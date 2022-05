To najlepsze telewizory LCD, jakie Samsung przygotował na ten rok. Za nami oficjalna premiera telewizorów Neo QLED w Polsce.

Samsung Neo QLED 2022 – premiera w Polsce

Samsung Neo QLED to rodzina telewizorów LCD wyposażonych w podświetlenie Mini LED i technologię Quantum Dot. Zapewniają całkiem wysoki kontrast, bardzo dobre kolory, pierwszorzędną jasność i funkcjonalność, jakiej można wymagać od nowoczesnego sprzętu. Na tegoroczną linię złożą się modele o przekątnych od 43 do 85 cali, reprezentujące serie QN95B, QN91B, QN90B i QN85B.

Co mają do zaoferowania nowe telewizory Samsung Neo QLED?

(Poza 43- i 50-calowymi modelami QN90B i QN91B) wszystkie tegoroczne telewizory Neo QLED oferują 14-bitową skalę luminacji, dzięki czemu zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach szczegółowość stoi na bardzo wysokim poziomie. Wykorzystujący sztuczną inteligencję procesor dba ponadto, by nawet treści o gorszej jakości nie odstawały zbytnio od tych nagranych w rozdzielczości 4K.

Wspomniane wyłączone modele, a także cała seria QN85B oferuje HDR 1500, a w pozostałych możemy liczyć na jeszcze bardziej przekonujące efekty (opisywane jako HDR 2000). Wszystkie bez wyjątku natomiast otrzymały certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE”, co oznacza tyle, że o wierność odwzorowania kolorów można być absolutnie spokojnym. Możesz również liczyć na szerokie kąty widzenia, powłokę antyrefleksyjną (oprócz serii QN85B) oraz automatyczne dostosowywanie obrazu do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.

Telewizory Neo QLED na rok 2022 to także najnowsza wersja platformy Smart Hub, dającej dostęp do wszystkich popularnych aplikacji VOD i funkcji SmartThings (dla inteligentnego domu). Możesz też liczyć na łatwe przesyłanie treści ze smartfona na duży ekran, dzielenia obrazu na kilka stref wyświetlania oraz Zaawansowane Funkcje Dla Graczy+. Pod tą nazwą kryje się pakiet rozwiązań, takich jak podręczny panel ustawień, niski input lat czy FreeSync Premium Pro, a w QN95B oraz wybranych wariantach QN91B i QN90B także upłynnianie ruchu do 144 Hz w 4K.

A jak się sprawy mają w kwestii audio? Producent wspomina o obsłudze technologii Dolby Atmos, o Dźwięku Podążającym za Obiektem+, Aktywnym Wzmacniaczu Głosu, Dźwięku Dopasowanym do Przestrzeni oraz funkcji Q-Symphony (przy współpracy z soundbarami Q-Serii). W przypadku serii QN85B, QN90B i QN91B mamy głośniki o mocy 60 W, a w QN95B – 70 W.

Telewizory Samsung Neo QLED na 2022 rok – porównanie: cecha \ seria: QN95B QN91B/QN90B QN85B Rozdzielczość: 4K 4K 4K HDR: tak, HDR 2000 tak, HDR 2000 (bez modeli 50 i 43 cale) tak, HDR 1500 Częstotliwość odświeżania: 100 Hz 100 Hz (bez modelu 43 cale) 100 Hz Procesor: Neuronowy Procesor AI Quantum 4K Procesor AI Neo Quantum 4K Procesor AI Neo Quantum 4K Podświetlenie: Quantum Mini LED Quantum Mini LED Quantum Mini LED Głośniki: 4.2.2, 70 W 4.2.2, 60 W (bez modeli 50 i 43 cale) 2.2.2, 60 W Tunery: DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 Smart TV: tak tak tak Przekątne: 43/50/55/65/75/85 cali 43/50/55/65/75 cali 55/65/75/85 cali

Przypomnijmy na koniec, że tydzień temu na polskim rynku zadebiutowały telewizory Samsung OLED z serii S95B.

Źródło: Samsung Polska, informacja własna