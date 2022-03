Podtytuł gry S.T.A.L.K.E.R. 2 został zmieniony z Heart of Chernobyl na Heart of Chornobyl. Z pozoru bardzo drobna korekta niesie tu za sobą znaczący przekaz.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, a nie Heart of Chernobyl

Nie wydano oficjalnego komunikatu, być może wcale się go nie doczekamy. Karta gry S.T.A.L.K.E.R. 2 w sklepie Steam została jednak zaktualizowana i być może nie od razu rzuca się to w oczy, ale podtytuł zmieniono z Heart of Chernobyl na Heart of Chornobyl.

Dlaczego? Skoro twórcy nie mówią o sprawie głośno, to wypada samemu się nad tym zastanowić. Wcale nie zajmuje to jednak wiele czasu, bo sprawa jest bardzo prosta. Chernobyl to tłumaczenie z rosyjskiego, a Chornobyl odniesienie do ukraińskiego. A tego, dlaczego studiu GSC Game World może teraz przeszkadzać wszystko co rosyjskie nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać. Gdyby jednak, to przypominamy, że GSC Game World jest studiem z Ukrainy. Obecnie okupowanej.

Kiedy zadebiutuje S.T.A.L.K.E.R. 2? Tego nie wie nikt

Zmiana nazwy, chociaż drobna, z racji całego tła nie pozostanie raczej niezauważona. Trzeba jednak pamiętać, że na początku roku premiera gry została dość mocno opóźniona, a ostatnio z racji sytuacji za naszą wschodnią granicą prace nad nią zostały wstrzymane.

Trudno teraz przewidywać, kiedy będziemy mogli zagrać. I chociaż dla graczy mocno wyczekujących S.T.A.L.K.E.R. 2 może stanowić to rozczarowanie, to chyba wypada w pierwszej kolejności trzymać kciuki za pomyślność ekipy GSC Game World w innym, ważniejszym kontekście. Siedziba studia mieści się w Kijowie.

Źródło: steam