX 6700 XT - specyfikacja i porównanie do innych modeli

Model AMD Radeon RX 5700 XT AMD Radeon RX 6700 XT AMD Radeon RX 6800 Układ graficzny Navi 10 XT Navi 22 XT Navi 21 XL Procesory strumieniowe 2560 2560 3840 Jednostki teksturujące 160 160 240 Jednostki rasteryzujące 64 64 96 Jednostki RT - 40 60 Taktowanie/Boost 1605/1905 MHz 2321/2581 MHz 1815/2105 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 12 GB GDDR6 192-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 384 GB/s 512 GB/s Pamięć Infinity Cache - 96 MB 128 MB TBP 225 W 230 W 300 W Cena (MSRP) $399 $479 $649

Widać, że karta jest bezpośrednim następcą modelu 5700 XT - mamy do czynienia z identyczną liczbą procesorów strumieniowych w rdzeniu, zmienia się natomiast architektura (pierwsza generacja RDNA kontra RDNA2). Zapewniamy, że przynosi to solidny wzrost wydajności. W odróżnieniu od starszych braci serii 6xxx, mamy tu zarówno mniej pamięci VRAM (ale to wciąż solidne 12 GB) oraz mniejszą pamięć Infinity Cache (96 MB w stosunku do 128 MB).

Sugerowane ceny to dziś tylko dowód na to, że producenci chipów graficznych sprzedają sprzęt po naprawdę atrakcyjnych cenach. Nie mają oni jednak żadnego wpływu na to, co dzieje się z ich produktami później. Pozostaje tylko zaśpiewać pod nosem "jeszcze będzie cudownie, jeszcze będzie wspaniale".



porty karty - do dyspozycji mamy 3x DisplayPort i jedno złącze HDMI

Testy wydajnościowe karty AMD Radeon RX 6700 XT

Przypominamy, że nasza obecna platforma testowa przedstawia się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO)

AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO) Pamieć RAM: 2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie)

2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie) Płyta główna: MSI X570 Godlike (AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0)

MSI X570 Godlike (AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0) SSD PCIe 4.0: Corsair MP400

Co z możliwościami (dalszego) OC? Z karty można wycisnąć 150 MHz więcej na VRAM (z 2000 do 2150 MHz) i tyle samo na rdzeniu (Boost na 2850 MHz). Z pewnością nie jest to górna granica możliwości podkręcania rdzenia, ale bedzie to wartość dostępna dla każdego modelu. Przy podkręcaniu oczywiście zwiększamy power limit do maksimum, ale wartość ta nie jest wysoka i waha się zwykle od kilku do kilkunastu procent.

Kartę przetestowaliśmy w trzech ustawieniach:

ustawienia domyślne

ustawienia domyślne z włączoną technologią SAM/Resize BAR*

ręczne OC (2850/2150 MHz - Boost/VRAM) z włączoną technologią SAM

* na ten moment Smart Access Memory/Resize BAR nie działa w 3D Marku i części gier - tam znajdziecie jedynie wyniki domyślne i po ręcznym OC

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Radeon RX 6900 XT 17562 NVIDIA GeForce RTX 3080 16922 AMD Radeon RX 6800 XT 16710 ASUS ROG RX 6800 OC 14974 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14412 NVIDIA GeForce RTX 3070 13589 [OC] Radeon RX 6700 XT 12755 AMD Radeon RX 6700 XT 12284 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11925 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11887 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10557 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9814 Palit GeForce RTX 3060 9342 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 9304 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8836 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 5422 AMD Radeon RX 580 4770 Gigabyte GeForce GTX 1650 3956

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

AMD Radeon RX 6900 XT 18353 NVIDIA GeForce RTX 3080 17510 AMD Radeon RX 6800 XT 17289 ASUS ROG RX 6800 OC 15104 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14430 NVIDIA GeForce RTX 3070 13487 [OC] Radeon RX 6700 XT 12633 AMD Radeon RX 6700 XT 11989 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11584 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11550 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10113 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9308 GeForce RTX 3060 8800 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8773 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8271 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 4885 AMD Radeon RX 580 4272 Gigabyte GeForce GTX 1650 3513

Jak na razie wszystko się zgadza. Wedle 3D Marka nowy Radeon plasuje się dokładnie pomiędzy RTX 3060 Ti, a RTX 3070. Znajduje się również gdzieś w połowie pomiędzy wydajnością Radeona RX 5700 XT oraz Radeona RX 6800.

