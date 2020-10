Jaki jest optymalny pad do Xbox Series X|S? Razer Wolverine Ultimate – tak brzmi odpowiedź producenta z kalifornijskiego San Diego. Zadbał on o to, by jego peryferia były kompatybilne z nowymi konsolami.

Razer Wolverine Ultimate jako optymalny pad do Xbox Series X

Oryginalny pad do Xboksa One ma niemałe grono wielbicieli. Niektórzy twierdzą wręcz, że jest bliski perfekcji, a przy okazji premiery Xbox Series X na rynku zadebiutuje jego delikatnie ulepszona wersja. Według inżynierów Razera mimo to wciąż nie będzie to najlepsze, co możemy trzymać w dłoniach podczas rozgrywki przy nowej konsoli. Tym czymś będzie Razer Wolverine Ultimate.

Producent nazywa pada Razer Wolverine Ultimate „najlepszym kontrolerem” dla urządzeń z rodziny Xbox. Zadebiutował kilka lat temu i według amerykańskiego giganta jest po prostu optymalny. Ergonomia i wygoda są zapewniane przez projekt konstrukcji, zastosowane materiały, wymienne elementy (mianowicie: d-pad i nasadki gałek analogowych) oraz dodatkowe przyciski na dole i z tyłu, a dopełnieniem całości jest podświetlenie Chroma. Producent zapowiedział, że pad będzie w pełni kompatybilny z nową konsolą Xbox Series X.

Razer ma akcesoria kompatybilne z Xbox Series X i S

Nie tylko ten pad zresztą – z najnowszą konsolą Microsoftu bez żadnych problemów współpracować będą również:

kontroler Razer Tournament Edition

joystick Razer Atrox Arcade Stick

klawiatura+myszka Razer Turret (Designed for Xbox)

zestaw słuchawkowy Razer Nari Ultimate (Designed for Xbox)

zestaw słuchawkowy Razer Thresher (Designed for Xbox)

Z nowymi Xboksami kompatybilne będą zarówno obecne, jak i przyszłe urządzenia peryferyjne marki Razer. Czy to dobra wiadomość dla ciebie, czy może zupełnie bez znaczenia?

