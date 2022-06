Samsung wprowadził do sprzedaży nową wersję swojego charakterystycznego telewizora The Frame. W tym roku postanowił zrobić kolejny krok naprzód. Co się zmieniło?

Nowy Samsung The Frame – z matowym ekranem

Czym nowy The Frame różni się od starego? Największym atutem ma być matowa powłoka ekranu, skutecznie eliminująca refleksy, powodowane zarówno naturalnym, jak i sztucznym światłem. W efekcie zastosowania tej technologii ekran „pozwala oglądać ulubiony serial lub kontemplować dzieło sztuki pełne detali i tekstur, które wcześniej umykały”, jak zachwala sam producent.

Wbudowany czujnik światła umożliwia automatyczne dostosowywanie jasności, a technologia QLED – wierne odwzorowanie kolorów i wysoki kontrast. Aby uniknąć „pikselizacji” urządzenie zostało wyposażone w procesor wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji, a zestaw funkcji pod nazwą Komfort dla Oczu w taki sposób optymalizuje obraz, by jak najmniej szkodził naszemu wzrokowi.

Charakterystyczne dla modelu The Frame są też oczywiście:

Tryb Sztuka (w którym wyświetlane są statyczne obrazy z cyfrowym pass-partout),

Art Store (pozwalający kupić 1600 różnych dzieł sztuki z oficjalną licencją)

oraz ramki dostępne w wielu różnych wariantach i łatwe do wymiany – w razie czego.

Ile kosztuje Samsung The Frame (2022)?

Poza tym nowy The Frame może pochwalić się systemem Smart Hub (dającym dostęp do praktycznych funkcji i popularnych aplikacji streamingowych) oraz głośnikami 2.0.2 (z technologią Dźwięku Podążającego za Obiektem). W tym roku do wyboru jest aż siedem wariantów rozmiarowych: 32, 43, 50, 55, 65, 75 i 85 cali. Ceny rozpoczynają się od 2999 zł i sięgają 22 999 zł. (Tegoroczne modele rozpoznasz po oznaczeniu LS03B).

Źródło: Samsung Polska