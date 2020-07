Membranowa klawiatura Razer Cynosa V2 wygląda na świetną propozycję dla graczy z ograniczonym budżetem i nieco większymi wymaganiami. Takie odświeżenia witamy z otwartymi ramionami.

Razer Cynosa V2 – świetna „membranówka” powraca w nowej wersji

Graczu, jeśli szukasz czegoś dla siebie w nieprzesadzonej cenie, to oto Razer Cynosa V2. Jej poprzedniczka nie znalazła się w naszym ścisłym rankingu klawiatur gamingowych, ale wzmianki o niej nie zabrakło. To nie powinno dziwić, bo jest to jedna z najlepszych „membranówek” na rynku. Być może nowa wersja będzie więc jednym z dziesięciu najbardziej godnych polecenia modeli. Co ma do zaoferowania?

Razer Cynosa V2 to membranowa klawiatura dla graczy, która nie przynosi rewolucyjnych zmian, ale jest solidną aktualizacją. Ma nieco bardziej stonowany wygląd, a nad sekcją numeryczną pojawiło się sześć przycisków do sterowania multimediami: przełączania utworów, odtwarzania i wstrzymywania oraz regulowania głośności.

Membranowa klawiatura gamingowa z podświetleniem Chroma

Każdy klawisz może zostać dowolnie zaprogramowany i każdy też jest indywidualnie podświetlany. Z jednej strony zapewnia to efektowny wygląd, z drugiej – otwiera szersze możliwości z zakresu personalizacji. Jak na membranową konstrukcję przystało, klikanie jest niemal bezgłośne, a Razer zapewnia też, że jest przyjemne (no ale dziwne, gdyby mówił coś innego).

Czym jeszcze może pochwalić się gamingowa klawiatura Razer Cynosa V2? Ano między innymi N-key rolloverem, kanalikami ułatwiającymi zachowanie porządku na biurku oraz obudową, gotową na intensywną rozgrywkę i przypadkowe zachlapania. Właściwie brakować może tylko podpórki pod nadgarstki, ale w tej cenie nie można mieć wszystkiego. Skoro przy tym jesteśmy – urządzenie kosztuje 69,99 euro.

Razer odświeża swoje produkty

Zamiast produkowania nowych modeli Razer kontynuuje odświeżanie swojej oferty. W ostatnich miesiącach zaprezentował sporo zaktualizowanego sprzętu: od hybrydowej klawiatury Ornata V2, po myszki DeathAdder V2 i Basilisk V2, a także zajmujące mało miejsca peryferia Viper Mini oraz Huntsman Mini.

