Epic Games Store aktualizuje ofertę na darmowe gry. Tym razem użytkownicy platformy odbiorą jedną grę oraz paczkę dodatków. Zasady rozdawnictwa nie zmieniają się, więc gracze mają równy tydzień na przypisanie wskazanych gier do swojego konta.

Po serii “tajemniczych gier” Epic Games Store wraca do klasycznej formy wirtualnego rozdawnictwa. Oznacza to, że z dużym wyprzedzeniem wiemy, jakie gry będzie można odebrać za darmo. Najnowsza aktualizacja oferty to w praktyce jedna gra i pakiet dodatków.

Zawartość do Idle Champions of the Forgotten Realms za darmo

Idle Champions of the Forgotten Realms to clicker dystrybuowany w modelu free-to-play, łączący elementy strategiczne z RPG. Produkcja czerpie garściami z różnych uniwersów Dungeons & Dragons. Gry, która jest darmowa sama w sobie, nie da się otrzymać “bardziej za darmo”. Epic Games Store udostępnia zatem pakiet dodatków.

“Wszyscy gracze, którzy zalogują się do gry Idle Champions of the Forgotten Realms poprzez sklep Epic Games Store w okresie od czwartku 13 czerwca 2024 r., godz. 17:00 czasu polskiego, do czwartku 20 czerwca 2024 r., godz. 17:00 czasu polskiego, otrzymają za darmo pakiet Duke Ravengard's Champions of Renown. Pakiet o wartości ponad 100 USD może być twój ZA DARMO – wystarczy, że się zalogujesz!” - napisano na stronie gry w Epic Games Store.

Redout 2 za darmo

Epic Games Store udostępnia również Redout 2 za darmo. Dzieło dewelopera 34BigThings to propozycja z gatunku futurystycznych gier wyścigowych. Zawrotne prędkości wystawią na próbę refleks graczy, co skutecznie próbuje zobrazować zwiastun gry.

Włodarze rozdawnictwa są konsekwentni, bowiem oferta na darmowe Redout 2 wygaśnie 20 czerwca 2024 r., o godzinie 17:00 czasu polskiego. Po upływie tego czasu, Epic Games Store udostępni (znowu) LEGO Builder's Journey za darmo.

Źródło: Epic Games Store