Tworzenie kopii zapasowej pozwoli zabezpieczyć swoje dane na wypadek awarii lub utraty sprzętu. Zobacz, jak utworzyć kopię zapasową w systemie Windows 11 i dlaczego warto to zrobić.

Chcesz dobrze zabezpieczyć swój komputer i znajdujące się na nim dane? Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z programu antywirusowego (może być darmowy antywirus) i rozważne poruszanie się na stronach internetowych, szczególnie jeśli ich nie znasz. Nawet jeśli nasz komputer zostanie zainfekowany lub gdy ulegnie awarii, dane możemy natomiast odzyskać dzięki kopii zapasowej. Jak ją zrobić w systemie Windows 11? Zapraszamy do krótkiego poradnika.

Tworzenie kopii zapasowej Windows 11 - “Windows backup”

Kopia zapasowa Windows 11 pozwoli odzyskać nasze cenne dane nawet w przypadku uszkodzenia komputera. Często też musimy się liczyć z niepożądanym działaniem osób trzecich, na przykład korzystającym z wirusów i trojanów. Tu też tworzenie kopii zapasowej może być przydatne. Backup Windows 11 to zapis systemu, jego ustawień, zainstalowanych programów, a także naszych danych.

Jak wykonać kopię zapasową komputera? Warto postępować zgodnie z instrukcjami, które znajdziesz poniżej. Dobrą praktyką jest ustawienie automatycznego tworzenia kopii zapasowej, na przykład w określonych odstępach czasu. Wtedy nie musimy nawet pamiętać o tym, by rozpocząć proces. Nie trzeba też wiedzieć na pamięć, jak zrobić kopię zapasową Windows 11. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych może jednak wymagać użycia zewnętrznego programu.

Jak zrobić backup - co to jest kopia zapasowa?

Warto zatrzymać się na chwilę przy zagadnieniu kopii zapasowej. Backup Windows 11 to właśnie tak zwana kopia bezpieczeństwa, czyli nasza kopia zapasowa. Mając jej zapis możemy odtworzyć stan oprogramowania naszego komputera w późniejszym czasie. Przyda się nie tylko w przypadku działania złośliwego oprogramowania, czy awarii komputera. Windows Backup pozwoli także odzyskać przypadkowo skasowane dane. Bez dwóch zdań warto sprawdzić jak zrobić backup systemu i co pewien czas wykonać kopię bezpieczeństwa na komputerze prywatnym i służącym do pracy. Nie bez powodu wiele firm udostępniających służbowe komputery automatycznie wykonuje kopie zapasowe na sprzęcie swoich pracowników.

Backup Windows 11 - dlaczego może się przydać?

Wiele osób nigdy nie będzie potrzebowało kopii zapasowej swoich danych. To szczęściarze, których ominęły wirusy i inne rodzaje złośliwych programów, jak i awarie sprzętu. Czasem mamy jednak pecha, możemy w końcu utracić część swoich danych przez pomyłkę, czy na przykład przypadkiem wylewając na komputer szklankę wody. Niekiedy przytrafiają się też kradzieże sprzętu. Z tego względu powinniśmy przechowywać kopie zapasowe w bezpiecznym miejscu - zgrane na dysk zewnętrzny, pendrive’a, czy nawet trzymać je na dysku w chmurze (to najbezpieczniejsza opcja!).

Kiedy backup Windows 11 może się przydać:

w przypadku omyłkowego skasowania ważnych danych (np. przez dziecko używającego naszego laptopa)

po zainfekowaniu sprzętu przez złośliwe oprogramowanie

jeśli komputer ulegnie awarii

po kradzieży naszego sprzętu

W każdej z powyższych sytuacji nie ma lepszego sposobu na odzyskanie cennych danych, jak zrobić kopię zapasową Windows 11.

Jak zrobić kopię zapasową Windows 11 - instrukcja krok po kroku

Przejdźmy zatem do tego, jak wykonać kopię zapasową komputera. Zauważyliśmy, że wiele osób wpisuje w wyszukiwarce zapytanie “opisz procedurę wykonania kopii zapasowej dla systemu operacyjnego”. Spieszymy więc z pomocą!

