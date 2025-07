Nowe procesory AMD Ryzen coraz bliżej. Próbki Zen 6 trafiają do partnerów

AMD rozpoczęło wysyłkę inżynieryjnych próbek nowych procesorów Ryzen opartych na architekturze Zen 6. Według nieoficjalnych informacji, nowa generacja będzie raczej ewolucją niż rewolucyjną zmianą.

AMD niechętnie dzieli się informacjami na temat nowych procesorów, jednak w sieci pojawia się coraz więcej przecieków ujawniających szczegóły techniczne. Interesujące dane przedstawił Yuri Bubliy, znany jako 1usmus — twórca oprogramowania Hydra, właśnie na Discordzie Hydra.

Z jego doniesień wynika, że architektura Zen 6 będzie raczej ewolucją Zen 5 niż rewolucją, choć nie zabraknie istotnych zmian konstrukcyjnych i poprawy wydajności. Premiera sprzętu zbliża się coraz większymi krokami.

Co nowego w procesorach AMD Zen 6?

Nowa generacja procesorów ma oferować większą liczbę rdzeni. W jednym jądrze CCD (Core Complex Die) producent planuje umieścić 12 rdzeni zamiast dotychczasowych 8. W konfiguracji z dwoma chipletami ich łączna liczba wzrośnie do 24 (zamiast 16). Zwiększona zostanie także pojemność pamięci podręcznej — pamięć L3 w jednym bloku CCD ma wzrosnąć z 32 do 48 MB, co oznacza łącznie 2 × 48 MB w przypadku dwóch bloków.

Kolejną nowością będzie zastosowanie podwójnego kontrolera pamięci (Dual IMC). Mimo tej zmiany procesory nadal będą obsługiwać dwukanałową pamięć RAM, co zapewni kompatybilność z istniejącymi płytami głównymi z gniazdem AM5. Rozwiązanie to może przyczynić się do poprawy przepustowości i stabilności, zwłaszcza przy wyższych taktowaniach modułów DDR5.

Bubliy nie przewiduje większych zmian w algorytmach Boost czy w narzędziu Curve Optimizer. Oznacza to, że użytkownicy korzystający z oprogramowania do tuningu, takiego jak właśnie Hydra, nie powinni mieć problemów z nowymi układami.

Nowa mikroarchitektura, większa liczba rdzeni, pojemniejsza pamięć podręczna oraz obsługa szybszych modułów pamięci powinny przełożyć się na wyższą wydajność układów względen obecnych modeli Ryzen 9000. Szczegóły poznamy jednak dopiero później.

Kiedy premiera procesorów AMD Zen 6?

Jak podaje Bubliy, inżynieryjne próbki procesorów Ryzen z rdzeniami Zen 6 zostały już rozesłane do partnerów. Wskazuje to na zaawansowany etap rozwoju, który umożliwia innym producentom rozpoczęcie przygotowań do nadchodzącej premiery.

Procesory Ryzen oparte na architekturze Zen 6 nie pojawią się jednak na rynku wcześniej niż w połowie lub pod koniec 2026 r. Będzie to bezpośrednie starcie z nową generacją układów Intela – Nova Lake, które mają oferować nawet 52 rdzenie. Jak potoczy się rywalizacja między AMD a Intelem? Czas pokaże, ale wszystko wskazuje na to, że nadchodzące zmiany przyniosą kolejną duże zmiany w świecie procesorów desktopowych.