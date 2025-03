Po długich tygodniach plotek i niejasnych deklaracji Samsung zabrał głos w sprawie One UI 7. Kiedy ruszy aktualizacja i kto otrzyma ją jako pierwszy?

Samsung ogłosił, że oficjalna aktualizacja One UI 7 dla urządzeń Galaxy rozpocznie się 7 kwietnia. Firma zaznacza jednak, że dokładny termin może być uzależniony od rynku oraz modelu.

Koreański producent potwierdził, że uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7 w pierwszej kolejności obejmie serię Galaxy S24 oraz modele Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. W kolejnych tygodniach ma zostać rozszerzone na pozostałe urządzenia, które kwalifikują się do aktualizacji.

Tym razem użytkownicy smartfonów Samsunga muszą czekać na aktualizację kilka miesięcy dłużej niż zwykle. Zazwyczaj nowe wersje Androida firma dostarcza jesienią, ale w przypadku One UI 7 prace przeciągnęły się aż do wiosny. Z nowego oprogramowania póki co korzystać mogą jedynie użytkownicy nowych smartfonów, począwszy od serii Galaxy S25.

One UI 7 - co nowego?

Jeśli chodzi o zmiany zauważalne już na pierwszy rzut oka, One UI 7 oferuje odnowioną warstwę wizualną. Przeprojektowano ikony, widżety systemowe oraz cały panel powiadomień wraz z szybkimi ustawieniami.

Zmian dokonano również na ekranie blokady. Nowym elementem w One UI 7 jest pasek "Teraz", który w dolnej części ekranu pokazuje informacje z takich aplikacji jak Tłumacz, Muzyka, Nagrywanie, Stoper czy Samsung Health.

Android 15 z One UI 7 usprawnia również obsługę Galaxy AI. Funkcje takie jak podsumowywanie treści, sprawdzanie pisowni i gramatyki czy automatyczne formatowanie notatek, które wcześniej były ściśle powiązane tylko z niektórymi aplikacjami systemowymi, są teraz dostępne z poziomu menu kontekstowego pojawiającego się po zaznaczeniu dowolnego tekstu.

One UI 7 wprowadza także odnowioną aplikację aparatu. Większość opcji sterowania znajduje się teraz w dolnej części ekranu, co ułatwia zmianę rozdzielczości lub proporcji wykonywanych zdjęć.

Po zaktualizowaniu telefonu Samsunga do Androida 15 wygodniejsze w użyciu będą fotograficzne tryby Pro oraz Pro Video. Producent uprościł rozmieszczenie ręcznych ustawień, a także wprowadził możliwość dokładniejszego sterowania zoomem podczas nagrywania.

Samsung podkreśla także, że One UI 7 wprowadza liczne udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony prywatności. Dzięki funkcji Knox Matrix smartfon może kontrolować poziom bezpieczeństwa innych urządzeń należących do tego samego ekosystemu, takich jak tablety, telewizory czy sprzęt AGD.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym przeglądem najciekawszych nowości w One UI 7.