Chwalą się nową kartą graficzną. Ma być 10x wydajniejsza od RTX 5090

Firma Bolt Graphics zapowiedziała kartę graficzną Zeus, która ma zapewniać nawet 10-krotnie lepszą wydajność niż GeForce RTX 5090 – topowy model dla komputerów stacjonarnych. Deklaracje wyglądają wyjątkowo obiecująco, jednak wiążą się z nimi pewne kontrowersje.

Rynek kart graficznych obecnie jest kojarzony z dwoma głównymi markami: NVIDIA GeForce i AMD Radeon. Niedługo sytuacja może ulec zmianie, ponieważ firma Bolt Graphics zapowiada rewolucyjną konstrukcję, która ma okazać się dużo lepsza od najlepszych modeli obecnie dostępnych na rynku. Tak przynajmniej wyglądają zapowiedzi.

Karta graficzna Bolt Zeus

Chodzi o kartę graficzną Zeus, która według zapowiedzi producenta ma być „rewolucyjnym” procesorem graficznym do renderowania, wysokowydajnych systemów obliczeniowych i gier.

Karta ma bazować na autorskiej architekturze Zeus, która pozwala wykorzystać jeden, dwa lub nawet cztery połączone układy graficzne współpracujące z pamięcią LPDDR5X. Dodatkowo, istnieje możliwość rozbudowy karty o standardowe moduły pamięci DDR5 SO-DIMM.

Warto zwrócić uwagę na nietypową konstrukcję karty (a przynajmniej tak to wygląda na wizualizacjach). Producent udostępnił wyjścia wideo HDMI 2.1b oraz DisplayPort 2.1a, ale oprócz tego przewidziano kontroler sieciowy 400 GbE QSFP-DD. Co ciekawe, karta będzie również korzystać z dwóch złączy PCI-Express 5.0 x16.

Dużo lepsza od GeForce RTX 5090

Według testów producenta, karta Bolt Zeus ma być 2,5-krotnie wydajniejsza od karty NVIDIA GeForce RTX 5090 w renderowaniu, a w obliczeniach FP64 – 3-krotnie wydajniejsza. Co więcej, wersje z dwoma i czterema układami graficznymi skalują się liniowo, co zapewnia proporcjonalny wzrost wydajności.

Producent porównał również serwer wyposażony w 28 układów graficznych Zeus (czyli siedem serwerów typu 2U) do 280 kart graficznych GeForce RTX 5090 (czyli 35 serwerów typu 4U) w testach śledzenia ścieżek w czasie rzeczywistym, co ma być przyszłością w rozwoju grafiki komputerowej.

GeForce RTX 5090 to obecnie topowa karta graficzna dla komputerów stacjonarnych. Ceny tych modeli zaczynają się od 10 tys. zł, jednak dostępność sprzętu pozostawia wiele do życzenia – niektórzy muszą stać w kolejkach, by kupić kartę po znacznie wyższych cenach.

Zapowiedzi wyglądają obiecująco, ale jest pewne “ale”

Czy firma Bolt Graphics okaże się czarnym koniem i odmieni rynek kart graficznych? Zapowiedzi wyglądają obiecująco, ale to wciąż tylko zapowiedzi. Co więcej, dotyczą one głównie zastosowań związanych z obliczeniami, a brak jest informacji o wydajności w grach. Producent nie zaprezentował jeszcze gotowej, działającej karty graficznej, a wyniki testów to jedynie symulacje możliwości sprzętu.

Aby realnie ocenić potencjał nowego układu, konieczny jest działający prototyp. Nie ma również pewności, jak nowa firma mogłaby opracować rewolucyjny chip, który oferowałby znacznie lepsze możliwości niż karty opracowane przez gigantów, takich jak NVIDIA.

Do zapowiedzi należy podchodzić z dystansem – przynajmniej do momentu, gdy producent zaprezentuje działającą kartę, która rzeczywiście osiąga zapowiadane wyniki. Pod koniec tego roku będzie dostępny wczesny dostęp do zestawów deweloperskich, natomiast masowa produkcja ma ruszyć dopiero pod koniec 2026 roku.