Tanie sprzątanie z Roborock. Ruszyła letnia wyprzedaż

Roborock rozpoczyna wakacyjną wyprzedaż, w ramach której roboty sprzątające i odkurzacze myjące są tańsze nawet o 25 proc. Akcja trwa do końca lipca. To jedna z największych promocji marki w tym roku.

Letnia promocja Roborock trwa do końca lipca i obejmuje wybrane modele dostępne w e-sklepie oraz u partnerów handlowych, zarówno online, jak i stacjonarnie. Oferta dotyczy m.in. robotów sprzątających, jak Qrevo EdgeT, oraz pionowych odkurzaczy myjących F25. Ceny i daty mogą się różnić w zależności od sieci, a liczba produktów w promocji jest ograniczona.

Roborock Qrevo EdgeT teraz 18 proc. taniej

Qrevo EdgeT to nowoczesny, kompaktowy robot sprzątający z serii Edge, o wysokości zaledwie 7,98 cm, co umożliwia mu dotarcie trudno dostępne miejsca. Wyposażony w system Dual-Anti Tangle, skutecznie radzi sobie z włosami i sierścią, co czyni go idealnym wyborem dla właścicieli zwierząt.

Inne modele w promocji to np. Saros 10R – flagowy model klasy premium, idealny do dużych i trudnych przestrzeni, dzięki systemowi nawigacji StarSight2.0. Teraz dostępny z 18 proc. rabatem.

Z kolei Qrevo Curv to nowoczesny robot z adaptacyjnym podwoziem AdaptiLift, systemem Dual Anti-Tangle zapobiegającym plątaniu włosów, zaawansowaną stacją 3.0 i mocą ssania 18 500 Pa. Można go kupić 17 proc. taniej.

F25 oraz F25 ACE to bezprzewodowe odkurzacze myjące 2w1, które jednocześnie odkurzają i myją podłogę. Dzięki niskiej konstrukcji (12,5 cm) i technologii FlatReach, oba modele mieszczą się pod większością mebli, zachowując moc ssania nawet w poziomej pozycji. Stacja dokująca automatycznie myje wałek gorącą wodą i suszy, co minimalizuje potrzebę konserwacji. F25 ACE jest dostępny z 16 proc. rabatem, a F25 z 25 proc. rabatem.

Pełna lista urządzeń w promocji

Roborock Qrevo EdgeT – taniej o 18 proc. (z 3799 zł do 3099 zł)

Roborock Saros 10R – taniej o 18 proc. (z 5699 zł do 4699 zł)

Roborock Qrevo Curv – taniej o 17 proc. (z 4199 zł do 3499 zł)

Roborock QR798 – taniej o 25 proc. (z 2399 zł do 1799 zł)

Roborock F25 – taniej o 25 proc. (z 1599 zł do 1199 zł)

Roborock Q10PF+ – taniej o 20 proc. (z 1499 zł do 1199 zł)

Roborock F25 ACE – taniej o 16 proc. (z 1899 zł do 1599 zł)

Roborock Q10 PF – taniej o 21 proc. (z 1199 zł do 949 zł)

Roborock Q5 Pro – taniej o 20 proc. (z 999 zł do 799 zł)

Ceny mogą różnić się w zależności od sieci.