3D Mark - Port Royale (hybrid ray-tracing)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 3080 11324 AMD Radeon RX 6900 XT 9650 AMD Radeon RX 6800 XT 8861 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 8845 NVIDIA GeForce RTX 3070 8120 ASUS ROG RX 6800 OC 7696 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 7044 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 6773 [OC] Radeon RX 6700 XT 6224 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 6027 AMD Radeon RX 6700 XT 5877 GeForce RTX 3060 5105 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 5062

3D Mark - DXR Ray-tracing feature test

[kl./s.]

NVIDIA GeForce RTX 3080 48.24 NVIDIA GeForce RTX 3070 32.91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 30.29 AMD Radeon RX 6900 XT 29.14 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 26.82 AMD Radeon RX 6800 XT 25.99 ASUS ROG RX 6800 OC 22.95 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 22.18 GeForce RTX 3060 19.81 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 18.07 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 15.38 [OC] Radeon RX 6700 XT 14.04 AMD Radeon RX 6700 XT 13.43

Jeśli chodzi o wydajność w ray-tracingu to cudów nie będzie. W przypadku testu "czystego" ray-tracingu karta osiąga wydajność RTX 2060 (bez Super), a w przypadku hybrydowego plasuje się pomiedzy RTX 3060, a RTX 3060 Ti.

Co to jest Smart Access Memory (SAM) / Resizable BAR? To stosunkowo świeża technologia, która daje dostęp procesorowi do całej pamięci karty graficznej równocześnie, co pozwala na uzyskanie wyższej wydajności w grach. Warto podkreślić, że nazwa Smart Access Memory należy do AMD, a NVIDIA używa nazwy Resize BAR (właśnie pod tą nazwą znajdziemy ją w ustawieniach UEFI BIOS). W sieci można znaleźć opinie, że rozwiązanie NVIDII działa gorzej od AMD, ale przed udostępnieniem tej opcji dla kart RTX 3060 Ti, 3070 i 3080 (co ma nastąpić w marcu) nie można tego jednoznacznie stwierdzić. W przypadku Radeonów technologia ta działa wyłącznie na kartach RX serii 6xxx, a w przypadku NVIDII na razie jedynie w modelu GeForce RTX 3060. SAM musi być włączona również na poziomie sterownika, a nie wszystkie tytuły zostały do niej przystosowane - dlatego też w niektórych grach będzie ona działać, a w innych nie.

Wsparcie technologii SAM / Resizable BAR Gra Horizon ZD AC: Valhalla WD: Legion Cyberpunk 2077 NVIDIA GeForce x v v x AMD Radeon x v x v

