Na Twitterze pojawiła się akcja, która ma na celu przeforsowanie informacji do rosyjskiej ludności cywilnej o wojnie na Ukrainie. Użytkownicy zaczęli dodawać recenzje do rosyjskich restauracji oraz firm na Google Maps.

„Przejdź do Map Google, znajdź rosyjską restaurację lub firmę i napisz recenzję, wyjaśniając, co się dzieje na Ukrainie" – taka wiadomość pojawiła się wczoraj na profilu @YourAnonNews. Tweet obecnie ma już 71 tys. polubień oraz 21,3 tys. udostępnień.

W ten sposób aktywiści próbują ominąć rosyjską cenzurę, aby wezwać do zaprzestania inwazji na Ukrainę. Propaganda rosyjskich mediów może sprawiać, że wielu Rosjan nie wie, co tak naprawdę dzieje się na Ukrainie. W końcu starają się one nieustannie przekonać swoich widzów, że inwazja Rosji to "specjalna operacja demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy. Aby zakończyć propagandę, zaczęto wystawiać recenzje, przykłady poniżej.

Wiele osób dodaje również zdjęcia ze zniszczeniami wywołanymi przez wojnę:

Dla osób, które nie wiedzą, co napisać, a chciałyby dołączyć się do akcji, przygotowano przykładową opinię, którą można dodać do rosyjskich restauracji:

Jedzenie było przepyszne! Niestety Putin popsuł nam apetyty najeżdżając Ukrainę. Sprzeciw się swojemu dyktatorowi, przestań zabijać niewinnych ludzi! Twój rząd cię okłamuje. Wstań!

Źródło: twitter, googlemaps