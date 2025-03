Samsung prezentuje trzy nowe smartfony z serii: Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G oraz Galaxy A26 5G. Czego możemy się po nich spodziewać? Oto najważniejsze informacje wraz ze specyfikacją.

Samsung się nie zatrzymuje. Po prezentacji 9100 Pro SSD PCIe 5.0, ujawniono oficjalnie nowe smartfony: Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G i Galaxy A26 5G. Po raz pierwszy seria Galaxy A integruje pakiet "Awesome Intelligence", jednocześnie zapewniając zwiększoną trwałość i długowieczność, a także solidne zabezpieczenia i ochronę prywatności.

Narzędzia AI w nowych smartfonach

Na pokładzie Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G i Galaxy A26 5G meldują się potężne i intuicyjne w użyciu narzędzia AI. Ulepszona funkcja Google Circle to Search ułatwia wyszukiwanie z ekranu telefonu: Circle to Search w praktyce szybko rozpozna numery telefonów, adresy e-mail i adresy URL na ekranie, dzięki czemu użytkownicy mogą podejmować działania jednym dotknięciem.

Dzięki ostatnim aktualizacjom Circle to Search użytkownicy mogą również szybko i sprawnie wyszukiwać utwory, które słyszą i to bez przełączania aplikacji. Niezależnie od tego, czy jest to utwór odtwarzany w mediach społecznościowych z telefonu, czy muzyka odtwarzana z głośników w pobliżu, wystarczy nacisnąć i przytrzymać pasek nawigacyjny, aby aktywować Circle to Search, a następnie dotknąć przycisku muzyki, aby bez wysiłku zidentyfikować nazwę utworu i wykonawcę.

Aparaty stają się jeszcze lepsze

Sztuczna inteligencja usprawnia działanie aparatów. Tu na pierwszy plan wychodzi Galaxy A56 5G z funkcją Best Face 2 - ta ułatwia uchwycenie idealnego zdjęcia grupowego poprzez wybranie i połączenie najlepszych wyrazów twarzy lub cech maksymalnie pięciu osób ze zdjęcia ruchomego.

Galaxy A56 5G wprowadza również ulepszenia do funkcji Nightography 3, a tryb Low Noise trafia do 12-megapikselowego aparatu do selfie i dodatkowego wsparcia aparatu szerokokątnego, aby uchwycić zawartość w warunkach słabego oświetlenia.

Co jeszcze? Galaxy A 56 5G, Galaxy A36 5G i Galaxy A26 5G oferują udoskonaloną funkcję Object Eraser 4, która pozwala użytkownikom usuwać niechciane elementy ze zdjęć. Ponadto Filters 5 umożliwia tworzenie niestandardowych filtrów poprzez wyodrębnianie kolorów i stylów z istniejących zdjęć.

Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G wprowadzają również większy wyświetlacz stworzony z myślą o wysokiej jakości. Oba urządzenia są wyposażone w 6,7-calowy wyświetlacz 6 FHD+ Super AMOLED o poziomach jasności sięgających do 1200 nitów 7. Z kolei nowe głośniki stereo dodatkowo wzbogacają wrażenia dzięki bogatemu, zrównoważonemu dźwiękowi.

Bateria, wydajność, wytrzymałość

We wszystkich trzech modelach mamy baterię o pojemności 5000 mAh, lecz tylko dwa modele (Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G) obsługują moc ładowania 45 W i technologię Super Fast Charge 2.0 Na pokładzie A56 5G znajduje się chipset Exynos 1580, zaś A36 5G korzysta Snapdragon 6 Gen 3. Większa komora parowa w obu urządzeniach wspomaga wydajność.

Po raz pierwszy Galaxy A26 5G otrzymuje klasę odporności IP67 i tym samym dołącza do pozostałych modeli tej serii. Ponadto zaawansowany materiał Corning Glass zapewniający dodatkową warstwę zabezpieczającą przed zarysowaniami i pęknięciami.

Zabezpieczenia

Nie można pominąć integracji One UI 7 z serią Galaxy A. Producent deklaruje, że poufne dane zawsze pozostają chronione, a w najnowsze funkcje bezpieczeństwa i prywatności One UI 7 w praktyce więcej ustawień związanych z bezpieczeństwem.

Nowa seria Galaxy A jest dostępna w różnych kolorach. Galaxy A56 5G jest dostępny w kolorach Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive i Awesome Pink. Galaxy A36 5G jest dostępny w kolorach Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White i Awesome Lime; a Galaxy A26 5G jest dostępny w kolorach Black, White, Mint i Peach Pink.

Specyfikacja

OS: Android 15/ One UI 7

Bateria: 5000 mAh

Zabezpieczenia: Samsung Knox

Wyświetlacz: 6.7-inch FHD+, Super AMOLED, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, Vision Booster.

Galaxy A56 5G

Pamięć i przechowywanie danych w Galaxy A56 5G : 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB.

: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB. Kamera A56 5G : szerokokątna 12 MP F2.2, główna 50 MP F1.8, AF, OIS, macro 5 MP F2.4, przednia 12 MP F2.2.

: szerokokątna 12 MP F2.2, główna 50 MP F1.8, AF, OIS, macro 5 MP F2.4, przednia 12 MP F2.2. Wymiary i waga A56 5G: 162.2 x 77.5 x 7.4mm, 198g.



Galaxy A36 5G

Pamięć i przechowywanie danych w Galaxy A36 5G : 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB.

: 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB. Kamera A36 5G : szerokokątna 8 MP F2.2, główna 50 MP F1.8, AF, OIS, macro 5 MP F2.4, przednia 12 MP F2.2.

: szerokokątna 8 MP F2.2, główna 50 MP F1.8, AF, OIS, macro 5 MP F2.4, przednia 12 MP F2.2. Wymiary i waga A36 5G: 162.9 x 78.2 x 7.4mm, 195g.



Galaxy A26 5G

Pamięć i przechowywanie danych w Galaxy A26 5G : 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB.

: 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB. Kamera A26 5G : szerokokątna 8 MP F2.2, główna 50 MP F1.8, AF, OIS, macro 2 MP F2.4, przednia 13 MP F2.2.

: szerokokątna 8 MP F2.2, główna 50 MP F1.8, AF, OIS, macro 2 MP F2.4, przednia 13 MP F2.2. Wymiary i waga A26 5G: 164.0 x 77.5 x 7.7mm, 200g.

Źródło: Samsung, źródło zdjęć: Samsung