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] najwyższa jakość

AMD Radeon RX 6900 XT 178

123 NVIDIA GeForce RTX 3080 166

117 AMD Radeon RX 6800 XT 162

114 ASUS ROG RX 6800 OC 142

99 NVIDIA GeForce RTX 3070 134

99 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 132

98 [OC] Radeon RX 6700 XT 129

96 AMD Radeon RX 6700 XT 124

93 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 121

91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 113

86 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 101

78 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 99

78 GeForce RTX 3060 99

76 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 89

70 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 88

70 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 54

46 AMD Radeon RX 580 49

40 Gigabyte GeForce GTX 1650 41

34 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 2560 x 1440

[kl./s.] najwyższa jakość

AMD Radeon RX 6900 XT 145

106 NVIDIA GeForce RTX 3080 136

101 AMD Radeon RX 6800 XT 132

97 ASUS ROG RX 6800 OC 116

85 NVIDIA GeForce RTX 3070 108

83 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 106

83 [OC] Radeon RX 6700 XT 102

78 AMD Radeon RX 6700 XT 98

76 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 96

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 90

71 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 79

64 GeForce RTX 3060 77

62 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 76

63 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 68

57 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 66

55 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 40

35 AMD Radeon RX 580 37

32 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 3840 x 2160

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3080 81

66 AMD Radeon RX 6900 XT 79

63 AMD Radeon RX 6800 XT 74

59 ASUS ROG RX 6800 OC 64

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 61

52 NVIDIA GeForce RTX 3070 60

50 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 54

46 [OC] Radeon RX 6700 XT 54

44 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 51

44 AMD Radeon RX 6700 XT 51

42 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 45

38 GeForce RTX 3060 41

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 40

35 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

33 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 36

31 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 21

19 AMD Radeon RX 580 19

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Testy w Horizon: Zero Dawn potwierdzają wyniki 3D Marka - Radeon RX 6700 XT ląduje pomiędzy RTX 3060 Ti, a RTX 3070. Jedynie w rozdzielczości UHD nowy Radeon musi uznać wyższość GeForce RTX 3060 Ti, ale różnica nie jest duża.

AC: Valhalla – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra wysokie

[SAM] AMD Radeon RX 6900 XT 148

107 [SAM] AMD Radeon RX 6800 XT 138

100 AMD Radeon RX 6900 XT 126

90 [SAM] ASUS ROG RX 6800 OC 121

84 [OC+SAM] Radeon RX 6700 XT 121

85 AMD Radeon RX 6800 XT 118

83 [SAM] Radeon RX 6700 XT 114

80 ASUS ROG RX 6800 OC 105

74 AMD Radeon RX 6700 XT 98

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 92

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 81

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 81

59 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 80

60 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 75

56 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 72

52 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 70

52 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 68

51 [SAM] GeForce RTX 3060 67

50 GeForce RTX 3060 65

49 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 62

47 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 50

38 AMD Radeon RX 580 42

33 Gigabyte GeForce GTX 1650 14

11 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra wysokie

[SAM] AMD Radeon RX 6900 XT 117

85 [SAM] AMD Radeon RX 6800 XT 107

76 AMD Radeon RX 6900 XT 102

74 AMD Radeon RX 6800 XT 95

68 [SAM] ASUS ROG RX 6800 OC 93

67 [OC+SAM] Radeon RX 6700 XT 88

64 [SAM] Radeon RX 6700 XT 84

62 ASUS ROG RX 6800 OC 82

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 77

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

56 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3070 66

50 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 60

47 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 60

45 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 54

41 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 54

43 [SAM] GeForce RTX 3060 52

41 GeForce RTX 3060 51

40 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 49

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 37

30 AMD Radeon RX 580 31

25 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra wysokie

[SAM] AMD Radeon RX 6900 XT 70

52 [SAM] AMD Radeon RX 6800 XT 62

47 AMD Radeon RX 6900 XT 61

46 AMD Radeon RX 6800 XT 60

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

41 [SAM] ASUS ROG RX 6800 OC 54

41 ASUS ROG RX 6800 OC 49

38 [OC+SAM] Radeon RX 6700 XT 47

36 [SAM] Radeon RX 6700 XT 46

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 45

36 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

32 AMD Radeon RX 6700 XT 41

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 40

31 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 38

31 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

28 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 33

26 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

26 GeForce RTX 3060 31

25 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 29

23 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 17

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Ostatni Assassin Creed został zoptymalizowany pod Radeony, a karty oparte na architekturze RNDA i RDNA2 wykręcają w nim niesamowite wyniki. W Full HD karta potrafi prześcignąć nawet RTX 3080, ale w UHD musi uznać wyższość RTX 3070. Dodatkowo możemy włączyć tu do akcji technologię SAM, które w tej grze daje widoczną przewagę kartom Radeon. Czekamy na odblokowanie Resize BAR w mocniejszych kartach GeForce!

