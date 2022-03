S.T.A.L.K.E.R. 2 może nie ukazać się czas. To najmniejszy problem, ale twórcy postanowili jasno przekazać status fanom, wyczekującym tej produkcji.

S.T.A.L.K.E.R. 2 odsunięty na margines – nie mogło być inaczej

Nad grą S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl pracuje ukraińskie studio GSC Game World. Wojna z Rosją doprowadziła do wielu tragicznych zdarzeń, a jedną z dodatkowych konsekwencji jest odsunięcie produkcji gry na margines.

Ekipa rozwijająca projekt S.T.A.L.K.E.R. 2 nie ukrywa, że ostatnio częściej niż „kiedy gameplay?” słyszy pytania „czy jesteście cali?”. Sama też – co zrozumiałe – nie potrafi koncentrować się na tworzeniu gry. Zamiast tego studio pracuje nad zapewnieniem bezpieczeństwa swoim pracownikom i ich rodzinom.

Niedawno opóźniona do grudnia 2022 roku premiera gry S.T.A.L.K.E.R. 2 może zatem nie dojść do skutku. Nie należy nastawiać się na to, że zagramy przed Gwiazdką. Co zupełnie nie może dziwić, twórcy nie podają żadnego nowego terminu. Zresztą teraz to i tak nieważne. Najważniejsze, by byli bezpieczni. Pozostajemy z nimi całym sercem.

Branża gier na pomoc Ukrainie

Cała branża gier wideo jasno opowiada się po stronie Ukrainy. Widać to choćby po takich decyzjach, jak wycofanie rosyjskich drużyn przez EA Sports czy zablokowanie rosyjskich ekip w zawodach e-sportowych organizowanych przez ESL, ale też w bardziej bezpośrednim wsparciu…

Między innymi Bungie, Digital Extremes i Hinterland Games, ale też CD Projekt i Techland postanowiły wspomóc finansowo organizacje pomagające Ukraińcom. Ekipa 11 bit studios z kolei przekazuje część dochodów ze sprzedaży This War of Mine na pomoc naszym sąsiadom, zaatakowanym przez wojska Putina.

Źródło: GamingBolt, PC Gamer, informacja własna