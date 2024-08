Samsung ma dobre wieści. Uwielbiana funkcja ląduje na tańszych smartfonach

Użytkownicy tańszych smartfonów Samsunga będą mogli skorzystać z funkcji zarezerwowanej dotychczas dla flagowych modeli. Przywitajcie Circle to Search.

Circle to Search - znane w Polsce jako Zakreśl, by wyszukać - to funkcja, która na początku roku trafiła do smartfonów z linii Galaxy S24 oraz Pixel 8, a z czasem do nieco starszych, ale wciąż droższych smartfonów. Teraz jej dostępność zostaje znacznie rozszerzona.

Circle to Search zmierza na tańsze smartfony Samsunga

Samsung ogłosił, że Circle to Search trafi na pokład smartfonów i tabletów:

Galaxy A55;

Galaxy A35;

Galaxy A54;

Galaxy A34;

Galaxy Tab S9 FE;

Galaxy Tab S9+ FE.

W przypadku smartfonów aktualizacja wnosząca Circle to Search ma trafić do użytkowników jeszcze w sierpniu. Użytkownicy tabletów mają poczekać nieco dłużej, ale Samsung nie podaje konkretnych terminów.

Dotychczas nawet za najtańsze smartfony z Circle to Search (Galaxy S21, S22, S23 FE czy Pixel 8a) trzeba było zapłacić ponad 2000 zł. Tymczasem takiego Galaxy S35 można wyrwać w oficjalnej dystrybucji za mniej niż 1400 zł.

Jak działa Circle to Search?

Circle to Search służy do wyszukiwania informacji na temat treści wyświetlanych na ekranie. Wystarczy przytrzymać palec na pasku nawigacyjnym, a następnie zakreślić jakiś obiekt lub tekst.

Funkcja ta działa w oparciu o Obiektyw Google i wykorzystuje technologię rozpoznawania obrazów oraz tekstu.

Circle to Search jest jedną z moich ulubionych funkcji Androida, więc cieszy, że przestaje ona być rarytasem dla użytkowników flagowców.