WD: Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] tekstury HD, ultra

AMD Radeon RX 6900 XT 124

98 AMD Radeon RX 6800 XT 114

91 NVIDIA GeForce RTX 3080 106

85 ASUS ROG RX 6800 OC 96

77 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 90

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 90

74 [OC] Radeon RX 6700 XT 89

74 AMD Radeon RX 6700 XT 86

71 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 79

65 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 77

63 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 71

59 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 70

58 [SAM] GeForce RTX 3060 65

53 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 62

51 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 61

51 GeForce RTX 3060 61

51 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 39

33 AMD Radeon RX 580 35

29 Gigabyte GeForce GTX 1650 23

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 2560 x 1440

[kl./s.] tekstury HD, ultra

AMD Radeon RX 6900 XT 94

75 AMD Radeon RX 6800 XT 86

69 NVIDIA GeForce RTX 3080 84

68 ASUS ROG RX 6800 OC 73

60 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 69

57 [OC] Radeon RX 6700 XT 66

55 AMD Radeon RX 6700 XT 64

53 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 61

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 59

49 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 52

44 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 51

44 [SAM] GeForce RTX 3060 49

40 GeForce RTX 3060 46

39 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 45

38 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 45

37 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 28

24 AMD Radeon RX 580 26

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 3840 x 2160

[kl./s.] tekstury HD, ultra

AMD Radeon RX 6900 XT 55

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

46 AMD Radeon RX 6800 XT 50

42 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 43

37 [SAM] ASUS ROG RX 6800 OC 43

37 ASUS ROG RX 6800 OC 43

36 [OC] Radeon RX 6700 XT 38

33 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 37

32 AMD Radeon RX 6700 XT 37

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 36

30 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 36

30 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 32

26 GeForce RTX 3060 28

22 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 26

22 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 18

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion potwierdza typowe wyniki wydajności - nowy Radeon ponownie pomiędzy RTX 3070 i 3060 Ti.

Cyberpunk 2077 v1.12 – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra

[SAM] AMD Radeon RX 6900 XT 121

86 AMD Radeon RX 6900 XT 108

70 [SAM] AMD Radeon RX 6800 XT 105

71 NVIDIA GeForce RTX 3080 101

77 AMD Radeon RX 6800 XT 95

66 [SAM] ASUS ROG RX 6800 OC 88

60 [OC+SAM] Radeon RX 6700 XT 87

60 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 85

66 [SAM] Radeon RX 6700 XT 82

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 80

65 ASUS ROG RX 6800 OC 80

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

52 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 70

58 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 70

58 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 62

52 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 57

45 GeForce RTX 3060 55

46 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 54

44 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 48

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 29

23 AMD Radeon RX 580 25

20 Gigabyte GeForce GTX 1650 22

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 v1.12 – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra

[SAM] AMD Radeon RX 6900 XT 82

63 AMD Radeon RX 6900 XT 76

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 68

57 [SAM] AMD Radeon RX 6800 XT 68

53 AMD Radeon RX 6800 XT 64

51 [SAM] ASUS ROG RX 6800 OC 59

48 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 56

47 ASUS ROG RX 6800 OC 56

45 [OC+SAM] Radeon RX 6700 XT 56

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 53

45 [SAM] Radeon RX 6700 XT 53

43 AMD Radeon RX 6700 XT 50

39 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 46

40 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 45

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 41

35 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 35

30 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

29 GeForce RTX 3060 35

31 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 30

24 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 17

14 AMD Radeon RX 580 16

13 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 v1.12 – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra

[SAM] AMD Radeon RX 6900 XT 39

32 AMD Radeon RX 6900 XT 38

31 NVIDIA GeForce RTX 3080 35

30 [SAM] AMD Radeon RX 6800 XT 33

28 AMD Radeon RX 6800 XT 31

25 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 28

24 [SAM] ASUS ROG RX 6800 OC 28

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 27

23 ASUS ROG RX 6800 OC 27

23 [OC+SAM] Radeon RX 6700 XT 26

22 [SAM] Radeon RX 6700 XT 24

20 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 23

19 AMD Radeon RX 6700 XT 23

20 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 22

19 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 20

16 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 17

14 GeForce RTX 3060 17

14 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 16

14 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 14

11 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 7

6 AMD Radeon RX 580 7

6 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 to kolejny przykład na to, jak dobrze potrafi sprawdzać się technologia SAM. Pamiętajmy jednak, że patch 1.2 (mamy nadzieję) przyniesie poprawki optymalizujące wydajność.

