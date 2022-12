Siódmy dzień świątecznego rozdawnictwa w sklepie Epic Games Store przyniósł nam możliwość zgarnięcia gry z serii LEGO.

LEGO Builder's Journey za darmo na Epic Games Store

Bloons TD 6, Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2, Sable, Them's Fightin' Herds i Wolfenstein: The New Order. Tak do tej pory prezentowała się lista darmowych gier, jakie udostępniono w ramach świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store. Zgodnie z harmonogramem, dziś rozrosła się o kolejną pozycję.

Tak jak sugerowały graficzne podpowiedzi, padło na grę z serii LEGO. Konkretnie na LEGO Builder's Journey, które zainteresowani mogą przypisywać do swoich kont do jutra do godziny 17:00 naszego czasu.

rozwiń

LEGO Builder's Journey, czyli klimatyczna gra logiczna

Sami twórcy ze studia Light Brick Studio przedstawiają tę propozycję mianem klimatycznej gry logicznej i chyba nie mijają się z prawdą. Osoby lubiące tego typu gatunek, które zdecydowały się sięgnąć po LEGO Builder's Journey, wystawiały wysokie oceny. W przypadku branżowych recenzji średnia sięgnęła niemal 80%.

LEGO Builder's Journey to świeża propozycja, premiera wersji PC miała miejsce w połowie zeszłego roku. Gra cechuje się naprawdę przyjemną dla oka oprawą wizualną i spokojną, pasującą do całości muzyką. Dodatkowo postawiono na widok izometryczny, który okazał się tu strzałem w dziesiątkę. Zabawa sprowadza się do główkowania i odpowiedniego układania klocków, co z pozoru brzmi banalnie, ale również tu okazuje się bardzo wciągające. Tym bardziej, że ma otoczkę fabularną.

Źródło: epicgames