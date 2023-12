Można próbować różnych działań naprawczych, ale czasem jedynym sensownym wyjściem pozostaje format. Wkrótce jego wykonanie będzie zdecydowanie mniej kłopotliwe.

Reinstalacja to ostateczność. Czasem jednak trzeba postawić system operacyjny na nowo, a powodów może być wiele. Niestety trzeba w to włożyć mnóstwo czasu i wysiłku, niezależnie od tego, czy zainicjujesz to komendą „format C” czy też wykorzystasz bootowalny pendrive lub inny dysk naprawczy. W ostatniej kompilacji testowej systemu Windows 11 zauważono jednak nowy, znacznie prostszy sposób na „nowy początek”.

Wygodniejsze formatowanie Windows 11

Zdając sobie sprawę z tego, że użytkowników może przerażać ilość włożonego czasu i wysiłku oraz fakt utraty wszystkich danych, Microsoft postanowił zrobić coś dobrego. Amerykanie wymyślili nowy sposób na ponowną instalację systemu Windows 11 – za pośrednictwem usługi Windows Update.

Działa to w taki sposób, że po kliknięciu przycisku na komputerze instalowana jest najnowsza wersja systemu Windows 11. Co ważne, w tej metodzie wszystkie aplikacje i pliki są zachowywane. W związku z tym jednak nie można mieć pewności, co do stuprocentowej skuteczności w eliminacji problemów, jakie doskwierają naszemu pecetowi. Brzmi jednak jak dobra metoda na upewnienie się i ewentualną możliwość rezygnacji z pełnego formatowania.

Z przedstawionych w sieci informacji wynika ponadto, że pomimo zachowania danych ta nowa metoda rzeczywiście będzie skutecznym sposobem na ponowną instalację systemu. Pozostaje zatem poczekać na debiut tej funkcji i sprawdzić to w praktyce.

A gdzie ją znajdziemy? Wystarczy uruchomić Ustawienia, przejść do kategorii System, a następnie Odzyskiwanie i tam wybrać opcję zatytułowaną „Rozwiązywanie problemów za pomocą usługi Windows Update”.

Źródło: XDA-developers, inf. własna