Intel obniżył ceny procesorów Core Ultra 5 225 i 225F. Warto je kupić?

Core Ultra 5 225 i 225F to najsłabsze i najtańsze procesory z serii Intel Arrow Lake. Niedawno ich ceny jeszcze spadły – czy to dobry moment na zakup?

Procesory Intel Core Ultra 200 nie spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem recenzentów, co przełożyło się na ich niewielką popularność. Głównym zarzutem wobec tych jednostek była niska wydajność w porównaniu do konkurencyjnych procesorów w podobnej cenie.

Intel próbuje jednak zwiększyć atrakcyjność tej serii – niedawno obniżył ceny modeli Core Ultra 7 265K i 265KF. Teraz podobny krok podjęto w przypadku najsłabszych wariantów: Core Ultra 5 225 i 225F.

Procesory Intel Core Ultra 5 225 i 225F

Core Ultra 5 225 i 225F to najsłabsze modele z generacji Arrow Lake przeznaczone dla komputerów stacjonarnych (podstawka LGA 1851). Do dyspozycji oddano 6 wydajnych rdzeni P-Core oraz tylko 4 energooszczędne rdzenie E-Core.

Standardowy model dysponuje podstawowym układem graficznym Intel Graphics z dwoma jednostkami Xe. Wersja z dopiskiem “F” nie ma zintegrowanej grafiki, co wymusza zastosowanie w komputerze karty graficznej.

Model Intel Core Ultra 5

225F Intel Core Ultra 5

225 Intel Core Ultra 5

235 Intel Core Ultra 5

245KF Intel Core Ultra 5

245K Generacja

Architektura

Litografia Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Podstawka LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 Rdzenie P + E 6 + 4 6 + 4 6 + 8 6 + 8 6 + 8 Taktowanie rdzeni P (Base/Boost) 3,3/4,9 GHz 3,3/4,9 GHz 3,4/5,0 GHz 4,2/5,2 GHz 4,2/5,2 GHz Taktowanie rdzeni E (Base/Boost) 2,7/4,4 GHz 2,7/4,4 GHz 2,9/4,4 GHz 3,6/4,6 GHz 3,6/4,6 GHz Pamięć L2 6x 3 MB

1x 4 MB 6x 3 MB

1x 4 MB 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

2x 4 MB Pamięć L3 20 MB 20 MB 24 MB 24 MB 24 MB Kontroler pamięci DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) Zintegrowana grafika - Intel Graphics

(2x Xe 300-1800 MHz) Intel Graphics

(3x Xe 300-2000 MHz) - Intel Graphics

(4x Xe 300-1900 MHz) NPU 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) Linie PCI-Express 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 Dodawane chłodzenie PCG 2022C PCG 2022C PCG 2022C - - TDP (MTP) 65 W (121 W) 65 W (121 W) 65 W (121 W) 125 W (159 W) 125 W (159 W) Cena premierowa

Obecna cena w sklepach $221

799 zł $236

899 zł $247

1149 zł $294

1099 zł $309

1149 zł

Intel obniża ceny Core Ultra 5 225 i 225F

Procesory Core Ultra 5 225 i 225F zostały wycenione odpowiednio na 236 i 221 dolarów, co jeszcze do niedawna przekładało się u nas na 1099 i 999 zł. Nie były to szczególnie atrakcyjne ceny, zwłaszcza na tle konkurencyjnych modeli AMD, ale też starszych procesorów Intela.

Sam w teście Core Ultra 5 225F pisałem:

„Przy obecnej cenie trudno uzasadnić zakup Intel Core Ultra 5 225F. Dla większości użytkowników bardziej atrakcyjnym wyborem będzie Ryzen 5 9600X. Model ten oferuje podobną lub lepszą wydajność w programach, lepsze wyniki w grach, a także możliwość łatwej przyszłej wymiany na mocniejszy model. Alternatywą może być także Intel Core i5-14600K. Choć to starsza jednostka działająca na poprzedniej platformie, wciąż zapewnia bardzo dobre osiągi.”

Teraz Intel zdecydował się na obniżkę – ceny spadły odpowiednio do 899 zł i 799 zł. Różnica jest wyraźna (w obu przypadkach o 200 zł), co teoretycznie może zachęcić część klientów do zakupu. Mimo to, w podobnym budżecie nadal dostępny jest Ryzen 5 9600X, który dla wielu użytkowników może pozostać bardziej opłacalną opcją.

Warto zwrócić uwagę, że wydajniejszy model Core Ultra 5 235 wciąż dostępny jest w niezmienionej cenie. Jego zakup staje się jednak nieopłacalny, zwłaszcza w kontekście dużych obniżek cen modeli Core Ultra 5 245K i 245KF (tutaj ceny też spadły o ok. 200 zł).