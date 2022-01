Pojawiły się nowe informacje na temat S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, ale z pewnością nie zaliczają się one do tych, na które czekający na ten tytuł mieli nadzieje.

Premiera S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl opóźniona

Wiele razy powtarzano, że 2021 rok był dla graczy mocno przeciętny i jeszcze długo będzie kojarzył się przede wszystkim z wieloma opóźnieniami. 2022 rok wcale nie zaczyna się lepiej. Mocny cios otrzymali właśnie czekający na S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Do tej pory utrzymywano, że produkcja przygotowywana przez GSC Game World zostanie oddana w ręce graczy 28 kwietnia. Niestety, w oficjalnym komunikacie przekazano, że zdecydowano się na zmianę planów. Nowa data premiery gry to 8 grudnia. Poślizg jest zatem znaczący i już pojawiają się głosy, że być może S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl w ogóle nie zadebiutuje w tym roku, czego niestety nie da się wykluczyć. Z dotrzymywaniem tak odległych terminów (to przecież niemal rok) bywa różnie.

Dlaczego S.T.A.L.K.E.R. 2 nie zadebiutuje w terminie?

Podane powody takiego obrotu spraw nikogo nie powinny zaskoczyć. Twórcy przygotowali niemalże standardową formułkę na takie okoliczności. Jak twierdzą, decyzja nie była łatwa, ale finalnie ma dać wszystkim korzyści. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl to największy projekt w historii studia GSC Game World i dzięki dodatkowym miesiącom na prace będzie mogło ono zrealizować swoją wizję oraz przeprowadzić wszystkie niezbędne testy.

Nic nie zmieniło się w kwestii platform docelowych. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X i Xbox Series S. Co dla wielu może być istotne, także do usługi do Xbox Game Pass. Wzmianki o możliwości pojawienia się gry również na PlayStation 5 cały czas pozostają w sferze plotek i marzeń preferujących konsole Sony.

Źródło: @stalker_thegame