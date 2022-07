Najlepsze telewizory Samsung w tym roku tworzą kolekcję Excellence Line. Składają się na nią trzy modele reprezentujące najwyższą półkę.

Samsung Excellence Line – pod tą nazwą kryją się najlepsze telewizory

To telewizory dla tych, którzy nie chcą iść na żadne kompromisy. Excellence Line firmy Samsung to kolekcja tworzona przez modele oferujące najwyższą jakość wideo i dźwięku, najszerszą funkcjonalność i nowoczesny design. – „Decydując się na Excellence Line widzowie mają pewność, że wybierają topowe, prestiżowe produkty, które dostarczają niesamowitych wrażeń na wielu płaszczyznach” – tłumaczy Grzegorz Stanisz z polskiego oddziału Samsunga. Co konkretnie potrafią te telewizory?

Obraz, dźwięk, funkcjonalność i design

Zacznijmy może od tego, że na tegoroczną kolekcję Excellence Line składają się trzy modele: QN700B, QN800B i QN900B. Każdy z nich jest reprezentantem rodziny Neo QLED 8K, a więc jest telewizorem o rozdzielczości 8K, z technologią kropek kwantowych i podświetleniem Mini LED. W efekcie mamy tu do czynienia – cytując producenta – z „nasyconymi, niezwykle realistycznymi kolorami, a granica między wyświetlanym obrazem, a rzeczywistością niemal się zaciera”.

O to, by treści prezentowały się jak należy, nawet wtedy, gdy nie są dostępne w rozdzielczości 8K, dba Neuronowy Procesor AI Quantum 8K (w modelach QN800B i QN900B). Jest to rozwiązanie wykorzystujące 20 niezależnych sieci neuronowych, odpowiedzialnych za konkretne parametry obrazu i błyskawicznie je optymalizujących. W parze z tym idą konkretne systemy audio, obsługujące Dolby Atmos (dźwięk przestrzenny), Funkcję Adaptacji Dźwięku czy też Q-Symphony (współgranie z soundbarem).

Telewizory spod znaku Excellence Line prezentować mają również najwyższy poziom pod względem funkcjonalności. Stąd system Smart TV pozwalający nie tylko korzystać z kluczowych aplikacji VOD, ale też wygodnie przesyłać treści między urządzeniami oraz sterować inteligentnym domem. Dopełnieniem całości jest natomiast Absolutnie Bezgraniczny Design, czyli ultrasmukła konstrukcja i cieniutka ramka wokół ekranu. Dzięki modułowi One Connect Pro w dodatku po ścianie biegnie tylko jeden przewód.

Ile kosztuje telewizor Samsung Neo QLED 8K? Tani nie jest

Domyślasz się pewnie, że „najlepsze” telewizory w ofercie Samsunga to zdecydowanie nie te „najtańsze”. Rzeczywiście, sporo trzeba za nie zapłacić…

55-calowy Samsung Neo QLED QN700B – 12 999 zł

65-calowy Samsung Neo QLED QN700B – 16 999 zł

75-calowy Samsung Neo QLED QN700B – 21 999 zł



65-calowy Samsung Neo QLED QN800B – 19 999 zł

75-calowy Samsung Neo QLED QN800B – 24 999 zł

85-calowy Samsung Neo QLED QN800B – 34 999 zł



65-calowy Samsung Neo QLED QN900B – 24 999 zł

75-calowy Samsung Neo QLED QN900B – 34 999 zł

85-calowy Samsung Neo QLED QN900B – 49 999 zł

A czym w ogóle różnią się one między sobą? Podstawowe różnice to: częstotliwość odświeżania panelu (QN700B – 60 Hz, QN800B – 120 Hz, QN900B – 144 Hz) oraz system audio (QN700B – 4.2/60W, QN800B – 4.2.2/70W, QN900B – 6.2.4/90W). Poza tym najniższy model ma Neuronowy Procesor w wersji Lite oraz moduł Wi-Fi starszej generacji (Wi-Fi 5, a nie 6E).

Źródło: Samsung Polska, informacja własna