Trochę zbaczając z tematu, udało nam się również zapytać o to, kiedy Cyberpunk 2077 doczeka się wsparcia ray-tracingu na Radeonach, ale wedle AMD piłka jest teraz po stronie CD Projekt RED i trzeba czekać na ruch polskiego producenta. Który ma zapewne ważniejsze sprawy na głowie, ale patch 1.2 ma wyjść jeszcze w tym miesiącu, więc... zobaczymy.

Pobór energii i temperatury

Wykonanie karty nie daje żadnych powodów do narzekań. Kultura pracy jest bardzo wysoka, ale równocześnie wydaje się nam, że domyślne obroty wentylatorów ustawiono na bardzo niskim poziomie. Podczas obciążenia rdzeń może osiągać nawet 80 stopni (średnio, a w najgorętszym miejscu, czyli tzw. hot-spot nawet 97 stopni), a wentylatory rozkręcają się zaledwie na 50% (chipy w architekturze RDNA2 mogą bez problemów pracować z wysokimi temperaturami). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by pobawić się krzywymi wentylatorów i zwiększyć ich obroty, tym samym zbijając temperatury. Po ręcznym podkręceniu i zwiększeniu obrotów do prawie 80% osiągniemy niższe temperatury niż w przypadku domyślnego działania (72 średnio i 93 hot-spot). Nawet wtedy karta nie jest przesadnie głośna, chociaż oczywiście działania systemu chłodzenia będzie już wyraźnie słyszalne.

Pobór energii platformy z procesorem AMD Ryzen 9 5900X

[W]

NVIDIA GeForce RTX 3080 498 AMD Radeon RX 6900 XT 471 AMD Radeon RX 6800 XT 451 [OC] Radeon RX 6700 XT 412 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 411 ASUS ROG RX 6800 OC 385 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 383 NVIDIA GeForce RTX 3070 369 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 368 AMD Radeon RX 6700 XT 357 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 350 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 343 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 342 AMD Radeon RX 580 327 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 311 GeForce RTX 3060 302 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 242 Gigabyte GeForce GTX 1650 187

Ostatna linia kart obu producentów charakteryzuje się podobnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną - w stosunku choćby do 5700 XT widać znaczącą poprawę.Karta wyposażona jest w dwie wtyczki zasilające - 8-pin i 6-pin. Producent zaleca do komputera z Radeonem RX 6700 XT zasilacz o mocy co najmniej 650 watów.

AMD Radeon RX 6700 XT - czy warto kupić?

W cenie sugerowanej? Jasne. Czy znajdziecie ją w takiej cenie? Wątpliwe. Już przy okazji premiery RTX 3060 mieliśmy nadzieję na drobną korektę cen i nieco większe dostawy. Skończyło się na paru sztukach w cenie sugerowanej, a całą resztę (w niewielkich ilościach) możecie znaleźć (lub nie) w sklepach w cenie dwukrotnie wyższej.

Kiedy więc zakup Radeona RX 6700 XT będzie opłacalny? Jeśli znajdziecie go w cenie pomiędzy RTX 3060 Ti i RTX 3070. Najnowszy model Radeona zadebiutuje w sklepach już jutro.

To karta skrojona do grania w rozdzielczości 2560 x 1440 lub 1920 x 1080 w większej liczbie klatek na sekundę. Można z niej wycisnąć jeszcze trochę wydajności dzięki podkręcaniu, ale warto podkreślić przydatność technologii Smart Access Memory / Resize BAR, co sprawdzicie na wykresach wydajności Assassin's Creed oraz Cyberpunka. Przypomnijmy, że w przypadku platformy AMD technologia ta działa procesorach serii Ryzen 5xxx oraz 3xxx (z wyłączeniem modeli G, które są oparte na Zen+) oraz płytach głównych B550 i X570.