W pierwszej kolejności musimy zalogować się do swojego konta Microsoft. Jeśli go nie mamy, musimy się zarejestrować. Krótka instrukcja logowania się do konta Microsoft: Start -> Ustawienia -> Konta -> Twoje informacje. Tu możemy wybrać opcję logowania do konta Microsoft lub do konta lokalnego. Jeśli zalogujemy się do swojego konta Microsoft, możemy przejść do tego, jak zrobić kopię zapasową.

Tworzenie kopii zapasowej folderów pozwala na zapisanie zawartości wybranych przez użytkownika folderów. W ramach usługi OneDrive dostajemy za darmo 5 GB miejsca na dane w chmurze. To bardzo bezpieczne miejsce, możemy w ten sposób zabezpieczyć kluczowe dla nas dane i informacje - prywatne zdjęcia, istotne dokumenty, itp.

Kopia zapasowa folderów w Windows 11

Jak wykonać kopię zapasową komputera lub poszczególnych folderów? Otwieramy menu Start, następnie Wszystkie aplikacje i Kopia zapasowa systemu Windows. Po otworzeniu menu Start możemy też po prostu wpisać”kopia zapasowa systemu” i wybrać odpowiednią opcję spośród wyników wyszukiwania. Rozwijamy opcję “Foldery”, aby zaznaczyć, które treści chcemy zarchiwizować w ramach kopii bezpieczeństwa. Mamy tam takie foldery, jak Pulpit, Dokumenty, Obrazy, Wideo i Muzyka - każdą z nich możemy zaznaczyć lub odznaczyć.

Jak zrobić backup ustawień w Windows 11

Tu opiszemy procedurę wykonania kopii zapasowej dla systemu operacyjnego Windows 11 - jego ustawień. Po otworzeniu programu do tworzenia kopii zapasowych (menu Start -> Wszystkie aplikacje -> Kopia zapasowa systemu Windows) możemy otworzyć szczegółowe opcje nie tylko dla folderów, ale też dla poszczególnych aplikacji, ustawień systemowych i poświadczeń (manager haseł, zapamiętane sieci Wi-Fi, itp.).

W tym miejscu rozwijamy opcję “Ustawienia”. Znajdujemy tam ustawienia takie, jak: Ułatwienia dostępu, Preferencje językowe i słownik, Inne ustawienia systemu Windows, ustawienia Personalizacji (wygląd systemu). Każdą z nich możemy włączyć lub wyłączyć suwakiem z prawej strony.

Jak utworzyć kopię zapasową danych w Windows 11?

We wcześniejszych krokach zaznaczyliśmy, które dane, informacje i ustawienia mają zostać zachowane w ramach kopii zapasowej Windowsa 11. W lewym, dolnym rogu okna zobaczymy, jak wiele miejsca zajmują te dane. W chmurze Microsoft OneDrive mamy 5 GB darmowej przestrzeni na dane, możemy skorzystać też z zewnętrznego nośnika.

To już ostatni krok tworzenia backupu Windowsa 11. W prawym dolnym rogu okna wciskamy przycisk “Wykonaj kopię zapasową” i czekamy, aż dane zostaną zarchiwizowane. Nie musimy przerywać pracy, czy korzystania z naszego komputera - kopia zapasowa tworzy się w tle. Pamiętajmy jedynie, aby nie wyłączać komputera, zanim proces nie dobiegnie końca.

Przywracanie danych z kopii zapasowej

Jeśli od nowa konfigurujemy komputer lub mamy nowy sprzęt, podczas pierwszego uruchomienia możemy odtworzyć wcześniej zapisane dane.

Możemy również otworzyć Panel sterowania i wyszukać opcję “Kopia zapasowa i przywracanie”. Tam możemy wybrać kopię zapasową, z której chcemy skorzystać. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami.

Zewnętrzne aplikacje do tworzenia kopii zapasowej Windows 11

Nie każdemu musi odpowiadać narzędzie do tworzenia backupa danych w systemie Windows 11. Na rynku znajdziemy wiele zewnętrznych aplikacji, które oferują takie opcje. Tam często funkcjonalności są o wiele większe - możemy między innymi zaplanować cykliczne tworzenie kopii zapasowych. Warto sprawdzić opinie na temat programu do tworzenia kopii bezpieczeństwa i korzystać z aplikacji z rzetelnego źródła.