Najważniejsze cechy kart graficznych AMD RDNA2 (Radeon RX 6xxx) Duży skok wydajności - Radeon RX 6700 XT pod względem wydajności znajduje się pomiędzy modelami RTX 3060 Ti i RTX 3070

Nowa architektura RDNA2

Pamięć VRAM GDDR6 - 16 GB w modelach 68xx/69xx i 12 GB w modelu RX 6700 XT

16 GB w modelach 68xx/69xx i Infinity Cache - zwiększenie przepustowości VRAM

Pełne wsparcie dla DirectX Ray-tracing (DXR) dzięki dedykowanym jednostkom Ray Accelerators (liczba jednostek równa CU w danym modelu karty)

(DXR) dzięki dedykowanym jednostkom Ray Accelerators (liczba jednostek równa CU w danym modelu karty) AMD Smart Access Memory - bezpośredni dostęp procesora do CAŁEJ pamięci VRAM przez magistralę PCI Express 4.0 (tylko na płytach głownych serii 5xx i z procesorami Vermeer (Ryzen 5xxx) i Matisse (Ryzen 3xxx)

przez magistralę PCI Express 4.0 (tylko na płytach głownych serii 5xx i z procesorami Vermeer (Ryzen 5xxx) i Matisse (Ryzen 3xxx) Tak jak w poprzedniej generacji możemy się cieszyć technologiami Anti-lag oraz FidelityFX

Automatyczne podkręcanie - tzw. Rage Mode w kartach 6800 XT i 6900 XT (zwiększenie limitu energetycznego oraz szybkości obrotowej wentylatorów)

HDMI 2.1 VRR (8K 60 Hz lub 4K 144 Hz)

USB typu C do obsługi gogli VR (tylko modele 6800-6900XT)

Prawda, jest taka, że każda z nowych kart miałaby szansę realnie podbić rynek - gdyby tylko pojawiła się w sklepach w odpowiednich ilościach i cenie. Na to się jednak nie zanosi.

Dlaczego karty są tak drogie? Bo okazało się, że pomimo wariacko zawyżonych cen, ludzie i tak je kupują. Można psioczyć na górników i skalperów, ale pierwszą linię podwyższania cen stanowią zwykłe sklepy.

Dobrą wiadomością jest to, że AMD zamierza rzucić na rynek więcej referencyjnych kart (które przecież są świetnie wykonane i w niczym nie ustępują modelom producenckim), niż w przypadku poprzednich modeli Radeon. Zwiększenie dostaw jest kluczowym elementem rozwiązania trudnej sytuacji z cenami sprzętu. Sporo nowych kart ma również trafić do gotowych zestawów komputerowych.

NVIDIA zaimplementowała w swojej ostatniej karcie graficznej blokadę wydobycia kryptowalut (piszemy o tym obszerniej w premierowym teście GeForce RTX 3060) - a później sama niechcący ją zdjęła, więc generalnie nie była to próba specjalnie udana. Porozmawialiśmy z przedstawicielami AMD i dowiedzieliśmy się, że w nowych Radeonach nie znajdziemy takich ograniczeń. Producent twierdzi, że architektura RDNA2 jest zoptymalizowana pod gry i wydobycie na niej kryptowalut nie będzie tak opłacalne.

Firma AMD wciąż nie zaprezentowała swojej odpowiedzi na technologię NVIDIA DLSS, czyli FidelityFX Super Sampling, ale mamy tu inną opcję do przyśpieszania gier, czyli Radeon Boost (przyjrzymy się jej bliżej już wkrótce). Funkcja teraz używa VRS (opcja DX12) m.in. w Fortnite, Borderlands 3, czy w Cyberpunku 2077, a dzięki zmiennej szczegółowości cieniowania możemy liczyć na widoczny wzrost FPS.

AMD Radeon RX 6700 XT pojawi się na sklepowych półkach już jutro. Karta to zacna i z pewnością warto jutro wyruszyć na łowy - kto wie, może uda Ci się ją dostać i to nawet w cenie sugerowanej? Życzymy szczęścia!

AMD Radeon RX 6700 XT - ocena

średnia wydajność pomiędzy GeForce RTX 3060 Ti, a RTX 3070 - świetna do rozdzielczości 2560 x 1440

7-nanometrowa litografia GPU (RDNA2) i PCI Express 4.0

12 GB pamięci GDDR6 + 96 MB Infinity Cache

wsparcie technologii Smart Access Memory (Resizable BAR)

sprzętowa obsługa ray-tracingu

wsparcie technologii Radeon Boost

HDMI 2.1 i 3 x DP 1.4a

cicha i energooszczędna

niska wydajność w ray-tracingu

94% 4,7/5

